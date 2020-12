Incendios forestales en Jujuy: se extinguieron todos los focos, en una de las temporadas más críticas

0 0

Jujuy al día® – El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Incendios Forestales, logró contener todos los focos ígneos que afectaban áreas de bosques, pastizales, y cañaverales, particularmente en Ledesma y Santa Bárbara, a través de un trabajo coordinado con la Administración de Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional Calilegua, las fuerzas del Ministerio de Seguridad provincial, las empresas Jujuy Hidrocarburos y Ledesma, y bomberos voluntarios de distintas localidades. Como saldo de los incendios, 15.604 has de jurisdicción provincial se quemaron, mientras que del Parque Nacional resultó afectada una superficie de 8.913 has, lo que contabiliza un total de 24.517 has incendiadas en la zona. La provincia destinó el 100 % de los recursos para contener todos los eventos.

El 2020 representó para la provincia de Jujuy una de las temporadas más críticas en términos de incendios forestales, debido a las temperaturas que en algunas oportunidades alcanzaron los 40°, por las condiciones climáticas de vientos intensos que favorecieron la propagación del fuego en distintas superficies. También resultó crítica por la cantidad de incendios ocurridos (506, récord desde 2007), la magnitud de los mismos y la simultaneidad, y por la superficie de toda la provincia afectada hasta la fecha (38.390,215 has).

Los departamentos que más padecieron esta situación fueron Ledesma y Santa Bárbara, con una superficie total incendiada de 27.976,56 has. y 5.541,63 has., respectivamente. Sin embargo, el departamento con mayor cantidad de incendios fue Dr. Manuel Belgrano, con 159 incendios en distintas zonas. Esta situación se explica por la gran cantidad de incendios de interfaz (zona de contacto de la urbanización con el monte) y de incendios en zonas urbanas con muchos terrenos baldíos y espacios verdes grandes. También por la mayor ocurrencia de incendios generados a lo largo de las Rutas Nacionales y/o Provinciales. Y por la accesibilidad de las personas desaprensivas que generan malintencionadamente estos eventos.

Gran despliegue, intenso trabajo y enorme compromiso

Según se desprende de los informes elaborados por la Dirección de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, aun a pesar de la emergencia por incendios forestales la provincia pudo realizar un despliegue rápido, efectivo, e integral. La posibilidad de contar con las tres nuevas bases (El Brete, San Pedro y Yuto), equipamiento de punta (herramientas de zapa, camiones hidrantes, camionetas 4×4, autobombas forestales, camión cisterna, camión para transporte de personal, motosierras y motobombas), y mayor recurso humano calificado y con un elevado nivel de compromiso, hizo posible el abordaje de los incendios durante todo el año, particularmente en estos últimos dos meses y medio en que se puso a prueba la capacidad operativa local.

También se contó con el apoyo y asistencia del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que pertenece a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; combatientes de Parques Nacionales de Alerce, Aconquija, Lanin, Nahuel Huapi, Liluel, Calel, Copos, Talampaya, El Impenetrable y Pozuelos. Acudieron al auxilio de Jujuy, también personal de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencia (DLIFE), de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino con asiento en la provincia. Fueron destinados para esta tarea dos aviones hidrantes, que se sumaron a uno contratado por la provincia, un helicóptero con helibalde del SNMF y el helicóptero del Gobierno de Jujuy.

Emergencia Ambiental por Incendios Forestales

Por otro lado, aun rige la Emergencia decretada por el Gobierno de Jujuy (Decreto 1717-A-2020), por medio de la cual se prohíben todo tipo de quemas hasta marzo del 2021, se incrementan sustancialmente las multas que penalizan a quienes provoquen los incendios, y se crea un Consorcio público privado para la prevención y abordaje de la ocurrencia de los incendios en áreas boscosas. Además, la provincia se presentó en la justicia para que se investiguen los hechos que desencadenaron los incendios en el Parque Nacional Calilegua y en las fincas cercanas.

El Decreto emitido por la provincia establece además que se construirán tres nuevas bases operativas, prevé el desarrollo de una estrategia de restauración de las áreas incendiadas que se llevará adelante con la participación de diferentes organismos e instituciones provinciales y nacionales, y estipula el reconocimiento provincial para los y las brigadistas locales que participaron de los operativos, a través de un plus de diez mil pesos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Según explicaron desde la cartera de Ambiente, se trata de un reconocimiento por el compromiso que demuestran los y las combatientes de incendios forestales, la vocación de servicio, y la gran capacidad y calidad de su trabajo en favor de la protección y conservación de los bosques nativos.