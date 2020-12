Coronavirus: Porqué la vacuna rusa no es tan eficaz en adultos mayores de 60 años

0 0

El Ministerio de Salud ruso reevaluó los efectos y la seguridad de la vacuna. Solo será aplicada a un determinado rango de edad.

Jujuy al día® – El Gobierno argentino quiere comenzar la campaña de vacunación en la Argentina contra el coronavirus lo antes posible. En el mes de agosto, Alberto Fernández declaró la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El ministerio de Salud ruso solicitó la aprobación del ANMAT para comenzar a vacunar en 2021.

Sin embargo, esta semana se conoció un hecho que generó preocupación respecto a uno de los grupos de riesgo más importantes, los adultos mayores. El presidente ruso Vladimir Putin reveló que no le aplicaron la vacuna Sputnik V porque tiene 68 años. En una conferencia de prensa explicó que la vacuna está aprobada para un determinado rango de edad: de 18 a 60.

Según el microbiólogo Alexander Gintsburg del centro de investigación federal de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, las personas mayores de 60 años desarrollarán anticuerpos luego de recibir la vacuna Sputnik V pero pueden ser menos eficaces que los producidos por personas más jóvenes.

Esto no significa que la vacuna no sea eficaz, sino que los mayores de 60 años no producirán la misma respuesta inmune que personas más jóvenes.

El servicio de prensa del Ministerio de Salud de Rusia hizo públicos los resultados entre los voluntarios mayores de 60 años. «La vacunación definitivamente ha comenzado, un cierto número de personas de 60, 70 años, tal vez incluso 80 ha sido vacunada. No esperamos nada fuera de lo común, no habrá efectos secundarios adicionales, desarrollarán anticuerpos», dijo Gintsburg.

«Lo único es hasta qué punto los anticuerpos neutralizarán el virus: las personas más jóvenes desarrollan anticuerpos que interactúan muy bien con el virus, mientras que los ancianos desarrollan anticuerpos que interactúan con el virus mucho menos, docenas o incluso cientos de veces menos», explicó el microbiólogo.

Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de COVID-19

En cuanto a los efectos secundarios, las personas mayores de 60 años tendrán los mismos efectos secundarios que los jóvenes: aumento en la temperatura corporal, dolor de cabeza y dolor muscular.

Cómo funciona la vacuna Sputnik V

La vacuna rusa Sputnik V llegará a la Argentina liofilizada. Utiliza dos adenovirus humanos como vectores, uno diferente en cada dosis.

La vacuna rusa deberá mantenerse entre -4 y -8 grados.

Según el ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, la vacuna tiene 92% de efectividad. Para la fase tres, se reclutaron 40.000 voluntarios en Rusia. Los ensayos se extenderán a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Filipinas, con un «quizás» añadido en el caso de Brasil e India, según el medio Europapress.

Qué significa «liofilizada»

El doctor en bioquímica e investigador del CONICET Daniel Maglio González explicó el proceso de liofilización de la vacuna Sputnik V a Infotechnology: «Básicamente, consiste en sacar agua de cualquier mezcla. Se le saca el agua pero haciendo un paso, que es una cuestión física, que es pasar el agua de estado sólido al estado gaseoso y retirarlo. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a ver los tres estados. La liofilización es un proceso que te permite pasar el hielo a estado gaseoso con lo cual podés ir sacando agua de una mezcla. Se hace con un equipo que mantiene temperaturas muy bajas y genera lo que se llama vacío. Entre el frío y la baja presión, el agua pasa del estado sólido al gaseoso. Todo este proceso se da a temperaturas muy bajas. Lo que te permite es obtener un polvo libre de agua y las vacunas al estar libres de agua se conservan mucho mejor a una temperatura no tan bajas. El polvo liofilizado se mantiene mucho mejor que la solución líquida.

