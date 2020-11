Ganadores Pachamama Joven – Juegos Culturales Evita

0 0

Jujuy al día® – La Secretaria de Cultura informa los ganadores de los concursos provinciales “Pachamama Joven” edición 2020 bajo el lema “Abraza Tu Cultura”, 15º edición de los “Juegos Culturales Evita y “Pachamama Joven-Promo 2020- Edición Especial”, con el lema “Superando Desafíos”. Los concursos tuvieron más de 300 participantes en esta ediciones virtuales.

El Secretario de Cultura, Luis Medina Zar, se mostró totalmente satisfecho por la numerosa participación a pesar de la virtualidad que tuvieron los concursos que logró superar las expectativas tanto de la Secretaría como del Ministerios de Educación y el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Recordó que en agosto se lanzaban los concursos en las disciplinas canto solista, video minuto; dibujo; pintura; cuento; poesía y fotografía, entre otras y participaron en las categorías Sub 15, Sub 18, Adultos Mayores y los alumnos de los últimos años.

Remarco que “nos enorgullece haber podido realizar esta 5ta. Edición *Pachamama Joven* y la nueva edición de los “Juegos Culturales Evita” teniendo en cuenta la nueva normalidad que vive el mundo” y agregó “además apostamos a los jóvenes de los últimos años y se realizó una edición especial”.

Finalmente agradeció a los equipos técnicos, el jurado y todos los que hicieron posible la realización de estos certámenes y acotó que se continúa trabajando para que los derechos culturales se cumplan tanto para los colectivos artísticos como para la comunidad general a pesar de los tiempos que transita el mundo, el país y la provincia.

Los ganadores de los concursos

Los ganadores provinciales de “Pachamama Joven” edición 2020 bajo el lema “Abraza Tu Cultura”, y 15º edición de los “Juegos Culturales Evita son:

En Canto Solista Sub 15 es Angelina Sebastian de El Carmen y en Sub 18 es Ramiro Tarifa de San Pedro de Jujuy

En Conjunto Musical Sub 15: Carina Cala, Patricio Vilte, Luz Romero y Daiana Cruz de la localidad de Lozano y en la categoría Sub 18 es “I´m just your problema” integrado por Roció Vargas Esquibel, Francesca Modena, Daniela Albornoz Strizic y Martina Massarelli de San Salvador de Jujuy.

En Stan Up Categoría Adulto Mayor es Noemi Nelida Salerno de San Salvador de Jujuy.

En Danza categoría Sub 15 la pareja integrada por Paola Celeste Flores y Ariel Guido Orlando Cruz de la localidad de Humahuaca y en Sub 18 Sofía Guadalupe Cabana y Francisco Damián Banegas de la localidad de Palpalpá.

En Unipersonal SUB 18 Agustina Gutiérrez de San Salvador de Jujuy.

En Pintura en Sub 15 es Darío Méndez de la localidad de El Carmen y en la categoría Adulto Mayor es Cleofe Mendoza de la localidad de Palpala.-

En la disciplina de Dibujo Sub 15 es Francisco Miranda, en la categoría Sub 18 es Obera Alina Rojas Villa de Humahuaca y en Adulto Mayor es Adelaida Caruso

En Video Minuto en la categoría Sub 15 es Nadia González con la obra “El próximo Agosto” de San Salvador de Jujuy, Sub 18 es Mariano Amarelle con el videominuto “Atentos” de San Salvador de Jujuy y en la categoría Adultos Mayores es Bruno Tinte con “La Vuelta al Pago” de Abra Pampa.

En la disciplina de Fotografía categoría Sub 15 Sub 15 es Milena Antonella Escalante Ruíz con “La Danza de la Nueva Era” de la localidad de Humahuaca; en la categoría Sub 18 la Obra “Lo que soy” de Julieta Chorolque de Colonia San José y Adulto Mayor es por la obra “Colores de la Pacha” de Marta Elena Cáceres de San Salvador de Jujuy.

En Poesía categoría Sub 15 es de Angelina Belén Sebastían, en Sub18 es Nidya Caro Meyer y en la categoría de Adulto Mayor es Rene Hilario Flores.

En Cuento Sub 15 es Maribel Sajama, en Sub 18 Melani Monje y Adulto Mayor es Primitiva Leañez

En tanto los ganadores en el concurso “Pachamama Joven-Promo 2020- Edición Especial”, con el lema “Superando Desafíos” son:

En Canto Solista Martina Chumacero del Colegio del Huerto de San Salvador de Jujuy.

Conjunto Musical es “Quien te hace el llegue” de Palpalá integrado por Rafael Agustín Ríos, Facundo Jesús Sánchez Amerise y Florencia Micaela Prats.

En Video Campera: Carolina Antonella Belizán Rivera, Amira Virginia Márquez, Victoria Aparicio Alcoba, María Victoria Benicio y Marian Natali Casado del Colegio Nuestra Señora del Huerto de San Salvador de Jujuy.

En Danza Grupal el Cuerpo de Baile integrado por Celeste Ornella Morales, Daira Milagros Ruíz, Andrea Florencia Agüero e Ivanna Raquel Bonilla de la ENET N° 2 de Palpalá.

En Unipersonal es Alan Lautaro Apaza de Ciudad Perico de la ENET n° 1

Finalmente en Tik tok Fernando Joaquín Cachambi de la Escuela Técnica N°1 de Perico.