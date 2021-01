Cine Inclusivo para personas con discapacidad

0 0

Read Time 51 Second

Jujuy al día® – La Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad organiza el ciclo de «Cine Inclusivo», coordinado con El Cine Móvil y el Centro Cultural La CAJA.

La técnica de audio descripción permite a las personas con discapacidad visual acceder al disfrute de una producción audio visual ya sea en corto o largometrajes.

Esta adaptación es una voz en off que describe las escenas cuando no hay un dialogo, así la persona logrará entender y emocionarse con la película en donde no se interpreta sino se describe para que el cinéfilo logre su propia interpretación.

El objetivo es ampliar la oferta de producciones con audio descripciones y recorrer la provincia con esta propuesta.

Estas proyecciones se realizarán el tercer viernes de cada mes para las personas con discapacidad visual y público en general, con este proyecto se logrará mayor inclusión cultural y social en la provincia.

Cabe desatacar que para participar de la propuesta se deberá cumplir con los protocolos sanitarios del COE (Comité Operativo de Emergencia).