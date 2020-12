Horóscopo para diciembre 2020

0 0

Júpiter y Saturno estarán en acuario desde el 16 de diciembre 2020, Júpiter después de 12 años y Saturno después de 29 años. Un evento excepcional que deja buenas esperanzas y la apertura a nuevos horizontes. Ahora ha llegado el momento de actuar, de cambiar algo. No renuncies a nuevas ideas. Es importante que podamos apreciar las cualidades acuarianas porque para todos nosotros Júpiter y Saturno quieren sacrificios pero también darán muchísimas oportunidades.

ARIES:

Amor: A pesar de que no habrá grandes obstáculos, es posible que surjan momentos de nerviosismo en la relación de pareja. Está haciendo significativos avances de consolidación, pero este mes precisa de mayor comprensión. La paciencia a veces es poca y los días de confusión junto al estrés pueden ponerlo a prueba. Podrá comprobar sus armas de seducción, pero evite lanzarse a la aventura. El balance del año es positivo y puede festejar feliz. Apueste a mantener un vínculo profundo y sólido.

Trabajo: Los viajes ofrecerán a los Aries excelentes perspectivas de crecimiento durante la mayor parte del mes de Diciembre. En los tramos finales de este período surgirán situaciones poco claras que obstaculizan la buena marcha de los negocios. Será necesario conservar la calma y proceder con cautela.

Salud: Tensos, a causa de problemas de pareja que se les irán de las manos, deben de cuidarse de algunas molestias que les afectarán al físico. Por tal motivo podría provocar Cefaleas, ardor estomacal y alergias cutáneas, entre otros. Realizar un chequeo general ahora que se termina el año, no estará de más.

TAURO:

Amor: El amor no da preaviso de cuándo o dónde se hará presente y, en este mes, muchos Tauro que aún estén solos encontrarán a su alma gemela allí donde trabajan, mientras que quienes cuentan con pareja estable, se plantearán formalizar la relación o casarse sin más vueltas. En todos los casos, permeabilizar sus sentimientos y manifestarán una calidez desconocida hasta el momento. El mes cerrará con nuevas fórmula que producirá permanentes milagros, encuentros en armonía y la firme decisión de pasarla bien, contra viento y marea, y pese a quien le pese.

Trabajo: Tendrá que ser tolerante, en el trabajo, pongan lo mejor de ustedes debido a que podría haber fricciones con compañeros y jefes. Cierta arrogancia y la presunción pueden molestar e irritar, será mejor responder con competencia y profesionalidad. Su fuerza está dada por Júpiter, que protege sus proyectos para obtener resultados favorables. Tendrá un gran deseo de diversión, de descubrir y de conocer. Podrá elaborar estrategias, crear y tener nuevas ideas.

Salud: Las tensiones harán trizas el sistema digestivo de los Tauro, quien por lo general tiene digestión lenta y reiterados problemas intestinales. Tendrán que comer sano, con muchas fibras, beber bastante líquido, hacer ejercicios suaves, beber poco, fumar menos y tomarse en serio estos ejercicios de control mental o respiratorios que alguna vez aprendieron.

GEMINIS:

Amor: Menos mal que no le faltan amigos, ellos serán su consuelo y estímulo. En el plano sentimental, reinará un tiempo de insatisfacción, discusiones y tal vez también de rupturas, definitivas o momentáneas. Habrá algún conflicto en el ámbito del amor y lo mejor será no ignorarlos y enfrentar las crisis. Pero tendrá la suficiente lucidez para tomar las mejores decisiones, tanto respecto a sí mismo como con su relación afectiva.

Trabajo: Los primeros días de diciembre serán de organización. No convendrá cerrar tratos de envergadura en estas fechas, ya que se corre el riesgo de algún engaño, y aparte, porque los problemas personales no dejarán a Géminis pensar claro. A mediados de mes las perspectivas son excelentes, aunque es bueno tener en cuenta que los otros serán quienes decidan, especialmente para los que tengan un socio. La última semana del mes de Diciembre será de cuidado porque tendrá que hacer algunos ajustes por algunas demoras, impedimentos y también reyertas con socios o cónyuges por el destino de los bienes compartidos.

