La 12° edición de la clásica de Ciencias Económicas contó con el apoyo de la Secretaria de Deportes

0 0

Read Time 1 Minute, 6 Second

Jujuy al día® – Se realizó una nueva edición de la “Clásica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas” de ciclismo en la Ciudad Cultural, donde participaron 35 pedalistas de Jujuy y Salta.

El Ministerio de Desarrollo Humano por medio de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Provincia brindó la asistencia técnica al certamen que fue organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y fiscalizado por la Asociación Jujeña de Ciclismo.

Corrieron en el circuito de la Ciudad Cultural de 2 kilómetros, las categorías Máster C, Máster B, Elite Sub 23 y Principiantes. La organización contó con la asistencia del SAME 107 y de efectivos del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El Secretario de Deportes, profesor Hugo Flores sostuvo que esta modalidad de competencia se adaptó al protocolo, buscando el distanciamiento y la competencia.

“Jujuy es la única provincia que tiene habilitada disciplinas deportivas al aire libre, sin público como forma de reactivar el deporte”, destacó el secretario Hugo Flores.

Por su parte, el tesorero de Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Daniel Grosso señaló que la competencia es para “honrar” el compromiso que tienen con los ciclistas. “Apoyamos a la comunidad, queremos que toda la ciudadanía participe. La secretaria autorizo la modalidad “scratch”, en grupos de cinco y separar al ganador de cada uno”, explicó el contador.