Coronavirus en Jujuy: Exitosas jornadas de vacunación en el interior

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

Jujuy al día® – El Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, estuvo presente hoy en San Pedro. Junto a la vacunación realizada en Libertador, se sumaron 1200 trabajadores de la salud inmunizados, alcanzando un total de 4465 agentes en Jujuy.





“La organización para esta campaña de inmunización es excelente. Felicito nuevamente a los equipos a cargo tanto en Libertador, San Pedro y San Salvador de Jujuy porque se han optimizado los procesos y en estos momentos, se vacuna prácticamente a una persona por minuto. Esto significa que toda la eficacia está puesta al servicio de la comunidad y que se cumple con la planificación donde cada trabajador se encuentra desempeñándose al máximo”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

En tanto, recordó que un frasco o vial de Sputnik-V sirve para la vacunación de cinco personas contra el Covid-19. “Ese frasco se debe descongelar y allí, cinco vacunadores deben estar listos para la aplicación, para que no se pierda ninguna dosis ni la cadena de frío”, añadió Bouhid resaltando que “todo está funcionando a la perfección en una buena jornada de inmunización desde el ingreso, el triage evaluando que no haya síntomas, el registro, la explicación de los educadores para la salud sobre la vacuna, la vacunación propiamente dicha, el SAME ante cualquier posible síntoma posterior y para quienes llegan con alguna manifestación como fiebre”.

Por otro lado, anticipó que “en la medida que lleguen las vacunas envidas desde Nación, vamos a continuar la vacunación a los diferentes grupos poblacionales que se van definiendo como prioridad”.

A su turno, la responsable del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Roxana Fatum, precisó que “con 600 dosis de vacunas destinadas al Hospital Paterson, tal como ocurrió este lunes en Libertador, contamos con una organización impecable, con todo lo necesario para respetar el distanciamiento social y se observa también gran responsabilidad de quienes reciben la dosis, llegando a horario en tiempo y forma”.