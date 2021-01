Horóscopo 2021: Muchos cambios se avecinan, debemos estar preparados

0 0

Atrás dejamos el 2020 que sumergió al mundo en una crisis inesperada. Se aguarda que para este 2021 sea mejor en todos los sentidos. Muchos cambios se avecinan, debemos estar preparados.

ARIES:

Amor:

Este año tienes la oportunidad de revitalizar sus relaciones. Algunas personas que se alejaron se acercarán a ustedes. Preferirán a personas seguras de sí mismas que se desarrollan y progresan en sus vidas, y que les acepten y que no den vueltas, sino que digan lo que piensan.

Afortunadamente, esa actitud muy destacada de su signo, a veces desconcertante pero siempre sincera, atrae a nuevas personas que se convertirán en sus buenos amigos.

El año comienza bien, la primera semana se caracterizará por la pasión. Sin embargo, más adelante sentirán que les falta apoyo y los que le rodean parecen distantes.

No se preocupen, porque en abril la luna nueva en Aries cambiará los ánimos.

Durante el retroceso de Mercurio, puede que se encuentren discutiendo más frecuentemente con sus familiares y colegas de trabajo. Traten de ser menos exigentes en este período.

Para todos los Aries que no están en pareja, pueden que encuentren en el camino a alguien que los siga en su aventura, pero eventualmente encontrarán mayor estabilidad en su vida amorosa.

Para los que tienen pareja, será una época de comprensión intelectual, y una relación estimulada por la sensualidad.

Trabajo:

Aprovechen el comienzo del año para hacer un balance de su situación y sus deseos. Si su situación actual no resulta bien, podrían romper un contrato a principios de año. Por fin tienen el valor de dar el paso este año.

Sabrán conquistar una posición y tomar decisiones fácilmente. Sus planes profesionales estarán en pleno apogeo. Aunque al principio se sientan como si tuvieras dificultades económicas, la situación mejorará en general para ustedes. No se puede decir que será un año de descanso, pero tendrán las herramientas necesarias para superar las dificultades y alcanzar sus objetivos.

Estos cambios serán positivos, aunque los desestabilicen. Piensen en ellos como una oportunidad para empezar de nuevo y todo estará bien.

Tienen una personalidad tenaz, podrán afrontar los días de trabajo con compostura y disciplina.

En cuanto a dinero se trata, podrán estabilizar su presupuesto y, al mismo tiempo, ahorrar dinero. Pero esto dependerá sobre todo de su capacidad de ser razonable.

SALUD:

Durante la mayor parte del 2021, se sentirán fuertes, pero por su disposición nerviosa a veces les cansará demasiado. No se confíen de las decisiones precipitadas, eso podría provocar un aumento de la presión sanguínea, especialmente en junio, noviembre y diciembre. Elijan actividades físicas de ocio, pero sólo las que sean relajantes.

Realmente necesitan tomarse las cosas con calma, podrán arreglar las cosas a su tiempo. Tomar descansos los fines de semana. Es importante que aprendan a ir más despacio de vez en cuando ya que tienden a trabajar demasiado.

TAURO:

Este año, estarán avanzando, y serán continuos los cambios, algunos ya se pusieron en marcha en el 2020, están empezando de nuevo y buscando otras vías.

A veces esto no estará libre de dificultades, algunos obstáculos los frenan, pero básicamente sentirán que están evolucionando. Con un carácter fuerte, muestran autoridad cuando es necesario e imponen sus ideas, a veces impetuosamente.

Empiezan el año de forma muy voluntaria pero a menudo excesiva. Su actitud puede desestabilizarse pero saben lo que quieren.

Se calmaran en marzo y aprenderán a manejar mejor las prioridades en abril. Sin embargo, el mes de julio da una alarma, sus relaciones, su salud y su sector profesional se ponen a prueba.

No cedan al desánimo, se trata de reajustes. De hecho, agosto y octubre son tiempos prometedores y reconfortantes en todas las áreas.

AMOR:

Plutón y Neptuno los hacen más lúcidos y selectivos en la amistad. Tengan cuidado con su terquedad, que a veces conduce a enfrentamientos.

Además, Mercurio retrógrado complica sus amistades y amores en febrero, junio, finales de septiembre y principios de octubre.

Eviten los malentendidos y no dejen que ciertas situaciones se tornen ambiguas. Los meses de marzo y abril son particularmente agradables.

En mayo, la decepción es posible. Sean transparentes, no esperen demasiado de ciertas personas y todo irá bien.

TRABAJO:

Este 2021 sus colegas y amigos no los querrán reconocer en sus actividades. Serán una nueva persona, ya no toleraran ser sometidos o estar solos en un rincón.

Tendrán una gran habilidad para tomar distancia y analizar personas y situaciones con sabiduría y paciencia.

