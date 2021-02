1 de cada 2 argentinos mayores de 16 años resultó ser hipertenso en una campaña de concientización

0 0

Según los resultados de la edición 2020 de la iniciativa ‘Conoce y Controla tu presión arterial’

– Pese a todas las complicaciones producidas por la pandemia y la cuarentena obligatoria, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) llevó adelante la cuarta edición consecutiva de su Campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial’ (CyC). En esta oportunidad, incluyó la participación de las personas que contaban con algún tipo de dispositivo de medición en sus hogares, quienes completaron los datos de sus resultados en una encuesta online.

– La iniciativa se llevó a cabo desde el 12 de agosto (fecha que representa el 12/8, una medida de presión arterial normal) y el 14 de septiembre (14/9) instituido por la SAHA como el Día Nacional del Hipertenso, aprovechando la asociación de esa fecha con los valores de 140/90 mmHg, cifra a partir de la cual, luego de tres mediciones de la presión con esos niveles o superiores, se considera que una persona es hipertensa, de acuerdo al valor de corte establecido por el ‘Consenso Argentino de Hipertensión’ para determinar una presión arterial elevada o mal controlada.

– Entre los resultados, se observó que el 50,2% de la muestra tenía hipertensión arterial (HTA). De ese grupo, el 45,6% estaba tratado y controlado, 1 de cada 3 (37,2%) pese a estar bajo tratamiento no tenía controlada su hipertensión, el 5,1% -aunque se conocía hipertenso- no estaba bajo tratamiento, y el 12,1% desconocía el diagnóstico y, obviamente, no estaba tratado.

Jujuy al día® – La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) dio a conocer los resultados de una nueva edición de la campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial’ (CyC 2020), esta vez sin mediciones de la presión presenciales, sino apelando a que la gente que tuviese en sus domicilios un tensiómetro midiese la presión de toda la familia y subiese los datos a una plataforma en una encuesta online.

Como principal conclusión del relevamiento, se observó que 1 de cada 2 personas mayores de 16 años (50,2%) era hipertensa. Para determinarlo, se consideró a todos aquellos que reunían uno de estos tres criterios: a) los que se reconocían como tales, b) quienes tomaban medicación antihipertensiva y c) los que en la medición presentaban cifras tensionales iguales o superiores a 140/90 mmHg, valor de corte establecido por el Consenso Argentino de Hipertensión para determinar una presión arterial elevada o mal controlada. De todos ellos, el 45,6% estaba tratado y controlado; 1 de cada 3 (37,2%) -pese a estar bajo tratamiento- no tenía controlada su hipertensión arterial (HTA); el 5,1% -aunque se conocía hipertenso- no estaba bajo tratamiento; y el 12,1% desconocía el diagnóstico y, obviamente, no estaba tratado. En total, el 54,4% de las personas hipertensas o no tenía contralada su HTA, o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

Participaron de la campaña 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres), los que reportaron el promedio de 2 mediciones de la presión arterial realizadas en sus domicilios con sus propios tensiómetros, entre el 12 de agosto (fecha elegida porque representa el 12/8, equivalente a una presión arterial normal) y el 14 de septiembre (14/9) instituido por la SAHA como el Día Nacional del Hipertenso, aprovechando la asociación de esa fecha con los valores de 140/90 mmHg, cifra a partir de la cual, se considera que una persona es hipertensa.

«Los valores hallados en esta campaña no son comparables con los obtenidos en las ediciones anteriores de la iniciativa ‘Conoce y Controla tu presión arterial’, porque no se evaluó a gente desprevenida que iba caminando por la calle y aceptaba formar parte de la campaña, sino que participaron personas que en sus hogares contaban con tensiómetros para medir la presión, lo que seguramente nos esté indicando que al menos uno de los integrantes de la familia o padece hipertensión o presenta antecedentes que hacen que esté preocupado por el tema. Aun así, 1 de cada 2 individuos presentó hipertensión y 1 de cada 3, pese a estar bajo tratamiento, no la tenía controlada, situación que se corresponde con lo que se ve a diario en los consultorios», expresó la Dra. Irene Ennis, presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).

«Esta campaña que año a año venimos haciendo desde la SAHA cobra singular importancia en la creación de conciencia sobre los riesgos asociados a la hipertensión arterial, enfermedad que constituye la principal causa de muerte prematura y discapacidad en el mundo y en la Argentina y que es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En nuestro país, en un año, 100.000 personas fallecen antes de los 75 años por alguna causa cardiovascular. De ellas, 32.000 son atribuibles a la falta de control de la HTA, es decir, en promedio 90 personas mueren por día por no tener la presión arterial controlada», afirmó por su parte el Dr. Marcos Marín, presidente electo de la SAHA.

