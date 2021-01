Nueva terminal para Perico: ultiman detalles del proyecto ejecutivo

0 0

Jujuy al día® – Planificación del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV) se reunió con equipos de la Municipalidad de Perico para seguir configurando lo que será la nueva terminal de ómnibus, obra trascendental en materia de desarrollo local y accesibilidad. El proyecto incluye una terraza peatonal verde y de vinculación sobre la terminal y área para tratamiento de cuestiones de género, entre otros servicios.

En la ciudad de Perico se reunieron la coordinadora de Planificación del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) Victoria Martínez Fascio y representantes del Municipio de Perico: Antonella Barasuol Fascio, sub secretaria de Planificación Estratégica, el director de Tránsito Yune Namur y la responsable de Andenes de la actual Terminal, Sonia Moreno.

En el encuentro, registraron detalles a tener en cuenta para la conformación del proyecto ejecutivo final que contará, como lo anunciara el Gobernador Gerardo Morales, con el financiamiento del Ministerio de Transporte de la Nación.

La Coordinadora de Planificación del MISPTyV de Jujuy destacó la importancia de abordar este tipo de proyectos teniendo en cuenta todos los ejes que atraviesan a un espacio tan importante como es la terminal: “nos juntamos todo el equipo de Provincia y Municipio, para coordinar juntos las acciones y lograr que la nueva terminal se ajuste lo más posible a las necesidades de la comunidad de Perico. En materia técnica, esta terminal es muy particular, ya que cuenta con un tránsito vehicular y peatonal muy intenso y características urbanas que la convierten en un nodo entre la capital jujeña y las yungas, además de la vinculación con las provincia otras provincias del país”.

“El programa de nuevas terminales tiene tres ejes: accesibilidad, desarrollo sostenible y género, y es en estos puntos es donde estamos poniendo el acento, ya que la terminal actual cuenta con grandes falencias en esos sentidos que nos propusimos solucionar”, destacó Martínez Fascio.

“Con este proyecto estaremos dotando al edificio con varios elementos que hoy no cuenta; desde mayor seguridad con iluminación y una oficina exclusiva para asistencia en materia de género a la accesibilidad peatonal para quienes tienen movilidad reducida, a lo que sumamos en particular para Perico el factor de resguardo climático y la contaminación sonora”, detalló la funcionaria provincial, y sumó que “hoy la terminal es abierta y no cumple de manera satisfactoria con estándares de confort y posibilidad de resguardo de pasajeros y trabajadores. En el nuevo edificio estarán contemplados nuevos espacios de espera para que choferes y trabajadores puedan contar con oficinas acordes para su correcto funcionamiento.”

Sobre contaminación y desarrollo humano y social, desde el Municipio de Perico y la actual terminal sumaron al proyecto un factor de gran complejidad que atañe a la calidad del tiempo de trabajo en las boleterías y el sector de administración. Explicaron que la terminal cuenta con una contaminación sonora que impide el correcto funcionamiento del sistema administrativo generando molestias en pasajeros y trabajadores. Ante este requerimiento, los equipos del MISPTyV ya trabajan en una construcción que contemple una mejora sustancial del impacto de esa polución.

También, desde la Secretaría de Planificación se puso énfasis en lo clave del diseño ya previsto y aprobado, y la estética del nuevo edificio, que, con una terraza verde para circulación peatonal, permitirá distribuir mejor la estancia y tránsito de personas, disminuirla en cercanías de boleterías y administración de la terminal, y además mejorará la temperatura del edificio evitando así, el uso de grandes equipos acondicionadores de aire, que también producen mucho ruido en el ambiente.