Murales alusivos para erradicación del trabajo infantil en la localidad de San Antonio

El mensaje es concentrar acciones de los esfuerzos para erradicar el trabajo Infantil en la provincia.





Jujuy al día® – Desde la Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y en el marco del proyecto «Manos a la Obra» realizaron la entrega de murales alusivos a la prevención y protección del Trabajo Infantil en la localidad de San Antonio.

Hacer conciencia sobre lo perjudicial que es para la niñez, la juventud y a los derechos de la niñez, privando su infancia, su potencial y dignidad, es totalmente nocivo para su desarrollo físico y psicológico.

Recordamos además que en Argentina rige la Ley 26.390/2008.

-«Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente».

Sancionada en 2008, esta ley prohíbe el trabajo infantil y establece modalidades de protección del trabajo adolescente. Fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no (art.2). La ley prescribe también un máximo de 3 horas para la jornada laboral y 15 horas semanales, en el caso de los mayores de 14 años y menores de 16 que realicen tareas en empresas de la familia y siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia a la escuela. (art.8). Y prohíbe el trabajo de menores de 18 años en jornadas nocturnas (art.9)».

En este encuentro participaron el Ministro de Trabajo Dr. Normando Álvarez García, la Coordinadora de CO.PR.E.T.I. Jimena Sánchez de Bustamante, el Director Provincial de Delegaciones Regionales Marcelo Robles, el Intendente de la localidad de San Antonio Álvaro de Bedia, el Presidente del Consejo Deliberante Antonio Fermi y la Concejal Jimena Ríos.