No perderán de vista sus objetivos para afirmar su posición y hacer que un negocio sea rentable. Incluso habrá algunos celosos que les molestarán su nueva actitud ante los negocios.

SALUD:

Marte, Júpiter, Urano y Plutón les conceden una energía conquistadora, pero Saturno les recuerda todo el año los límites y los obligará a tranquilizarse tan pronto como exageren.

Si se niegan, Saturno, el gran sabio, puede simplemente obligarlos a descansar. La Luna y Venus también los empujan a cuidarse.

Así que no tengas miedo de hacer un cambio en tu vida cotidiana y tratar de llevar una vida tranquila. Aprovechen algunas actividades de ocio y regálarse unos cuantos tratamientos relajantes y vigorizantes.

Será un año de muchos cambios, de usar toda su creatividad y a no tener miedo a dar un giro a su vida que al final será muy positivo para ustedes.

GEMINIS:

En general será un gran año géminis, la suerte estará de su lado. Consciente de las oportunidades que se presentarán, trabajarán a fondo para alcanzar sus objetivos.

Siendo una persona decidida, tendrán la oportunidad de hacer realidad sus ambiciones, siempre y cuando definan bien sus objetivos y tengan en cuenta todos los factores posibles.

En cuanto a las relaciones, conocerán a gente de todos los ámbitos de la vida, tanto buenos, como no tan simpáticos. Manténganse alertas.

Durante los tres primeros meses, oscilarán entre la satisfacción y el estrés debido a la naturaleza contradictoria de las influencias de su vida socio profesional y privado.

Cabe destacar que durante los meses de abril, mayo, julio, agosto y octubre se les garantiza una felicidad completa. Estarán en la cima de todo lo que hagan.

Ya llegando a fin de año será más tenso, sus nervios serán puestos a prueba debido a que algunos planes no salieron como les hubiera gustado. Afortunadamente, su ingenio y capacidad para aceptar una broma les permitirán aliviar las tensiones.

AMOR:

Gracias a Júpiter, siempre estarán de acuerdo en salir con amigos y aceptar invitaciones donde su felicidad sea bienvenida. Este período se caracterizará en particular por nuevos encuentros e intercambios amistosos con sus amigos cercanos a finales de febrero, marzo y el 25 de abril.

Dicho esto, el estrés de la vida cotidiana a veces se interpone en el camino de pasar un buen rato. Desconfien de los malentendidos con otras personas a principios de febrero, en junio y en octubre, que están relacionados con la falta de comunicación.

A pesar del positivo comienzo de su vida amorosa, a veces las cosas se complicaran y deberán dejar que pase el mal momento. Sin embargo, luego pasarán a experimentar momentos de amor intenso.

Si su pareja les exige demasiado decidirán terminar la relación porque no les gusta sentirse atrapados. Por eso es importante que se comuniquen de manera efectiva y honesta con su pareja, dialoguen no discutan.

TRABAJO:

Serán un inventivo agudo y atrevido en su vida laboral. Pero no todo será bailar y cantar, a veces irán más despacio y sentirán que tienen que esforzarte el doble para conseguir los mismos resultados, así que deben pedir consejo si esto ocurre.

Pero con el tiempo descubrirán tu flujo y se harán aún más decididos y valientes, tanto mental como físicamente. Se le ocurrirán formas de aumentar sus beneficios y serán capaz de separar las buenas ideas de negocios.

SALUD:

Este año estarán dotados de fuerza mental, optimismo persistente y una energía positiva que a menudo está bien canalizada. Más en paz consigo, estarán de acuerdo en cuidar tanto su cuerpo como su mente.

Ligeramente deslumbrado por el éxito que logren, tendrán el hábito de asumir demasiadas tareas al mismo tiempo. En cuanto a los hobbies, la novedad es lo que más les atraerá, pero para evitar el sobreesfuerzo, tendrán que renunciar a sus pasatiempos anteriores.

A menudo intentan concentrar dos días de ejercicio físico en uno solo, esto podría dañar su cuerpo. Intenten repartir las actividades en general durante varios días, porque al querer demasiado, podrían perderlo todo.

Lograrán mantener un estilo de vida bueno y equilibrado y a menudo sonreirás. En general, con un poderoso intelecto, una impresionante agilidad mental y fuerza física, estarán entusiasmados.

CÁNCER:

En el 2021, se fijaran nuevos puntos de referencia después de los cambios que hicieron en el 2020. Si nada ha cambiado desde el año pasado, ya no tendrán miedo de seguir adelante incluso si, a veces, tienen que forzarles a actuar.

Dicho esto, la suerte está echada a su lado y le darán un empujón en la dirección correcta. Es un año encantador. La generosidad se extenderá en otros ámbitos, estarán rodeados de buenas personas y recibirán consejos útiles.