Salud: ustedes se resistirán a que la prisa se adueñe de su diario vivir. Por esa razón, se tomarán todo el tiempo del mundo para comer, descansar y realizar actividades aeróbicas. Esta conducta metódica y ordenada, diametralmente opuesta a la naturaleza acelerada de estos nativos de Géminis, los ayudará a revertir hábitos que los han perjudicado durante mucho tiempo.

CÁNCER:

Amor: Diciembre no resultará todo lo apacible y estable que a Cáncer le gustaría. Lo cual el mes de diciembre le parecerá larguísimo debido al trabajo extenuante, tensiones domésticas, lo más probable es que los Cangrejos lleguen a fin del año 2020 bastante cansados. De todos modos una etapa ideal para favorecer una profundización en el vínculo de pareja o para iniciar una relación amorosa, resulte efímera o duradera. Sobre todo la última semana de diciembre será bastante positiva en este aspecto, pese a que ciertas trabas impedirán una entrega total.

Trabajo: Un cambio de posición se le dará en lo laboral que los beneficiara en un futuro no muy lejano, Júpiter, provocará un desplazamiento de los intereses de los nativos en el campo profesional, ya que se sentirán atraídos a asociarse con personas que tengan hábitos austeros y sean poco emocionales, cosa poco común en ustedes. Una vez que estén armadas estas sociedades, las satisfacciones no demorarán en llegar. Nuevas experiencias que les permitirán aprender a coordinar su forma de ser con la de otros. Aprovechen esta fructífera etapa.

Salud: En este último mes del año, aquellos Cangrejos que estén transitando dificultades en el terreno de la salud dejarán atrás sus dolencias y malestares de un modo definitivo. Finalmente, los trastornos planteados en el plano físico disminuirán su intensidad y estos nativos estarán en condiciones de vivir su vida plenamente sin tener que lidiar con síntomas diversos.

LEO:

Amor: Tal vez. Venus en Escorpio, podría hacerlo caer en un clima de decepción, como a un niño a la cual se le quita su juguete preferido. Quizá, la pareja no se mostrará a la altura de sus expectativas, pero esto no significa que deba sentirse solo y abandonado. El Sol en Sagitario promete una complicidad realista. Será el momento para formalizar o consolidar una relación con la pareja, vivir el sentido del nosotros y hacer proyectos a futuro. El único riesgo. Son los celos obsesivos. Contrólese Leo.

Trabajo: ustedes estarán sin duda tocados por la varita mágica de la fortuna y no sólo harán dinero y brillantes transacciones, sino que además disfrutarán sinceramente de su trabajo. Se ganarán el reconocimiento de superiores y compañeros de trabajo y estarán en excelente posición para obtener merecidas mejoras en los ingresos. Por otra parte, surgirán oportunidades para iniciar un nuevo proyecto.

Salud: Habrá que dormir bien y, en especial, dejar de lado las preocupaciones diurnas. Traten de relajarse. Si el nerviosismo o el insomnio se convierten en un hábito, será recomendable tomar medidas.

VIRGO:

Amor: Los temas del corazón se verán favorecidos gracias a la complicidad de Venus en Escorpio, que lo vuelve más expresivo y propenso a la ternura. También estará favorecido el diálogo y el acuerdo intelectual con su compañero. Si no tiene pareja será más comunicativa y abierta y encontrara a su alma gemela. Controle su ansiedad.

Trabajo: Un gran número de nativos de Virgo no sentirán el deseo de trabajar, situación extraña en ellos. En parte este mes habrá un rechazo casi visceral. Sin embargo, quienes se dediquen al trato con el público como vendedores, docentes, locutores y profesionales de las letras se convertirán en la excepción a la regla. Los nombrados lograrán destacarse por sus propios méritos y esfuerzo.

Salud: Los Virgo suelen tener problemas intestinales o dolores de cabeza. Eviten en lo posible el bloqueo de los sentimientos, expresar con vigor sus emociones aunque a veces provoquen miedo, será una buena terapia que favorecerá la buena circulación energética.

