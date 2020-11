Cuáles serán los costos de extraer dinero en cajeros automáticos que volverán a aplicarse el año que viene

0 0

Jujuy al día® – El Banco Central modificó las normas que rigen a las comisiones que pueden cobrar los bancos por tarjetas, cuentas corrientes, cajas de seguridad y cajas de ahorro, entre otros servicios. Las reglas que rigen a las cuentas a la vista influyen a su vez en los costos en los que incurren los clientes bancarios a la hora de usar cajeros automáticos. La novedad, en rigor, le pone fecha de vencimiento a la gratuidad decidida por la entidad conducida por Miguel Pesce para limitar los movimientos de personas durante la cuarentena dispuesta para paliar la pandemia de covid-19. Desde marzo pasado, el uso de cajeros fue totalmente gratuito para todo tipo de clientes, en un intento por evitar aglomeraciones y traslados de los usuarios de servicios financieros.

Desde marzo el BCRA dispuso que retirar dinero de un cajero automático fuese gratuito en todos los casos, sin importar a qué banco o a qué red pertenece el cliente. Esa disposición, que ya fue extendida en dos oportunidades, tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre y en el Central explican que por el momento no está prevista una nueva prórroga. Así, con el cambio de año los bancos podrán volver a cobrar por extraer, además de aumentar hasta 18% -en dos tramos- la comisión que cargan por ello. Pero en los hechos, esas comisiones no afectan a todos los usuarios. De hecho, apenas a una minoría.

Entonces, la gratuidad total en el uso de cajeros va a dejar de regir el 31 de diciembre próximo. La duda que surge, entonces, es cómo queda la regulación de comisiones para el uso de terminales automáticas a partir de enero próximo, quién va a tener que pagar y cuándo por el uso de esos artefactos.

¿Quiénes van a empezar a pagar por extraer dinero en efectivo?

Desde enero 2021, el uso de cajeros automáticos pasará a tener costo para personas que recurran a aparatos de entidades de las que no sean clientes o pertenezcan a una red de cajeros distinta, siempre y cuando la cuenta que utilicen no sea una cuenta sueldo.

Es la norma que regía hasta la pandemia, cuando los clientes de una entidad solían tener que pagar costos para el uso de cajeros propios del banco del que son clientes. También volverá a haber costo para quienes tengan tarjetas de débito pertenecientes a la Red Link y extraigan de la Red Banelco, o viceversa.

¿Qué pasa con los titulares de cuentas sueldo?

La normativa del Banco Central devuelve las condiciones de uso de cajeros a la situación previa al período de aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que siguen vigentes las disposiciones que vuelven gratuito el uso de cajeros para titulares de cuentas sueldo. Se trata de cajas de ahorro en las que se percibe el salario de un trabajo en relación de dependencia y por Ley los bancos no pueden cobrarles comisión por extracciones que dentro del mes no superen el monto de acreditación, esto es, lo que cobran en el trabajo asociado a la cuenta sueldo.

¿Y con jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales?

La norma que fuerza a los bancos a permitir extracciones gratuitas se aplica por igual a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Desde enero podrán extraer tanto como se les acredita en forma gratuita desde cajeros de cualquier banco o red bancaria.

¿Cómo afecta a los titulares de cajas de ahorro gratuitas?

Por norma del Banco Central, todos los bancos están obligados a ofrecer un caja de ahorro gratuita y una tarjeta de débito. Se llama Cuenta Gratuita Universal (CGU) y para abrirla los únicos requisitos son presentar un DNI y no tener otra cuenta bancaria. Pero cabe aclarar que las normas que rigen a estas cuentas, que los bancos no siempre hacen fácil obtener a pesar de la normativa, no son cuentas sueldo.

La CGU permite extracciones de dinero sin costo en cualquier cajero automático del banco en el que se haya abierto. Y, también, hasta ocho extracciones de dinero mensuales sin costo, en cualquier cajero automático más allá del banco en cuestión.

Alrededor del 85% de las extracciones que se realizan en cajeros automáticos no pagan comisiones, porque se hacen desde cuentas sueldo, de haberes previsionales y planes sociales

¿Qué va a pasar con las extracciones de efectivo en comercios?

Los servicios de retiro de dinero en efectivo desde cajas de supermercados, cadenas de farmacias, estaciones de servicio y otros comercios ajenos al sistema bancario podrán cobrar una comisión a partir de enero, como de hecho ya podían antes del inicio de la cuarentena. Lo cierto es que en los hechos los bancos y las emisoras de tarjetas no cobran por ello, y en principio la intención sería mantener esos retiros de efectivo gratuitos.

“No creo que lo quieran cobrar porque entregar dinero en comercios es para ampliar la capacidad de cajeros automáticos, si lo cobras y la gente vuelve a operar mas en cajeros volvés al mismo problema de antes, no creo que ocurra”, explicó Jorge Larravide, especialista en medios de pago.

¿De cuánto son las comisiones que se cobran?

Las comisiones para quienes no están alcanzados por la gratuidad de las extracciones varían de banco a banco y tienen costos distintos según la forma específica en que se realice. En el comparador de comisiones del Banco Central se muestra que hasta febrero, sólo 4 bancos cobran comisión por extraer “fuera de la casa operativa de la entidad”.

De 57 entidades que informan comisiones, en cambio sólo 12 no cobran por extraer en un cajero de la misma red pero de distinto banco. El rango de comisiones en ese caso parte de los $18,50 y tienen techo en $105 por extracción. La mediana de comisiones por este concepto está en $61.

En el caso de retiros de cajeros de otra red y otra entidad, casi todos los bancos cobran y la mediana de costos es de $71, con piso en $18,50 y techo en $121.

Todas estas comisiones podrán ser aumentadas a partir de enero.

“Pasando en limpio, lo que entiendo que volverán a cobrar como extracciones en cajeros automáticos desde enero es a las personas que no tienen cuenta sueldo, jubilación, pensión ni planes sociales”, dijo Larravide. “Es el 85% de los usuarios”, agregó.