En su vida social, algunos estarán celosos, pero rápidamente los pondrán en su lugar. Serán aspirantes y tendrán carácter, dejarán claras sus ambiciones, pero algunas cosas o personas los harán más lentos, y ciertos equilibrios de poder los frustran.

Afortunadamente, la suerte y la destreza les permitirán redescubrir el equilibrio y dar consistencia a sus planes. Aparte de algunos malentendidos, este año será favorable para sus relaciones, sean románticas, familiares o de amistad.

No serán el tipo de persona que conoce a mucha gente, Plutón los hará selectivos cuando se trate de elegir quiénes son sus amigos. Esto significa que tendrán amistades sinceras con aquellos que han elegido, así que definitivamente no se encontrarán sin el cuidado y la atención de los demás.

TRABAJO:

Tomarán riesgos aceptando ciertos puestos en el trabajo, bien hecho. A veces puede que descubran que no estás progresando tan rápido como esperaban, pero con el tiempo esto cambiará.

A través de Júpiter podrán prever posibles cambios positivos y favorables oportunidades que se dirigen hacia ustedes.

A pesar de que algunas personas tratan de cuestionarlos y causar problemas, se mantendrán concentrados y tendrán éxito en reorganizarse financieramente y equilibrar sus gastos. Su trabajo florecerá.

SALUD:

Empezarán el año entusiasmados y saludables, esto los motivará y se pondrán las pilas para que su cuerpo esté en perfecta forma. Se sentirán más débiles en marzo y abril, pero después de esto, tratarán de recuperar un estilo de vida saludable y prosperará la mayor parte del tiempo. En septiembre o parte de octubre se sentirán un poco cansados. Pero en noviembre estarán más relajados. Encontrarán placer en todo lo que hacen y esto hará que terminen el año con broche de oro y con una buena salud y buena forma física.

Cáncer, en general mantendrás amistades sanas, sus relaciones amorosas serán cada vez más sensuales y sus relaciones con los colegas de trabajo florecerán. Aunque, recuerden siempre poner sus necesidades ante todo.

LEO:

Este año verán las cosas de manera diferente y considerarían hacer un cambio radical, ya sea en sus relaciones o en sus planes profesionales.

Pero al mismo tiempo, ciertas circunstancias los harán más lento y en particular los miedos los frenan. Eso creará una gran presión dentro de ustedes. En marzo serán recompensados en todos los aspectos de su vida y su ego se llenará de satisfacción durante mucho tiempo. Sin embargo, en mayo y junio se les cuestionaran sus relaciones profesionales y emocionales y experimentarán una gran fatiga. Todo esto pesará mucho sobre ustedes.

AMOR:

El 2021 será un año alegre la mayoría de las veces. Nuevos encuentros, reuniones con viejos amigos y buenos momentos con gente que les importa, esto estará garantizado.

Cuando estén en grupo, se sentirán cómodos e incluso podrán hablar para defender una causa común. Sin embargo, habrá movimientos dentro de su grupo de amigos.

Serán llevados a expulsar a alguien de su grupo que le ha engañado o que se ha salido de control. Los meses que hay que cuidarse son abril, junio y diciembre.

Habrá mucha generosidad en sus relaciones con los demás. Buscarán reforzar el vínculo romántico que tienen con sus parejas, si la tienen.

Si actualmente estás soltero podrían encontrar a alguien pronto. Puede que en algún momento del año te pelees con algún amigo, pero en general, experimentarás mucha felicidad con tus amistades.

TRABAJO:

A veces su trabajo los saca de quicio, causándoles impaciencia y excitación. También puede que tengan que luchar con la negociación y el progreso en su trabajo.

Dicho esto, sus colegas estarán ahí para apoyarlos. En marzo, la alegría y el placer del trabajo volverán a ustedes y pronto se les presentará una prometedora oferta de trabajo o contrato.

Puede que tengan que deliberar o cambiar de trabajo es la opción correcta para ustedes. También se verá una diferencia en su personalidad, pasarán de ser exigentes y particulares a ser más relajados y creativos.

SALUD:

Dotado de valentía y dinamismo, este año vivirán momentos de euforia total. Se convertirán en un ejemplo para muchos de cómo amar la vida.

Sin embargo, estarán bajo presión y se arriesgarán a un punto de ruptura en algunos meses. Eso puede tener repercusiones en su salud. Tengan cuidado con las caídas, los tirones musculares y el agotamiento en enero, febrero, mayo, junio y noviembre.

Continúen amando la vida como lo saben hacer. Recuerden que cuando van a hacer deportes tener cuidado de no moverse de repente para no resentir ningún músculo.

También deben intentar no estar tan tenso, de lo contrario esto puede agotar toda su energía. Su cuerpo es una máquina increíble capaz de hacer lo que ustedes quieran.

Sin embargo, es aconsejable que tomen un tiempo para descansar y recuperarse, preferiblemente al aire libre donde puedan relajarse fácilmente.

