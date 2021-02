WhatsApp podría bloquearte si hacés esto

0 0

Read Time 1 Minute, 7 Second

La aplicación intenta frenar el uso de servicios externos que permiten la migración de chats a otras plataformas de mensajería.

Jujuy al día® – WhatsApp generó gran revuelo desde que lanzó sus nuevos términos y condiciones porque los usuarios temen que la aplicación use sus datos personales y los comparta con Facebook, empresa dueña de esta plataforma. Desde entonces han surgido opciones para pasar las conversaciones a otro sistema ya sin dejar de usar la del logo verde.

Los servicios ofrecidos por sistemas que no pertenecen a la aplicación original WhatsApp y que permiten la migración del contenido de cada cuenta a otra aplicación y es precisamente esta práctica la que ha decidido penalizar la compañía adquirida por Mark Zukerberg.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la aplicación. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, manifestó la corporación tecnológica en un comunicado.

Las sanciones que aplicará WhatsApp serán en dos etapas; primer habrá una suspensión de la cuenta y posteriormente, si el usuario continua utilizando servicios no oficiales, será bloqueado.

Fuente