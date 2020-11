Nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial de Celiaquía

0 0

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud dio a conocer que en la última reunión virtual del espacio, se sumó el aporte de las entidades de la sociedad civil que nuclean a personas celíacas en Jujuy. El principal desafío es aunar esfuerzos para socializar la información necesaria ante el diagnóstico y cumplir metas de resolución inmediata.

“Una de las principales demandas y que además es común a la mayoría de los pacientes es la falta de información sobre esta enfermedad”, explicó el especialista en Nutrición de la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) de la cartera sanitaria, Claudio Barraza, agregando que “a partir del momento en que conoce el diagnóstico, la persona debe cambiar lo que come, incorporar nuevos productos, aprender a cocinarlos, atender a la manipulación de los alimentos y al peligro de la contaminación con gluten y esto implica no solo el factor económico ya que por lo general se trata de insumos caros y en algunos lugares de la provincia también difíciles de conseguir, sino también la angustia, la incertidumbre, el temor. Otra de las cuestiones a considerar es que existen también productos de higiene personal o medicamentos con gluten que, obviamente, pueden dañar a quien tiene celiaquía”.

“Recordemos que se trata de una enfermedad crónica y por tanto, va a necesitar de controles periódicos y de la consulta con distintos especialistas como gastroenterólogos, nutricionistas o dermatólogos en el sistema de salud, mientras a la par se adapta la dinámica del grupo familiar o de las personas cercanas y los tiempos en lugares fuera del hogar como el trabajo, un paseo, un cumpleaños o una salida a comer. Todo esto requiere un proceso que seguramente podrá conllevar etapas más o menos complejas”, añadió.

Por eso, “luego de la segunda reunión que llevamos adelante junto al Ministerio de Desarrollo Humano, SUNIBROM, ISJ, Municipalidad de San Salvador y referentes de la Asociación de Celíacos de Jujuy, coincidimos en ubicar a la persona celíaca como protagonista de la agenda de políticas públicas, de actividades, de propuestas que permitan mejorar su calidad de vida y el acceso a la atención, acordando un nuevo encuentro en diciembre”.

En tanto, Barraza reiteró que continúa abierto el Registro para las personas con celiaquía en Jujuy, a fin de actualizar el número de pacientes y conocer posibles situaciones de vulnerabilidad, si posee o no obra social, edades de incidencia de la enfermedad entre otras cuestiones para el diseño específico de las estrategias que den respuesta adecuada a esta población. Para ello, se solicita ingresar desde http://salud.jujuy.gob.ar/ al botón de “Unidad Programas”, luego “ECNT” y desde allí a “Registro Celiaquía” donde se abrirá la “Encuesta Celíaca”.

Por consultas, se encuentra disponible el 4245500, internos 5681 o 5682 de lunes a viernes de 7 a 13 horas y la línea 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Igualmente, el contacto puede realizarse desde http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ o vía redes sociales del Ministerio de Salud de Jujuy.