LIBRA:

Amor: Estará muy emocional lo cual lo tendrá con cierta inquietud. Ustedes saben que el amor es muy importante para ustedes y que detestan los conflictos. Sin embargo, tendrá que enfrentar malos humores, peleas, pequeñas o grandes represalias. Procure controlarse. Quizá, la mejor medida será aceptar que aquella armonía absoluta que con frecuencia anhela no existe en la naturaleza. Además, casi todos los vínculos en esta época del año atraviesan fases de insatisfacción. Verá que nada es tan grave para dramatizar.

Trabajo: en este mes de Diciembre, pondrán alma y vida en su trabajo, ya que tendrán toda la combativa energía de Marte a su favor. Se abrirán camino, harán contacto con gente que hasta ayer les cerró la puerta, no dejarán que nadie invada su territorio y se ganarán en buena ley un lugar de honor en su profesión. Pero dinero no habrá tanto, a menos que les llegue de la mano de la pareja, de un socio o por tener suerte en un juego de azar. Muchos Libra harán tareas placenteras, creativas y renovadoras en su área, incluso algunas vinculadas con el arte. Los negocios familiares darán buen resultado a fin de mes.

Salud: Existe una frase muy conocida que los líbranos harán bien en aplicar durante el presente mes y es la que dice que tu mejor medicina sea lo que comes. En efecto, el alimento adecuado será evitar que el cuerpo se enferme y también ayudar a que se recupere de las dolencias que el mal trato al que lo sometemos le produzca.

ESCORPIO:

Amor: Habrá un contundente retorno a la vida activa del amor con Venus en Escorpio. El estrés se aleja, como también los malos humores y conflictos. Un mágico equilibrio lo está envolviendo. Recuperas energías y saborea junto a la pareja la serenidad y complicidad. Habrá un cambio en la forma de ser y pensar. Abrirá las puertas para tener reuniones con amigos que tal vez viven lejos. Además, Júpiter le regala algo a lo que está desacostumbrado, como el optimismo y la confianza.

Trabajo: La buena marcha de los negocios quedará confirmada por el aumento de los ingresos. Por fin estará a su alcance un premio más que merecido. Los viajes de negocios serán constantes, pero su incomodidad quedará compensada por los resultados. Escorpio confirmará su habilidad para detectar buenos negocios y evitar aquellos que pueden convertirse en un fracaso.

Salud: Ustedes saben cómo cuidarse, simplemente, durante ciertos períodos no tendrá interés de hacerlo y trastabillar en lo que a su bienestar físico se refiere. Sin embargo, durante este mes, las condiciones resultaron inmejorables y estarán bien, y aún mejor y quienes padezcan de disfunciones lograrán revertir el proceso y conseguirán recuperarse.

SAGITARIO:

Amor: Procure que los aspectos incómodos y la tensión no empañen su optimismo, bondad y confianza. La incomprensión del otro podría generarle tristeza. Pero, procure mantenerse sereno. Si la evita, no le faltará el espacio para hablar, entenderse y mediar con la pareja. Tendrá que esforzarse en separar bien las insatisfacciones provocadas por el vínculo de aquellas que tienen origen en otros aspectos. Marte le regala una sintonía erótica que no desdeñará.

Trabajo: Los éxitos profesionales se multiplicarán a lo largo de este mes de Diciembre. De cualquier forma será conveniente que eviten involucrarse en negocios que prometen demasiado, podrían convertirse en estafas. Si usted tiene un socio de Aries estará interesado en expandir los negocios al exterior. Podría ser una opción válida si proceden con cuidado. Por otra parte, recuperará la confianza debido a la madurez que está demostrando en los últimos tiempos. Formar una sociedad resultará provechoso, ya que su olfato le permite detectar sin margen de error los mejores negocios.

Salud: Durante parte del mes de Diciembre los Sagitario ni se acordarán de la salud. Trasnocharon, comerán y beberán en abundancia, estarán muy activos y mentalmente inquietos.

