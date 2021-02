Jujuy: Condenaron a un hombre por lesionar y amenazar a sus hijos menores de edad

0 0

Jujuy al día® – El Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió condenar a un hombre, J.E.C., a la pena de dieciocho meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas”, por hechos ocurridos contra sus dos hijos menores de edad.

La sentencia fue dictada el pasado 28 de diciembre de 2020, por el Tribunal integrado por el juez Mario Ramón Puig – presidente de trámite- y las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar, quienes decidieron hacer lugar a la solicitud de juicio abreviado requerido por el Ministerio Público Fiscal para el imputado, con asistencia de la abogada defensora.

Como Fiscal se desempeñó el Dr. Alejandro Bossatti y en defensa del acusado, la Dra. Silvana López Nasr, los que solicitaron al Tribunal dicte sentencia conforme lo establece el Art. 385 del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy.

La citada norma legal determina que el imputado debe expresar su conformidad, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la responsabilidad que se le atribuye, conforme la descripción y calificación legal determinada en el requerimiento de elevación a juicio.

Reglas de conductas

Además de la pena de ejecución condicional, el Tribunal impuso al acusado restricciones que deberán cumplirse por igual término de la condena y consisten en fijar residencia, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, no podrá portar armas de fuego o armas blancas, no podrá salir del territorio de la provincia ni tampoco del país, no podrá participar de juegos de azar y deberá presentarse ante el Patronato de Liberados y Encausados el último día hábil de cada mes, bajo apercibimiento de que si el mismo no cumpliere con algunas de las reglas impuestas se dispondrá que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento o revocar la condicionalidad en caso de que persistiere o reitere el incumplimiento.

Los hechos

El día 20 de diciembre del año 2019, a horas 15 aproximadamente, el inculpado J.E.C, se encontraba en su domicilio, ubicado en un barrio de San Salvador de Jujuy, junto a su pareja y a sus cuatro hijos menores de edad. Uno de los menores estaba comiendo, cuando el acusado, J.E.C, lanzo el plato de comida del niño al piso, para luego dirigirse a la cocina, tomar un cuchillo y comenzar a correr al menor amenazándolo con ese elemento. Posteriormente, procedió a agredir a otra de sus hijas, de 11 años de edad, propinándole un golpe de puño.