Se presentó la “Web verano”, plataforma virtual para el ingreso de turistas a las provincias

0 0

Read Time 1 Minute, 33 Second

Jujuy al día® – El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en forma coincidente con la decisión de habilitar el turismo nacional a partir de la fecha, presentó la Web Verano, la plataforma virtual que brinda los requisitos necesarios para el ingreso de turistas a todas las provincias, bajo el lema “Este verano disfrutá y cuidate”.

El sitio oficial del Gobierno nacional (www.argentina.gob.ar/verano) cuenta con toda la información necesaria de cara a la temporada, pudiéndose conocer los requisitos de ingresos y completar y obtener el “Certificado Verano”, que es de utilización obligatoria en varias provincias.

Para el caso particular de Jujuy, los viajeros que arriben a la provincia ya sea vía aérea o terrestre (en ómnibus o en auto particular) deberán contar solamente con el certificado de esta aplicación, Web Verano, y se le hará un seguimiento epidemiológico durante la estadía, ya no será requisito el seguro de viajero por Covid-19.

De igual forma, el sitio tiene a disposición recomendaciones que se deberán tener en cuenta antes, durante y después de las vacaciones; sugerencias para el paso por establecimientos gastronómicos, alojamientos, playas, actividades, entre otros.

En tanto, los prestadores turísticos también podrán acceder a folleteria y material descargable para ser colocados en sus establecimientos como así también los protocolos elaborados para alojamientos, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes y turismo, prestadores, parques temáticos y de atracciones, guías de turismo, enoturismo, turismo rural, playas y balnearios, entre otros.

Para el diseño y los contenidos de la aplicación, a través del Consejo Interministerial que se conformó para la apertura gradual de la actividad, se elaboraron 16 protocolos con recomendaciones sanitarias junto con el sector privado y las provincias, se coordinó la construcción de 19 Centros Modulares Sanitarios con el Ministerio de Obras Públicas y se decidió llevar adelante el plan DetectAR en los principales destinos del país.