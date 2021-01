Comercializaba un can sustraído y fue demorado

0 0

Jujuy al día® – Efectivos Motorizados del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, en la jornada del último lunes procedieron a la demora de un sujeto de 38 años de edad, quien se encontraba comercializando en inmediaciones del barrio Malvinas un can de dudosa procedencia.

El procedimiento se registró alrededor de las 10:40, en circunstancias que los auxiliares de la seguridad realizaban recorridos preventivos por calle Juan pablo Segundo del barrio en cuestión, siendo alertados por personas del sector sobre un masculino, el cual se encontraría ofreciendo a la venta en la vía pública a un perro de raza pitbull de dudosa procedencia.

Al apersonarse en el lugar los uniformados se entrevistaron con el vendedor, quien no supo justificar la real procedencia del can, siendo demorado y trasladado junto al animal a la Seccional 32º, donde se constató que efectivamente el can había sido sustraído de un domicilio el día anterior, quedando a disposición de La justicia.