Este año 2021, es posible que se peleen con algunos amigos, pero en general, experimentarán mucha felicidad dentro de sus amistades. Incluso si ocurren dramas y discusiones, manténganse fieles a ustedes mismo y defiendan sus puntos de vista.

VIRGO:

Este año continuarán cambiando y transformándose. Estarán de acuerdo en seguir la corriente, aunque a veces les cueste aceptar ciertos cambios. En general, no serán demasiado cautelosos o tímidos con las experiencias de la vida, sino que seguirán adelante.

Tendrán planes precisos y bien pensados y sus ideas serán completamente relevantes y apropiadas. No dejarán nada al azar y, como resultados, tendrán bastante éxito.

Empezarán el año con una explosión, pero ya se sentirán estresados en febrero. No tengan miedo. Marzo y abril los llevarán a estar felizmente enamorados. Sin embargo, mayo y junio requerirán que sean muy cautelosos y comprometidos.

Mientras que en julio es un mes caracterizado por la incertidumbre y a veces el desánimo, los cuatro meses siguientes estarán llenos de oportunidades, éxito y desarrollo. Aprovechen al máximo Finalmente, terminarán el 2021 agotados, pero con un corazón feliz.

AMOR:

Urano en tauro hará que quieran formar nuevas amistades con gente diferente a ustedes. Les vendría muy bien que los sorprendan. Conocerán gente nueva cuando viajen, especialmente en abril y agosto. En general, experimentarán grandes amistades a lo largo del año, aparte de un poco de tensión en febrero y julio. En mayo, un amigo podría mudarse, pero seguirá en contacto ustedes.

A pesar del comienzo deslucido, pronto verás signos de amor verdadero. Se les dará el poder de hacer realidad sus objetivos de relación y sus planes familiares.

Aunque a veces las dudas se interpongan en su camino, seguro que experimentarán el florecimiento de las relaciones románticas y las grandes amistades.

Además, se sentirán mucho más cómodos estando rodeado de unos pocos amigos íntimos en lugar de estar en una fiesta mezclados con muchas personas que no conocen tan bien.

TRABAJO:

Aunque tienen grandes ambiciones, se darán cuenta de que no puedes progresar al principio como les gustaría.

Si están asumiendo muchas tareas diferentes y se vuelven inciertas a veces, recuerden no descuidar sus otros planes y proyectos que realmente les motivan.

Eventualmente tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades y prosperar en el trabajo, acercándoles al logro de algunos de sus objetivos que se han propuesto.

SALUD:

Saturno acumulará bastantes tareas y responsabilidades en su vida familiar y en el trabajo. Por lo tanto, habrá momentos de cansancio en junio, julio y al final del año. Afortunadamente, Urano y Plutón los ayudarán a recuperarse rápidamente.

Le regalan una fuerza tranquila pero envidiable que les permitirá llevar a cabo sus planes sin agotarse demasiado. Moralmente, estarán protegidos contra los pensamientos oscuros y los librarán de cualquier dificultad que enfrenten.

Se volverán cada vez más dinámicos y motivados y tenaces. Sin embargo, su estilo de vida se volverá a veces un poco complicado, así que deben controlar lo que comen y asegurarse de reservar tiempo para relajarse.

Por eso es importante que se cuiden, la velocidad y eficiencia con la que hagan las cosas será excelente y su temperamento proactivo y dispuesto será alentador para los que los rodean.

Si bien julio es un mes caracterizado por la incertidumbre y a veces el desaliento, los cuatro meses siguientes estarán llenos de oportunidades, éxito y desarrollo. Aprovechen al máximo. Finalmente, terminarán el 2021 exhaustos pero con un corazón feliz.

LIBRA:

Este año será más gratificante que el anterior. Vivirán el 2021 haciendo lo que quieran. Saturno y Júpiter los apoyarán enormemente ayudándolos a conseguir el éxito en los negocios y a levantar su moral y su potencial.

A pesar de esto, Plutón estará en un segundo plano tratando de atormentarlos y a veces forzarlos a aceptar ciertos fracasos en las relaciones. Sin embargo, sorprenderán a los que los rodean con su capacidad de dejar ir ciertas emociones para disfrutar mejor de su libertad individual.

Estarán floreciendo, podrán avanzar en su carrera y hacer grandes progresos en sus planes a futuro, excepto en enero, mayo, junio, agosto y principios de septiembre, cuando tendrán que enfrentarse a situaciones más complejas, pero sin sentirse desanimados.

AMOR:

Gracias a Júpiter y a su naturaleza hedonista, les abrirán su corazón a muchas personas. Podrán conectar en fiestas y salidas, pero Plutón los hará exigente en sus relaciones más íntimas.

Además, Urano los animará a acercarse a nuevas personas que les ofrezcan experiencias únicas y novedosas a través de su estilo de vida, sus hobbies y su trabajo.

