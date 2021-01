Primera fecha del torneo de beach vóley – duplas»

0 0

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación y la Secretaría Provincial de Beach Vóley de la Federación Jujeña de Voleibol, invitan a participar de la fecha del torneo de beach vóley – duplas a realizarse el sábado 23 de enero, a partir de las 8:30 horas, en el Polideportivo de Arena ubicado en la Ciudad Cultura del barrio Alto Padilla.

Por mayores informes e inscripciones los interesados en tomar parte de este evento deportivo podrán dirigirse a Sociedad Italiana, avenida Gobernador José María Fascio N° 1082, 3° piso, de 15 a 20 horas. Contactos profesora Verónica Arraya teléfono 388- 6854344 y profesora Mónica Lara teléfono 388- 4800999.

Son los requisitos la presentación de fotocopia de DNI y declaración Jurada de no atravesar síntomas de COVID-19 actualmente ni tener contacto estrecho con una persona contagiada.