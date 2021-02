Coronavirus: ¿cuánto duran los anticuerpos después de la enfermedad?

0 0

Jujuy al día® – A pesar de que ya ha pasado más de un año desde el primer caso de coronavirus, la enfermedad nos deja un montón de preguntas sin responder. En el caso de las personas que ya padecieron la enfermedad, todavía hay preguntas acerca de las medidas de protección que deben mantener. Varios estudios han demostrado recientemente que la inmunidad natural puede ser persistente al menos 226 días. Esto es, los anticuerpos que puede generar una persona tras superar una infección de Covid-19 duran varios meses y previenen el desarrollo de una enfermedad grave. Sin embargo, surgen varias dudas sobre la capacidad que tiene una persona de transmitir el coronavirus.

Sobre relajar las medidas pese a tener anticuerpos

“La persona que ha pasado la enfermedad mantiene los anticuerpos unos meses, por lo que sabemos medio año, pero también depende de cómo haya sido su respuesta. Los anticuerpos van decayendo con el tiempo y la persona puede reinfectarse sobre todo con las nuevas variantes. Es posible que se pueda convertir en un vector de transmisión, que a él o ella no le haga nada, pero sí que transmita la enfermedad.” explica Carlos Briones, un virólogo del CSIC.

Briones comenta que la situación que vivimos es “de alto riesgo” y dice muy poco de la insolidaridad de los demás. Pueden afectar como vector de transmisión y pueden llegar a reinfectarse. No es ético. En los interiores mascarillas siempre. Tenemos una tasa de 815 por 100.000 habitantes y 560 muertos, estamos en lo peor de la pandemia. Aunque tengamos anticuerpos o creamos que tenemos anticuerpos, salvo que nos hagamos ese test no podemos saber qué integridad de la capacidad inmune tenemos.”

Si has pasado la enfermedad en abril es posible que ya no tengas anticuerpos. Lo más prudente es que se hagan una PCR o una prueba de anticuerpos para saber cómo está su sistema inmune.

Briones no considera que se deban relajar las medidas. “Yo no relajaría las medidas. Desde la ciencia somos muy prudentes. Se puede ir a ver a una abuela vacunada y ya inmunizada, pero si pueden dar un paseo por la calle mejor que en interiores. No tengamos tanta prisa, hagamos las cosas paso a paso.”