Después de recibir mucho afecto, comenzarán a surgir inconvenientes y puede que se peleen con algunas personas. Sin embargo, si estás en pareja, la relación se fortalecerá ya sea mudándose juntos o casándose. Para los solteros, ha llegado el momento de conocer a alguien.

TRABAJO:

A pesar de que pueden experimentar algunos malentendidos y contratiempos en el trabajo, su capacidad de decisión, determinación y entusiasmo se verán fortalecidos.

Las oportunidades profesionales y financieras se abrirán camino al mismo tiempo que se refuerza su posición en el trabajo.

Puede que los asciendan, Incluso si tienen que enfrentarse a otros colegas, saldrán ganando. En general, cualquier contrato o entrevista de trabajo que tengas saldrá a su favor.

SALUD:

Este año, Júpiter cuidará su salud. Durante la mayor parte del tiempo, se desarrollará en una atmósfera de relajación, facilidad y buen humor. Saturno los dotará de una fuerza y energía que los animarán a avanzar y progresar.

Durante los períodos cortos de estrés, principalmente debido al reajuste en las relaciones, un tiempo a solas y la autorreflexión los ayudará a no dejarse abrumar demasiado por la ansiedad. Se cuidarán más que en otros tiempos.

Recuerden descansar en cuanto tengan un momento para ustedes tomando mini siestas y acostándose temprano.

Puede que experimenten diferentes miedos y fobias, pero por suerte el Sol y Júpiter se asegurarán de que los enfrenten a ellos y los mantengan en buena forma. Su constante sonrisa, junto con el encanto que desprenden, derribará todas las barreras y obstáculos que se interpongan en su camino.

En cuanto al amor, después de un comienzo complicado en enero, fricciones en junio y el riesgo de una ruptura en julio, se sucederán otros meses extremadamente agradables en los que los planes de matrimonio, nuevas relaciones, el amor a primera vista y la pasión animarán su vida. Disfruten de esos momentos tan especiales.

ESCORPIO:

Este año, esperarán que los demás, ya sea en su vida amorosa o en el trabajo, los sorprendan constantemente. Parecerán reacios a los compromisos definitivos.

Podrían estar tentados a dejar su trabajo actual por uno nuevo en otro lugar o de entrar en una nueva relación romántica, pero al mismo tiempo la importancia de la rutina y el miedo a cometer errores los obstaculizan permanentemente.

Por lo tanto, oscilarán entre la necesidad de una mayor independencia, el deseo de vivir como quieren y el miedo a dejarlo todo atrás.

En 2021, tendrán los atributos adecuados para el progreso, pero a veces tendrán la impresión de que la gente les pone obstáculos. En enero, el trabajo, los hará sentir como en una tormenta, pero eventualmente en febrero todo irá mejor.

En julio, considerarán cambiar de trabajo ya que recibirán ofertas de otros lugares desde mediados de mayo hasta finales de julio.

En cuanto al amor, pasarán de momentos de intensa emoción a períodos en los que dudarán de lo bueno de sus relaciones y querrán que las cosas cambien.

AMOR:

Serán personas selectivas que no deshonran sus amistades. Este año, sobre todo en febrero y mayo, serán aún más duros y no tendrán miedo de dar la espalda a la gente que no tiene las cualidades, según ustedes, para formar parte de su restringido círculo de amigos.

Sin embargo, se acercarán más a sus hermanos y hermanas si los tienen a través de pasatiempos que compartan o salidas que harán juntos a lo largo del año. Un nuevo encuentro amistoso podría incluso estimularlos en abril y agosto.

Empezarán el año con éxito en el amor, experimentan la pasión romántica y se les dará todo lo necesario para construir una relación feliz y saludable. Incluso pueden hacer planes a largo plazo como pareja que eventualmente fortalecerán su vínculo. También el amor con sus hijos y amigos.

TRABAJO:

Aunque a veces las tensiones en el trabajo pueden sacarlos de quicio, intentan resolver los problemas con calma, incluso si están tentados a salir de la oficina. Si se animan a encontrar las herramientas adecuadas para lograr el éxito, mejor serán sus resultados. Además, estarán dispuestos y serán precisos en lo que hacen, especialmente en lo que se refiere a la organización y gestión.

SALUD:

En este nuevo año en junio o julio Júpiter les enviarán buenas vibras, Saturno y Júpiter estarán mas vinculados a su signo estelar. Intensificarán los problemas y reducirán su ritmo, mientras que Urano los hará más decididos y valientes.

Esto les desviará del camino, tendrán que luchar con una energía desigual. Por suerte, Plutón les permitirá recuperarse sin problemas y Neptuno los hará más intuitivos, lo que guiará su mente a la hora de analizar las cosas lógicamente.

