Gerardo Morales: «La Educación es el eje central de la política»

Jujuy al día® – El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto a la ministra de Educación, Isolda Calsina, firmaron el acta compromiso para dar inicio a la construcción del nuevo edificio del Colegio Secundario N°5 de Palpalá, obra que se enmarca en el EduPlan 21 del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE).

El edificio del Colegio Secundario N° 5 se levantará en un predio perteneciente al Estado Provincial, ubicado a aproximadamente 600 m. de la escuela primaria N°176 “De La Patria”, lugar donde funciona, actualmente, la institución.

En ese marco, Gerardo Morales valoró inicio de construcción de un nuevo edificio escolar que tendrá una inversión de 90 millones de pesos con finamiento de la CAF y un tiempo de ejecución en 12 meses.

“Vamos a construir 258 edificios escolares nuevos y es todo un desafío”, expresó el mandatario e instó a las empresas constructoras a “ponerse las pilas” porque “tenemos que consolidar un proyecto educativo y generar trabajo”. Indicó que el proceso de construcción de los establecimientos demanda un promedio de 50 trabajadores por escuela, proyectando para los próximos tres años “unos 4 mil puestos de trabajo”.

En ese sentido, señaló: “En abril tendremos 112 de escuelas en construcción. Los datos del INDEC sobre la desocupación en Argentina registran más de 8 puntos en el país, y en NOA anda en ese porcentaje, mientras que en Jujuy en 5.1, y es un buen dato que tiene que ver con la energía renovable, el litio y la obra pública”.

Apuesta a la educación

“Tomamos el desafío de iniciar otras producciones en Jujuy y de transformar la matriz productiva, profundizar el tema del litio, y producir cannabis medicinal”. “Ahora somos una provincia generadora de energía con Cauchari 300 megavatios, con una renta de 5 a 6 millones de dólares mensuales que está cobrando la provincia y vamos por 200 megavatios más”, expresó el mandatario.

“La renta de Cauchari será de 1.200 millones de dólares en 20 años, que luego de pagar los créditos nos quedan 400 millones de dólares de ganancia, y con esta renta vamos a apostar a la educación para construir las 258 nuevas escuelas y reparar los 700 edificios escolares e invertir en conectividad, fibra óptica y radioenlace para llegar con conectividad a cada escuelita de la provincia”, subrayó el gobernador.

Morales informó, que la semana pasada, rubricó junto a funcionarios de Nación, en el Banco Centroamericano, el consentimiento del desembolso de 67 millones de dólares, por un nuevo componente crédito educativo, y adelantó que el acto oficial lo realizará junto al presidente Alberto Fernández el 25 de febrero en Yapeyú, durante la cumbre de Gobernadores del Norte Grande.

“Esto nos va permitir cumplir con otra meta que es la jornada extendida, que es más horas con los chicos estudiando en las escuelas, con más educación y más calidad educativa”, enfatizó.

“Pensamos invertir la renta de Cauchari en educación porque uno de los principios rectores es la educación. Estas 258 escuelas, la conectividad, la reparación de los edificios, el nuevo equipamiento para los establecimientos lo vamos a pagar todo el pueblo jujeño”, remarcó.

“La clave es pensar en futuro y establecer nuevos ejes, con una actitud transformadora, por eso vamos por la educación, que es el futuro de los pueblos; es garantizar uno de los principios rectores que es la igualdad y el ascenso social de las generaciones presentes y futuras”, valoró el gobernador.

Inicio de clases y educación presencial

“En el marco de la pandemia tomamos la decisión de comenzar las clases y volver a las escuelas”, señaló Morales y recordó que el miércoles 17 inicia el nivel primario y el lunes 22 el secundario. “Es lo que necesitamos como sociedad, y es lo que necesitan los chicos, niños, niñas y jóvenes, y lo necesitan por una cuestión de salud. A los chicos les tocó la experiencia de convivir con la enfermedad, con la muerte y la crisis, les tocó vivir lo que a nosotros no nos tocó vivir en la infancia, por eso hay que volver a las escuelas”, argumentó el mandatario, y enfatizó: “Esto no va a ser fácil”.

En cuanto al Decreto 1807 emitido por el Ejecutivo Provincial indicó que “tiene una lógica, que era parar los traslados mientras dure la pandemia para evitar la circulación de los docentes y cuidarlos, y a través de ellos cuidar a los chicos y las familias de los docentes. Es para que una docente de Libertador no se vaya a Catua, y se quede en Libertador, y la orden es que no les saquen los adicionales por zona y lo siga cobrando”, explicó, y añadió “que hay una minoría que utiliza este decreto para no ir a las clases. Me alegra mucho que más del 95 por ciento de los docentes si quiera ir”.

Al respecto, indicó que “estos días llegaran las notificaciones a los docentes y a los que no les llegó todavía les demos el tiempo que lleguen a la escuela”.

“Vamos a llegar bien al inicio, le vamos a poner toda la pila, los docentes, los chicos, los jóvenes y las familias para tener este año educación presencial y virtual, día de por medio” y agregó: “sabemos que nada reemplaza a la educación presencial”.

“Estamos tranquilos porque el día 17 arrancamos”, enfatizó el mandatario. Recordó que en horas de la tarde se retoman las conversaciones por la paritaria salarial docente donde “va a haber una propuesta” y exhortó a tener un “buen diálogo y escuchar a los docentes”. A su vez, señaló que “estos días van a ser lo de consolidación de cómo quedan las estructuras en las escuelas”.

Cauchari en todo el territorio

“Quiero convocar a toda la sociedad y el pueblo jujeño a este desafío por la educación este año”, expresó y valoró la labor del equipo de educación que trabaja con el crédito educativo, que es el proyecto más importante de la gestión, y en término de política pública es el más importante”.

“Los recursos ya están, los paga Cauchari que va a estar en el corazón de todos los jujeños y en todo el territorio”, expreso Morales e invitó a “los que no creían a dar una vuelta por Cauchari y ver, y a dar una vuelta por las escuelas que se están construyendo y ver, porque ahí está el esfuerzo de todo un pueblo”, concluyó.