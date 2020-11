El Norte Argentino participó de la World Travel Market de Londres

0 0

Jujuy al día® – Afrontando el gran desafío de aprovechar los recursos virtuales, el Ente Norte de Turismo participó de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales ferias de turismo de Europa, que se desarrolló del 9 al 12 de noviembre próximo pasado.

En esta particular edición, en la que no se realizaron las tradicionales rondas de negocios personalizadas, el Ente Norte participó integrando la sección “Destinos Argentinos” donde Jujuy tuvo una destacada participación junto a las provincias de la región, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

La plataforma permitió programar una decena de reuniones con tour operadores, agentes de prensa, comunicación y empresas relacionadas a la actividad turística, de modo que del stand virtual de Argentina también participaron las regiones Buenos Aires, Córdoba, Litoral, Cuyo y Patagonia junto a Aerolíneas Argentinas y empresas privadas convocadas por la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

El coordinador de Promoción del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, Gustavo Arévalos, y la directora ejecutiva del INPROTUR Salta, María Eugenia Cornejo, fueron los encargados de las presentaciones del Norte Argentino, apoyados en la emisión de videos, fotografías e información, tanto de cada provincia como de la región en su conjunto.

Sobre el particular, los funcionarios resaltaron “el gran interés” que mostró el mercado británico y el europeo por destinos en Sudamérica y, particularmente, del Norte Argentino destacándose el interés por el turismo de naturaleza, aventura y cultural.

Entre las empresas interesadas en las propuestas del Norte Argentino, se destacan INCAMEX (México), Veloso Tour, Amedida Travel (Holanda), Around the World Ltd (Inglaterra), Clavin Media (Alemania), América Unlimited (Dinamarca), entre otros.