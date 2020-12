Valiosas presentaciones en el concurso provincial “Documental fotográfico ambiental”

0 0

Jujuy al día® – Se presentaron 39 producciones en el concurso provincial “Documental Fotográfico Ambiental” que lleva el lema: “Un solo ambiente, múltiples miradas”, organizado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia a través de la dirección de Educación y Comunicación Ambiental. El viernes 18 de diciembre se anunciará el ganador o la ganadora.

Premios

Actualmente el concurso se encuentra en la etapa de evaluación de las presentaciones, a cargo de un prestigioso jurado integrado por Facundo Márquez, Delfina Gronda, Leandro Zerda, Luis Calizaya, y María Inés Zigarán. Los criterios de evaluación incluyen la creatividad, el concepto escogido por el/la realizador/a, la composición, la técnica utilizada, y el contenido de la descripción que justifica la propuesta.

El objetivo del concurso tiene que ver con visibilizar y poner en valor la perspectiva de las adolescencias y juventudes, respecto al escenario que hoy nos atraviesa, y que está marcado por la emergencia sanitaria, poniendo el foco en la mirada sobre la relación del ser humano con el ambiente. Y con ello contribuir también a la discusión y reflexión sobre el vínculo con los ecosistemas, los recursos naturales y la biodiversidad.

El mismo se dividió en 2 categorías: Sub 17 (de 14 a 17 años), y Sub 21 (de 18 a 21 años). Para ambos casos se establecieron dos premios: el primero consiste en un celular Samsung Galaxy A21s para ambas categorías, y el segundo premio es de una Tablet X-VIEW Proton Titanium para la categoría Sub 21, y una Tablet Twist Tab BGH para la sub 17.