Eugenio Semino: ‘Las pensiones de Cristina son una muestra pornográfica de poder’

«Hay dos Argentinas, porque hasta a los discapacitados se les exige que para cobrar otra pensión renuncien a la no contributiva de 14 mil pesos», dijo Semino en Mitre.

Jujuy al día® – «Cuatro millones de jubilados cobran la mínima de 19 mil pesos, y en un año de gobierno de Alberto Fernández estamos ante una pérdida a tal punto de los jubilados, que los 19 mil pesos que cobraron en diciembre de 2020 son el mismo número que cobraron en diciembre de 2019, un año antes la mínima era de 14 mil pesos, pero les dieron un bono y entonces terminaron cobrando también los mismos 19 mil pesos», afirmó este sábado 2 de enero el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien calificó de «muestra pornográfica de poder» las pensiones otorgadas recientemente por la Justicia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que con reatroactivos harán que perciba cerca de 100 millones de pesos.

El titular de la Defensoría de la Tercera Edad habló este sábado 2 de enero con Sábado tempranísimo, el tradicional ciclo que encabeza Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde señaló que «está vigente esa ley, nunca la política las tocó a estas jubilaciones de privilegio, muchas veces se habla de las jubilaciones de privilegio pero esas no se tocaron. Hay algo que muestra cómo es esto de cuerpo entero, esas pensiones no contributivas de los expresidentes son de la misma naturaleza jurídica de las que reciben los discapacitados en la Argentina. Una pensión no contributiva de un discapacitado es de 14 mil pesos, pero si ese discapacitado tiene un papá o una mamá jubilados que fallecen, para recibir la jubilación de su papá o mamá de 19 mil pesos tiene que renunciar a no contributiva de 14 mil pesos… ¿Que claro? Por eso esto la situación de los haberes de Cristina Kirchner habla de dos Argentinas».

Apuntando a lo que considera un feroz ajuste en materia previsional Semino señaló que «durante el 2020, los haberes de jubilaciones y pensiones recibieron 100 mil millones de pesos menos, todos los reajustes que se hicieron desde que puso en marcha la movilidad fueron hacia la baja, inclusive, ya está olvidado, en el mes de marzo se acható la pirámide, porque los jubilados de la mínima habían recibido lo que la ley decía, pero de ahí hacia arriba se aplicaron índices decrecientes».

«Lo que los jubilados y senadores lo que deberían discutir es cómo recomponer esos 40 puntos que perdieron los haberes de los jubilados durante los últimos 3 años, y cómo financiar esa pérdida, porque cada vez hay más trabajo en negro, y de los impuestos en que más perjudica a los pobres es el IVA, cuando en el mundo los impuestos al consumo se han ido reemplazando por impuestos a las rentas».

Alberto Fernández y su peor mentira: el ajuste a los jubilados

«La situación es desesperante, porque con la administración anterior (de Mauricio Macri) los jubilados perdieron 20 puntos, y decía el entonces candidato Alberto Fernández como candidato que iba a recomponer esos haberes vendiendo las leliqs apenas asumiera, cosa que no pasó», señaló Semino, indicando que «esta fórmula de movilidad jubilatoria que votaron, si es neutra, a lo sumo lo que va a hacer es mantener los valores de miseria que cobran los jubilados, porque nadie puede explicar como pueden vivir casi 5 millones de personas cobrando 19 mil pesos, luego de aportar y trabajar durante 30 años».

«Además los jubilados siguen siendo los principales afectados por la pandemia, y ahora que tanto se habla de las vacunas, en muchísimas jurisdicciones los trabajadores que atienden a los jubilados en residencias y geriátricos no están incluídos como personal de salud. Ellos atienden a adultos mayores, a personas postradas todos los días del año, no hay relajamiento, su trabajo no baja nunca, y no se los está considerando entre el personal de salud para vacunación», concluyó Semino.

