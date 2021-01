Inscripción para la carrera auxiliar intercultural

0 0

El Rectorado del Instituto Universitario Provincial de Seguridad informa que abre la inscripción para la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública orientación Policía Intercultural.

Jujuy al día® – Al ser una carrera específica destinada a jóvenes pertenecientes a comunidades aborígenes de Jujuy, la pre-inscripción se realizará de manera presencial de acuerdo al siguiente cronograma:

Localidad de reunión: Libertador Gral. San Martín a las 9 horas.

Se invita a los postulantes de las comunidades de los Departamentos: Valle Grande, Ledesma y Santa Barbara.

Localidad de reunión: San Pedro a las 12 horas.

Se invita a los postulantes de las comunidades del Departamento: San Pedro.

VIERNES 29/01/2021

Localidad de reunión: La Quiaca a las 9 horas.

Se invita a los postulantes de las comunidades de los Departamentos: Santa Catalina y Yavi

Localidad de reunión: Abra Pampa a las 12 horas.

Se invita a los postulantes de las comunidades de los Departamentos: Rinconada y Cochinoca.

Localidad de reunión: Tilcara a las 15:30 horas.

Se invita a los postulantes de las comunidades de los Departamentos: Humahuaca, Súsques, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande.

El lugar de encuentro en cada localidad se confirmará el día martes 26/01/2021.

Se invita a los jóvenes interesados que reúnan las condiciones y requisitos a presentarse para el registro de la pre-inscripción. Deberán asistir con el DNI.

Asimismo, se ofrecerá una charla en la que se trataran temas vinculados al proceso de inscripción, plan de estudio, cursado, perfil profesional y competencias del título.

Requisitos y condiciones generales

Ser ciudadano argentino, nativo o por opción. Acreditar residencia real permanente (Domicilio declarado en DNI) en la comunidad que representa. Tener como mínimo 18 años y como máximo 28 años al momento de la pre-inscripción. Poseer estudios secundarios completos (Título), o constancia de Título en Trámite expedido por establecimientos educativos oficiales o reconocidos por órgano estatal competente. (Es causa de exclusión adeudar materias).No registrar ningún tipo de antecedentes ni causas penales y/o contravencionales pendientes de trámite. Dicha circunstancia es excluyente y no admite pedidos de prórroga. No haber sido condenado más de dos veces por un mismo hecho contravencional. No haber sido condenado por la Justicia Provincial ni Nacional. No haber sido sancionado por la Justicia Electoral. Acreditar buena conducta social y vecinal.