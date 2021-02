Melconian: «No estamos como estamos ni por pandemia ni por Mauricio Macri»

0 0

Read Time 2 Minute, 29 Second

Jujuy al día® – Carlos Melconian advirtió sobre la politización de las decisiones económicas del Gobierno y criticó la falta de un plan a largo plazo así como el uso de recetas repetidas y fracasadas para enfrentar la inflación.

«Esta milonga empezó a los tres meses de instalado un Gobierno. Todavía faltan tres años y después de una elección de medio término, esto está totalmente politizado en términos de medidas. Y después de las elecciones, todavía faltan dos años», señaló en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, agregó: «Hay incertidumbres extraeconómicas. ¿Qué pasa con la pandemia? En la Argentina, en particular, la política le agrega otra cuota de incertidumbre. El Gobierno, en términos institucionales y de sesgo, blanqueó que es 2012-2015. Ese es un tema que generaba interrogantes y ya se confirmó que es así. Son dos incertidumbres extraeconómicas que nos van a acompañar».

El economista cuestionó, por otra parte, la falta de un idea de largo plazo y alertó por las reservas.

«Este no es un país donde el presidente corre ocho años y luego entrega la antorcha. ¿Quién piensa hoy en el largo plazo? Nadie. Ni siquiera hay preguntas de los empresarios por eso. Nadie pregunta si hay potencial para enterrar un clavo», detalló.

Y añadió: «El 2021 exige una respuesta más tangible. ¿Cuántos pesos va a requerir la Argentina para todo lo que tenga en la cabeza el que gobierna y cómo los va a conseguir?, ¿cuántos dólares va a necesitar? No se agotaron los vencimientos de la deuda soberana. La Argentina tiene un balurdo de 120 lucas verdes con el FMI, el Club de París y otro tanto con YPF, las provincias y el sector privado».

«En el corto plazo, el nivel de reservas es negativo. Las reservas tienen una cifra de u$s 39.000 millones que es irrelevante y no existe hace tiempo. Después tiene otro de u$s 3000 millones constante y sonante y eso tiene u$s 4000 de lingotes de oro. Eso da menos u$s 1000 millones. Son negativas en dólares billete», describió.

Vivir al día

«El Gobierno ha decidido vivir al día y minimizar los costos políticos. Recurre a medidas fracasadas, como pisar tipo de cambio y las tarifas. Tiene una deuda impagable. Inventa que los salarios suben cuatro puntos por encima de la inflación, como hizo (el ex ministro de Economía Bernardo) Grinspun en 1984, ironizó Melconian.

Y cerró: «La pandemia es una piña. Lo sufre Angela Merkel y el país más pobre del mundo, pero no nos engañemos. No estamos como estamos ni por pandemia ni por Mauricio Macri. Se necesita voluntad política, vocación, un programa. En cualquier lugar del mundo, el 2023 es mañana. Acá el 2023, qué se yo qué es. Acá estamos viendo con qué inflación salimos del verano. El Gobierno vio que se le fue a 4% y quiere tapar el sol con las manos. Otra vez con el tema de «la mesa de los argentinos».

Fuente