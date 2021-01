Infraestructura reparó la histórica campana de la Iglesia Catedral

0 0

Trabajadores del Ministerio de Infraestructura repararon con obras de carpintería la estructura de madera que soporta y contiene la campana, que volvió a sonar

Jujuy al día® – El ministro Carlos Stanic, explica al respecto que “nos llamaron porque desde hace mucho la campana no sonaba, ya l ir encontramos que la misma no tenía posibilidad de movimiento, de ahí que no tañía». » El problema estaba en el apoyo de un extremo del eje donde la campaña se mueve; é se apoyo estaba constituido por dos maderas que estaban gastadas y rotas «, ahondó.

El titular del MISPTyV destacó que “esta intervención es una de las numerosas que logramos concretar gracias a obreros, talleristas y especialistas en diferentes oficios de los equipos de Arquitectura, y son sus saberes los que nos permiten asistir de forma constante en obras en diferentes puntos de Jujuy”.

Horacio Calsina, director de Arquitectura, detalló a su vez que “desmontamos la campana y nuestros trabajadores especialistas en carpintería duplicaron en talleres de la Dirección de Arquila figura de ese apoyo, compuesto de dos maderas que agarran al eje y se realizó el cinchado de las mismas con una planchuela”.

La técnica de cinchado se trata de un sistema de ajuste, en este caso aplicado a las dos maderas que sirven de soporte de la campana. Para ese ajuste se utilizó una planchuela que abraza a las dos piezas, ya esa planchuela se le colocó un tornillo con tuercas. “Con el cinchado las dos maderas pueden agarrar el eje sin que haya problemas”, puntualizó Calsina.