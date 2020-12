Coronavirus: hubo 8.586 contagios y otras 60 muertes en todo el país

0 0

Volvieron a subir los casos de coronavirus: Es la cifra más alta de nuevos contagios desde el 25 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires se reportaron 3.467 y en la Ciudad, 690.

Argentina se encuentra en el puesto once de países con más casos de coronavirus. En la región, solo lo supera Brasil.

Jujuy al día® – Mientras crece la preocupación en el Gobierno por el aumento de contagios de coronavirus registrados en los últimos días, el Ministerio de Salud informó este miércoles 8.586 nuevos positivos y otras 60 muertes en todo el país, en las últimas 24 horas.

«En las últimas 24 horas, se notificaron 60 nuevas muertes, son 35 hombres y 25 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.314», informaron las autoridades sanitarias, mientras se espera la llegada al país de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Remarcaron que, con los nuevos casos identificados, el total de contagiados ascendió a 1.563.865 positivos en el país, de los cuales 1.384.277 son pacientes recuperados y 137.274 son casos confirmados activos.

La cifra de contagios de este miércoles es la más alta del último mes (el 25 de noviembre hubo 8.593 casos) y suma preocupación ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus y la llegada de la segunda ola de la pandemia.

“Si seguimos así vamos a tener lío cuando empiece el verano, no cuando termine”, advirtió en la víspera el ministro de Salud, Ginés González García.

El titular de la cartera sanitaria agregó: “Si nosotros no nos cuidamos y seguimos haciendo lo mismo que está pasando en los últimos 15 días, las cosas no van a mejorar, tenemos riesgos de que empeore, y no cuando pensábamos que iba a ser la segunda ola, sino que puede pasar mucho antes”.

En el nuevo informe de salud se detalló que en provincia de Buenos Aires hubo 3.467; en Capital Federal, 690 contagios; en Catamarca,18; en Chaco, 236; en Chubut, 308; en Corrientes, 179; en Córdoba, 575; en Entre Ríos, 278; en Formosa, 2; en Jujuy, 6; en La Pampa, 240; en La Rioja, 17; en Mendoza, 183; en Misiones, 8; en Neuquén, 234; en Río Negro, 335; en Salta, 51; en San Juan, 147; en San Luis, 22; en Santa Cruz, 301; en Santa Fe, 1.003; en Santiago del Estero, 49; en Tierra del Fuego, 111; y en Tucumán, 126.

También informaron que hay 3.390 personas internadas en unidades de terapia intensiva. El porcentaje ocupación total de camas en Nación es del 54% y en AMBA, del 58,9%.