San Antonio: Morales sigue apostando a la reactivación del empleo

Durante el acto, además, se hizo entrega de proyectos gastronómicos, de desmalezamiento y de deportes.





Jujuy al día® – En ese contexto, el Gobernador destacó la contención de “20 mil chicos en la provincia”, así como el hecho de avanzar con el Potenciar Trabajo en proyectos puntuales de gastronomía, deporte y recreación, sumando equipamiento para los beneficiarios.

Por otro lado, Morales felicitó al intendente Álvaro de Bedia y su equipo por empeño puesto de manifiesto en cada uno de los proyectos. “Sabemos que es una situación difícil, que hay que pelear todos los días, y aun así, vemos a este equipo municipal con un gran compromiso para tratar de resolver lo cotidiano, cara a cara con el vecino”, resaltó el mandatario.

“El Potenciar Trabajo permite desarrollar proyectos que tengan que ver con las necesidades de la localidad. Es una muy buena herramienta para los beneficiarios del salario social complementario. Porque ellos no quieren ir a marchas, las mamás no desean marchar con las criaturas. Y el Potenciar Trabajo va en esa línea, ya que no hay mejor consigna de vida que el trabajo y la apuesta a la cultura del trabajo”, sostuvo.

La importancia de las escuelas de verano

En ese marco, el Gobernador ratificó el apoyo del Gobierno Provincial a todos los pueblos de Jujuy, al tiempo que recalcó el trabajo que se realiza con la escuela de verano en San Antonio. “Se trata de una muy buena experiencia que iniciamos el año pasado y que repetimos ahora. La verdad que este año queríamos hacerlo con mucha más cantidad de chicos. Aun así, llegamos a 20 mil en toda la provincia”, señaló.

Tras destacar la tarea del Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobernador puso de relieve a las escuelas de verano como “un lugar de encuentro para que los chicos se vuelvan a ver después de lo que pasó el año pasado y va a seguir pasando este año con la pandemia, que, como siempre digo, ha tenidos varias tragedias, no solo la muerte de seres queridos, sino la falta de clases y que los chicos no hayan tenido contacto entre sí”.

“La meta este año son los chicos, el objetivo fundamental son los chicos y por eso este año en fundamental la educación”, enfatizó Gerardo Morales.

Captación de agua y producción agrícola

Además de las herramientas para sostener el empleo, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, remarcó la importancia de dos proyectos que van a fortalecer la vida productiva de San Antonio “y van a poner el Potenciar Trabajo en dicha localidad como un eje”, esto es: el proyecto de captación de agua y el fortalecimiento a los productores agrícolas.

“El Potenciar en Jujuy toma la política pública de base, que es cambiar la matriz productiva en cada región”, sentenció.

Finalmente, el intendente De Bedia expresó su agradecimiento hacia las autoridades provinciales “por el continuo apoyo a nuestra comunidad y a los proyectos que estamos llevando adelante”.

Acompañaron el acto la senadora nacional, Silvia Giacoppo, junto a funcionarios municipales.