Su sistema nervioso estará bajo estrés y por lo tanto puede que se encuentren un poco inquietos. Muestren sus dones a través de las actividades de ocio que hacen, ya que resultará ser una verdadera liberación.

Además, a medida que sus niveles de concentración mejoren y su cabeza deje de dar vueltas constantemente, se volverán más fuertes y podrán enfrentarse de frente a problemas complejos.

Sin embargo, deben recordar tomar un descanso de vez en cuando, tal vez pasando algún tiempo al aire libre.

Empezarán el año con éxito en el amor, experimentarán la pasión romántica y tendrán todo lo necesario para construir una relación feliz y saludable.

Incluso pueden llegar a tener planes a largo plazo como pareja, que eventualmente fortalecerán su vínculo. Disfruten de cada una de estas etapas.

SAGITARIO:

Este año 2021 tienen que dar lo mejor de sí. Tienen que tomar decisiones importantes y abrir sus mentes. Tienen una manera de guiar su vida que sorprenden a más de uno. Descubren todo lo que hay para ustedes, en este 2021, controlarán sus finanzas y a menudo estarán protegidos. El éxito será suyo, trabajarán duro ya que lograrán resultados significativos y bastante rápidos.

A veces se dejarán llevar o se olvidarán de respirar, lo que puede llevarlos a contratiempos. Puede que a veces quieran cambiar de trabajo o cambiar algunos hábitos en su lugar de trabajo.

En su vida privada, experimentarán el amor al máximo. Tanto que terminarán considerando el matrimonio. Si están solteros, es posible el amor a primera vista.

Es un año para el desarrollo y el éxito en su vida laboral. Sin embargo, en el trabajo se verán divididos entre la seguridad laboral y la necesidad de innovar, crear y tener cierta libertad.

Eso puede traer tensión y el deseo de tener un cambio de escenario, especialmente en enero, febrero, junio y julio.

Románticamente, será un año de deseo y seducción. Estar en pareja o tener algunos enamoramientos están en las cartas para todo el año. En mayo, junio y a finales de diciembre, darán un paso atrás en cuanto a tus sentimientos.

AMOR:

Estarán rodeados de buena gente y podrán distinguir entre amistades y conocidos. Así es como se mantendrán cerca de ciertas personas. Podrían conocer gente e incluso intentarán acercarse a aquellos que normalmente no se acercarían a ustedes.

Los intercambios internacionales les interesarán y es posible que conozcan a gente nueva de diferentes países en febrero, abril, julio y agosto.

En octubre, un plan con amigos fortalecerá aún más sus vínculos de amistad. Empezarán el año apasionadamente y conociendo a alguien si están solteron. También se presentarán varias oportunidades para conocer gente diferente y hacer nuevos amigos.

TRABAJO:

Puede que te apetezca cambiar de trabajo o que te den tareas completamente diferentes a las que están acostumbrados. Al principio, se esforzaran por progresar tan rápido como quieran pero tendrán dificultades para llevar a cabo sus planes.

Sin embargo, su suerte cambiará y un contrato de trabajo podría traer consigo un nuevo impulso a su situación financiera. Pronto verán que sus esfuerzos darán frutos, pero es importante que se concentren en sus objetivos.

SALUD:

Empezarán el año con una explosión hasta el punto de exagerar. Así que, para febrero estarán al límite. Entonces, seguirán queriendo hacerlo todo ustedes mismos y esta necesidad de tener el control les agotará.

No pueden estar en todas partes a la vez. Acepten este hecho y confíen en que otros se hagan cargo por un tiempo. De lo contrario, terminarán arruinando ese increíble entusiasmo que tienen.

Deberían probar técnicas de relajación o artes marciales para canalizar mejor su energía y ajustar el esfuerzo que ponen. Recuerden relajarse de vez en cuando, respiren profundamente y despejen sus mentes por unos minutos y serán mucho más eficientes como resultado.

Dicho esto, su optimismo, su mente abierta y su alma inventiva les permitirán adaptarte bien a todo tipo de situaciones y sentirse bien con su cuerpo.

Si bien julio es un mes caracterizado por la incertidumbre y a veces el desaliento, los cuatro meses siguientes estarán llenos de oportunidades, éxito y desarrollo. Aprovéchenlos al máximo. Finalmente, terminaran el 2021 exhaustos pero con un corazón feliz.

CAPRICORNIO:

Este 2021 es un año de cambios para ustedes, capricornio. Además nada ni nadie podrán detenerles en los proyectos que tengas pendiente o que hayas iniciado recientemente.

Tendrán mucho trabajo este año, pero no le faltará coraje ni ambición. Su capacidad para actuar será impresionante. Todo lo que pusieron en marcha el año pasado dará un giro más tangible y gratificante. Experimentarán las recompensas de su duro trabajo anterior. A nivel personal, continuarán evolucionando y abrazando el cambio, incluso si a veces luchan por ver más allá de ciertas creencias que están arraigadas en ustedes.