CAPRICORNIO:

Amor: Un nuevo modo de conectarse con sus parejas hará que los nativos de Capricornio descubran que la vida aún tiene mucho con que sorprenderlos. Frente a cualquier problema que pudiera surgir, contarán con la ayuda de Júpiter, que limar tensiones y les proporcionará beneficios. Saturno, su regente, estacionado en otro signo, les aportará la estabilidad personal y material que tanto valoran. Si bien, durante la primera semana, las cosas no irán muy bien en lo laboral, luego, todo cambiará para tomarse favorable.

Trabajo: El trabajo en sociedad sorprenderá a las Cabras brindándoles inesperadas satisfacciones. Sus respectivos socios, les contagiaran vitalidad y entusiasmo. Estarán en condiciones de concretar negocios vinculados al mundo de la informática, los viajes aéreos regionales y el turismo interno. Los proyectos que hasta este momento no pudieron poner en marcha, conseguirán, casi sin esfuerzo, el apoyo de personajes relevantes y afortunados que ofrecerán su ayuda para llevarlos a la práctica. El triunfo está cerca.

Salud: influencia altamente satisfactoria entre Venus y Marte les concederá máximos beneficios sobre todo a aquellos que realicen tratamientos de belleza y cirugías estéticas o terapéuticas. Asimismo, esta asociación de ambas energías cósmicas los favorecerá en sus estados de ánimo.

ACUARIO:

Amor: Acuario no sabrá qué dirección tomar en el amor. Pero de ahí en más, todo pasará a ser para ustedes una fiesta, enamorará a quien se proponga, y también a muchos otros, sin querer, gracias a su inteligencia y a su aura de serenidad. Aquellos que aún no hayan encontrado a su alma gemela, harán bien en no dejar pasar excelentes oportunidades. En Las relaciones amistosas, el clima cambiará y comenzarán a aparecer todo tipo de disputas y conflictos. Ustedes deberán demostrar en estas circunstancias su habilidad para manejar situaciones difíciles.

Trabajo: Durante este mes de Diciembre los mejores ofrecimientos provendrán del círculo de sus amistades y conocidos. Protectores inesperados aparecerán en el momento menos pensado para apoyar importantes proyectos. De cualquier forma, ustedes tendrán que evitar soñar con planes irrealizables. El impulso que tendrán resultará decisivo para una sociedad que alcance las metas establecidas.

Salud: Los excesos, no importando su índole, provocan inconvenientes a nivel físico y psicológico. Por esta razón, ustedes harán bien en manejarse de un modo más moderado en todos los ámbitos en los que desarrollen sus actividades. Trabajar sin descanso, estudiar día y noche, ocuparse de las necesidades de otros sin tener en cuenta las propias terminarán por dañarlos. De ahí que, será muy importante que se reserven tiempo para sí mismos

PISCIS:

Amor: El amor no les hará concesiones a ustedes Piscis durante casi todo el mes de Diciembre. Si desean que les sonría la felicidad tendrán que esmerarse. Su conducta quejosa causará fastidio y no habrá posibilidades para las disculpas. Si continúan cometiendo equivocaciones resentirá a su pareja. Reconcíliate con el amor. Sea cálido y generoso como son en realidad, bríndese sin condicionamientos.

Trabajo: El ámbito laboral será escenario de malentendidos que perjudicarán la marcha de los negocios. El próximo mes resultará más fructífero y habrá que esperar. Será conveniente analizar con cautela los indicios que generaron sus preocupaciones. El ánimo tranquilo de un Tauro resultará contagioso y gracias a la atmósfera serena que los rodeará, lograrán avanzar en los proyectos que han trazado. Haría bien tenerlas en cuenta como socio en su proyecto.

Salud: Sería importante tener en cuenta, que en esta época del año, tendrán que proteger su piel consulte con un profesional para que impidan el paso de los rayos solares perjudiciales, sobre todo, en el caso de los pequeños y los niños, como también, de quienes tengan pieles muy blancas. Durante las horas de exposición al sol, habrá que beber abundante líquidos y evitar las bebidas artificiales.