El daño que provoca la HTA se debe básicamente a 3 motivos: en primer lugar, afecta directamente a las arterias y a órganos nobles, constituyéndose en la primera causa de ACV y tercera causa de infarto de miocardio; en segundo lugar, tiene una alta prevalencia y además continua en aumento: los últimos estudios dan cuenta de que casi la mitad de los adultos pueden ser hipertensos; y, en tercer lugar, y quizás el más importante, el alto grado de desconocimiento y el muy bajo nivel de control: se estima que solo 2 de cada 10 hipertensos están bien controlados.

«Como sabemos que son muy bajos el grado de conocimiento y el nivel de control de la presión arterial, desde el año 2017 la SAHA realiza durante los meses de mayo la campaña CyC, en línea con las iniciativas internacionales de la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arteria (WHL), con el objetivo principal de concientizar a la población sobre la necesidad de conocer sus valores de presión arterial, los riesgos de la hipertensión, los beneficios del tratamiento y la importancia de alcanzar un buen control de la misma», insistió el Dr. Marín, quien también es el Coordinador de la Campaña CyC de la SAHA.

En esta edición 2020, se convocó por redes sociales (fundamentalmente WhatsApp y Facebook) a participar de la campaña a todos aquellos interesados y sus familiares con un video en el que se explicaban las principales claves para una correcta medición de la presión arterial, más una encuesta a completar al momento del llenado de los datos.

El 68,5% de los participantes realizó las mediciones de presión con un tensiómetro digital automático, que son los más recomendados por los especialistas por la precisión de sus resultados y sencillez de uso, ya que los de mercurio desde hace años que están prohibidos y los tradicionales (aneroides) requieren ser calibrados periódicamente, cosa que a menudo no ocurre.

«Como tantas otras veces, suponemos que en gran medida la falta de control de la presión arterial se debe a que mucha gente considera que alcanza con cuidarse un poco con las comidas, restringir el consumo de sal y hacer ejercicio o bajar de peso. Por supuesto que todo eso ayuda y es muy importante, pero para el tratamiento de una persona hipertensa -además de los hábitos saludables- en la gran mayoría de los casos es imprescindible el abordaje farmacológico con uno, dos y hasta la combinación de tres tipos de medicamentos», sostuvo la Dra. Ennis.

«Pese a todas las limitaciones que nos impusieron la pandemia y la cuarentena, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en esta edición de la Campaña Conoce y Controla, que una vez más nos ratifica lo difícil que resulta mantener la hipertensión bajo control y nos ayuda a crear conciencia para que la gente tome verdadera dimensión de los riesgos asociados a esta grave enfermedad y controle periódicamente sus valores. En caso de notar que no están en los niveles adecuados, sin lugar a dudas la recomendación es la visita urgente a su médico de confianza», concluyó el Dr. Marín.

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial fue fundada en el año 1992 por un grupo de pioneros y visionarios que, reconociendo a la hipertensión arterial como una afección con un necesario enfoque multidisciplinario, convocaron a colegas provenientes de distintas profesiones y especialidades para que se agruparan en una institución que fuera el marco de estos diversos intereses.

El nacimiento de la SAHA está íntimamente ligado a nombres y personajes de enorme peso científico y académico y de prestigio nacional e internacional. Nada menos que dos premios Nobeles, como Luis Federico Leloir y Bernardo Houssay forman parte del árbol genealógico que posibilitó, en la persona de Carlos Taquini, el origen de nuestra sociedad. También debe mencionarse en ese grupo de investigadores relevantes, al Dr. Eduardo Braun Menéndez, quien describió la angiotensina, en simultáneo con los hallazgos de Irvin Page en Estados Unidos y del Dr. Juan Carlos Fasciolo, quien participó y continuó con las investigaciones en esa área.

Es así que en la década del noventa, de modo casi casual y por la voluntad de dos almas inquietas, comienzan los preparativos para el nacimiento de la SAHA. El encuentro de Carlos Taquini y Emilio Kuschnir, fueron la simiente para el desarrollo de lo que hoy vemos concretado en esta sociedad pujante y prolífica.

Desde otro punto de vista, el crecimiento de la institución, verificado en el incremento del número de socios, ha quedado plasmado, a su vez, en nuestra sede institucional: desde la Casa Museo Houssay, pasando por la sede de la calle Lavalle, a un espacio luminoso y confortable en la calle Perón 1479, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