Empezarán el año con un gran éxito al conseguir grandes logros en todas las áreas de su vida. Febrero será un mes difícil y ansioso en términos financieros, pero se recuperarán entre marzo y mayo.

Junio y julio mejorarán el amor en sus relaciones, mientras que los sectores profesionales y prácticos de su vida resultan más complejos.

Agosto y noviembre serán excelentes para en muchos sentidos, pero esto no es definitivo para septiembre y octubre. Y finales de diciembre los encontrará rápidamente agotado pero satisfechos de haber pasado un período tan intenso.

AMOR:

Aparte de un poco de tensión en febrero y octubre, Neptuno y Urano los animarán a abrirse a personas de diferentes ámbitos. Serás flexible y tolerante.

Tomarán a sus amigos como vienen y dejarán de verlos según ciertos estándares que establezcan. A cambio, recibirán mucho afecto y ánimo, especialmente en marzo, abril, agosto, septiembre y noviembre.

Desde mediados de mayo hasta finales de julio, Júpiter conocerán gente nueva. Una nueva amistad podría florecer. Sentirán ganas de comunicarse con gente nueva, de reunirse con amigos y experimentarán la felicidad dentro de su familia.

Si tienen hermanos, compartirán algunos momentos felices y encantadores juntos. Para aquellos que no tienen una pareja romántica, puede que encuentren la adecuada en el trabajo o en un lugar al que vayan a menudo. Si están en pareja, su relación se volverá cada vez más sensual.

TRABAJO:

Dominarán el arte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado y se presentará una oportunidad de trabajo o financiera a la que deberían subir a bordo.

Serán liberados de una deuda y su mente se preocupara menos por los problemas financieros. Sin embargo, puede que tengan que trabajar duro para mostrar su potencial, a pesar de sus impecables habilidades de organización.

SALUD:

Este año en algunos momentos podrán mostrar sus talentos. Esto les dará nervios de acero y fortalecerá la confianza en ustedes mismos.

Dicho esto, a veces durante febrero, junio, julio y octubre, la atmósfera y los eventos se pondrán bajo una presión extrema. Traten de mantener la calma. En abril y diciembre, sentirán una debilidad física y necesitarán recuperar el aliento.

Durante el resto de los meses, tendrán la ventaja de sentirse más fuerte, más resistentes a la fatiga y cuidarán más su apariencia. A pesar de experimentar cierta tensión algunas veces, podrán sacudirte el estrés y controlar su estado de ánimo.

Puede que se animen a gastar algo de dinero para su bienestar, belleza y salud. Cuídense a sí mismos, Traten de dormir más, y no olviden que su cuerpo necesita descansar.

Es importante que acepten que no pueden estar en todas partes a la vez. Al final del año definitivamente no se aburrirán, pero se sentirán un poco agotado. Será el momento de que bajen el ritmo y se recuperen.

Este 2021 recibirán mucho afecto y ánimo, especialmente en marzo, abril, agosto, septiembre y noviembre. Desde mediados de mayo hasta finales de julio, Júpiter le permitirá conocer nuevas personas. Una nueva amistad podría florecer, disfruten de cada uno de esos momentos que no se repetirán.

ACUARIO:

Gracias a que Júpiter está presente en su signo estelar la mayor parte del tiempo, se sentirá optimista y ambicioso. Creerá en su éxito, y su confianza en usted mismo se verá fortalecida.

Saturno nutrirá su voluntad y estructurará sus pensamientos. No actuará al azar, sino que estará buscando oportunidades para progresar en los negocios, en el trabajo y en los estudios.

Sin embargo, las consecuencias imprevistas a veces los desorientan y podrían surgir conflictos de intereses. La clave es mantener la calma y no rendirse.

En enero, febrero, junio y diciembre, Urano lanzará una llave inglesa, surgirán obstáculos y algunos inconvenientes, y esto provocaría algunas reacciones agresivas de los oponentes y su temperamento se debilitará.

Sin embargo, sus reuniones de trabajo irán bien en marzo, un cambio de trabajo los tentará en abril, en octubre y noviembre, tal trabajo será exitoso.

Financieramente hablando, Júpiter te presentará oportunidades desde mediados de mayo hasta finales de julio. Pero en diciembre, el amor y la pasión excitaran su corazón.

AMOR:

Este año tendrán algunas tensiones con sus seres queridos en febrero, junio, noviembre y diciembre. Algunas personas los acusarán de ser egoísta, otras les llamarán gruñón, este es un año de cambio acuario elige hacia dónde quieres ir o estar, aprovecha esta oportunidad de decidir qué es lo que quieres para tu vida.

