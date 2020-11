Salvaje agresión en Jujuy: la golpean, le cortan la cara, y apedrean su casa

0 1

Read Time 1 Minute, 26 Second

Jujuy al día® – La joven debió ser hospitalizada. A la salida del centro de salud, fue amenazada. Luego, apedrearon su casa. El caso ya está en manos de la justicia.

Según fuentes consultadas por el diario JUJUY AL DÍA®, el hecho se registró entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en un domicilio de barrio Malvinas de nuestra ciudad capital.

Una joven mujer se encontraba en su domicilio cuando recibió la inesperada visita de una amiga, quien le manifestó que su ex pareja habia sido apuñalado. Ante tamaña noticia, salió rápidamente al lugar en donde habría ocurrido el hecho.

Al llegar, este ya no se encontraba en el lugar. La joven se acercó a 3 mujeres, a quienes conocía del barrio, para preguntar sobre lo que había acontecido con su ex pareja, y, para su sorpresa, estas comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas, mientras le decían “ahora nos vamos a vengar de vos ya que no pudimos hacer nada con tu ex».

En medio de la golpiza, pudo observar que una de ellas levantó del suelo un pedazo de vidrio; se acercó, y con el le realizó un corte en la cara. Luego, las 3 agresoras huyeron rápidamente del lugar.

La joven fue trasladada por personal del SAME al hospital Pablo Soria para tratar sus heridas. A la salida del nosocomio, fue encarada por dos sujetos, quienes la amenazaron.

Ya en su casa, cuando pensaba que toda la pesadilla había pasado, la joven denunció que un grupo no determinado de personas apedrearon su casa, causando varios destrozos.

Ante esta serie de eventos, la mujer realizó la denuncia en sede policial y el caso ya esta en manos de la justicia.