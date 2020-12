152 departamentos de Torres del Alto ya fueron entregados por el IVUJ

0 0

En un nuevo acto realizado por el IVUJ en el complejo urbanístico “Torres del Alto”, se entregaron 12 nuevas viviendas con su correspondiente infraestructura en el barrio Alto Comedero, de Capital. Así, ya suman 152 departamentos entregados del total de 248 anunciados.





Jujuy al día® – “Estamos felices, es un anhelo de tanto tiempo que está cumplido hoy, fue un proceso de espera, de paciencia, por estas cuestiones de la pandemia” dijo Juan Pablo Padilla, nuevo adjudicatario y agregó “nosotros presentamos la documentación cuando se abrieron las inscripciones y era cuestión de esperar, estamos mi familia y yo agradecidos a todas las personas que intervinieron, la predisposición del personal del IVUJ que siempre estuvieron atentos a las consultas, tratando de solucionar los pequeños inconvenientes y ayudándonos para completar los requisitos”, expresó el nuevo dueño.

Con la presencia del ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente y el vocal técnico del IVUJ, Gustavo Muro y José Luis Paiquez respectivamente; acompañados del presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Sergio Aramayo; familias adjudicatarias, personal del organismo e invitados especiales, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) realizó la entrega de 12 nuevas unidades habitacionales del complejo Torres del Alto.

Stanic expresó “son los momentos donde los actos de gobierno tienen otro sentido, nosotros entregamos viviendas nada menos, y es lindo que después ustedes lo trasformen en el hogar”, indicó al tiempo que recordó “fui 6 años delegado de Alto Comedero y me transportó en el tiempo y no puedo creer lo que veo, la verdad que lo que se ha hecho en estos últimos 5 o 6 años es increíble, no es lo que yo conocí, la urbanización que se ha conseguido, y es lindo ser parte del cambio, es lindo formar parte de una gestión que ha logrado esta calidad de vida y mejora para este barrio”, resaltó.

A su turno, Gustavo Muro detalló sobre el complejo que “son 248 departamentos que tienen una característica diferente a lo que veníamos haciendo en el Instituto de Vivienda, es una urbanización moderna con todos los servicios, con el sistema de cableado y cañerías soterrado, con un espacio verde que contribuye a la calidad de vida y al ambiente, para tener un mejor espacio donde vamos a desarrollar nuestra vida con nuestras familias”, aseguró.

El titular del IVUJ valoró que “el trabajo lo inició Walter Morales en la presidencia antes que yo, y lo hemos continuado. Para las familias, el esfuerzo que hay que hacer no es sencillo, hemos pedido un anticipo importante para poder terminar de cancelar estos departamentos que están en condiciones de ser escriturados, está todo regularizado y es un orgullo para nosotros poder entregarles una vivienda digna”, cerró Muro.

En tanto Pablo Arjona, nuevo adjudicatario, quien estaba acompañado de su madre, expresó “me siento muy feliz, conmovido, contento y estoy pasando por todos los estados, la verdad que fue un tiempo largo que lo tomé con mucha tranquilidad, porque no fue un año fácil para todos”, y agradeció por “la posibilidad que da el gobierno de la provincia de Jujuy, especialmente al IVUJ y a todo el personal, a todos los funcionarios que nos han sabido acompañar en todos los trámites que tuvimos que hacer”, destacó.

Finalmente, Sebastián Rocha, otro de los adjudicatarios, dijo “nos sentimos felices porque es un sueño logrado, fue un proceso prolijo pero de muchos meses en los cuales estuvimos en la incertidumbre por la pandemia de si se cierran o se cierra, y con los alquileres porque nosotros venimos alquilando hace mucho tiempo, pero bueno gracias a Dios ya culmina y hoy es el broche de oro”, finalizó.

Complejo habitacional en Alto Comedero

“Torres del Alto” es un nuevo programa habitacional desarrollado por el IVUJ para el acceso a la primera vivienda a través de un crédito hipotecario. Dicha operatoria, está destinada a personas solas o grupos familiares, que no tengan propiedad, y cuenten con ingresos superiores a 4 salario mínimo vital y móvil.

El complejo de 248 unidades habitacionales de primera calidad, listos para entregar, está ubicado sobre avenida Snopek y calle Mina 9 de octubre del barrio Alto Comedero, cuenta con un fácil acceso al lugar a través de la avenida Forestal desde autopista por ruta 9. Mayor información puede consultarse en ivuj.gob.ar.