A veces, los malentendidos pueden dañar sus relaciones y no se detendrán para expresar su desaprobación. Sin embargo, pasarán los demás meses del año con fuertes, excitantes y eternas amistades. Las cosas les parecerán claras y podrán tomar decisiones rápidamente. Sus relaciones y su vida amorosa si son solteros les llamara la atención con un encuentro que tengan con alguien interesante.

Aquellos que ya están en relaciones experimentarán alegría y felicidad si invierten más en su pareja. Tendrán el don de ser capaces de adaptarse a los demás en este año. De hecho, siempre encontrarán las palabras adecuadas para decir las cosas de buena manera.

TRABAJO:

Se sentirán bajo presión y al principio no sabrás qué opciones tomar. Recuerden que deben relajarse y no apresurar nada. Es probable que experimenten éxito profesional y financiero, y que su creatividad se desarrolle a medida que pasen los meses. Tener puestos de responsabilidad no los asusta y aprenderán las maneras de desarrollar y progresar en su trabajo y será ciertamente de interés para ustedes. Serán firmes y a veces crueles a la hora de tomar ciertas decisiones.

SALUD:

Este año, estarán de buen humor, pero deben tener cuidado con el estrés y la creciente ira cuando se enfrentan a obstáculos inesperados, personas inútiles y críticas feroces.

Pero cuando todo vaya bien ustedes serán quienes acumularán la presión y crearán problemas que no existen. Es importante que no vayan demasiado lejos al tomar riesgos, de lo contrario se desgastaran y tal vez incluso les causen malestares físicos.

Intenten ser menos exigentes consigo mismos y, si es necesario, meditar, y a veces expresar su poderosa energía a través de la agresividad verbal. Tranquilo acuario este año.

En cambio, deberían transformar su estrés en energía positiva y esto los ayudará a ser más eficientes. Aunque disfrutaran de un estilo de vida saludable, deberían intentar despejar su mente y expulsar cualquier tensión que estén sintiendo.

A menudo les costará relajarse durante largos períodos de tiempo y los nervios pueden impedirles relajarse completamente.

Los planetas Júpiter y Saturno los ayudarán a destacarte de la multitud y lograr sus objetivos.

Ellos les regalan una voluntad feroz, un espíritu de lucha y una moral fuerte.

Desconfíen de Urano en Tauro, que disfrutará intentando desviarlo de su rumbo cuando todo parezca demasiado perfecto y que también les estropeara el humor.

Este 2021, será un juego de doble cara y es probable que vean unos resultados impresionantes en los meses siguientes. Sin embargo, cuando se enfrenten a ciertos contratiempos, no se rindan.

PISCIS:

AMOR:

2021 será para ustedes un año de transición. Es decir, será un año en el que curarán heridas y se estabilizan mientras caminan hacia un 2022 en el que sí les aguardan las mayores satisfacciones de su vida. No obstante en el 2021, su profunda intuición les pondrá a prueba para acertar o rechazar según convenga más a su vida. Si ya no están enamorados de su pareja, pero se llevas bien, su espiritualidad los conducirá a convertirse en grandes amigos antes de que en el 2022 cada cual siga su camino tras una separación amistosa. En caso de que estén solos y están esperando a la persona de su agrado, tendrán que conformarse con una nueva relación sentimental que, aunque no sea la definitiva, será muy nutritiva para su profundo espíritu y les servirá de sólido puente para cruzar la frontera para el 2022.

TRABAJO:

La estable ubicación del poderoso Júpiter dentro de su signo también les dará el empujoncito que precisan para recuperarse de las pérdidas que tuvieron en 2020. Si tienen su propio negocio, éste irá mejorando progresivamente según transcurra el año, con su respectiva recuperación económica. Será un año para guardar y ahorrar, de cara a un 2022 en el que podrán alcanzar su mayor bienestar como pequeño empresario. Si viven de un salario en este 2021 va a ser el año en el que su contrato mejore. Y en el caso de hallarse desempleados, lograrán un trabajo bueno y con perspectivas de estabilidad.

SALUD:

Son personas de alta sensibilidad, por lo que absorben casi todo como si fuesen una esponja. Y esto los perjudica y les provoca mucho sufrimiento propio y ajeno por el que tienen alta tendencia a caer en estados depresivos, necesitando ayuda profesional para salir de los mismos. Sin embargo, la buena influencia que este año recibirán de Júpiter, los harán más fuerte y resistentes, por lo que se encontrarán bastante mejor de lo que estuvieron en 2020. Por otro lado, deben cuidar al máximo sus pies, pues no olviden que son sus pilares para evitar posibles caídas. Lo ideal para sentirse bien es relajarse o hacerse masajes y mimarte más.

Como ven piscis es un año de muchos replanteos y de elegir un camino de armonía que tanto les gusta a ustedes, todo esto los ayudará a que cuando llegue el 2022, los encuentren fuertes para disfrutar de personas que los quieran de verdad.

