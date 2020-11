Enfermera jujeña que lucha contra el COVID pide que la voten para ganar Miss Mundo Argentina

0 0

Read Time 1 Minute, 41 Second

La joven asiste a enfermos de coronavirus en un hospital de campaña de Jujuy. Si consigue superar a sus competidoras representará al país en el certamen internacional.

Jujuy al día® – La vida de Victoria Araya es sin lugar a dudas distinta a la de cualquier otra enfermera. Al tiempo que lucha contra el COVID-19 en un hospital de Campaña de Jujuy se prepara para competir con otras siete finalistas en Miss Mundo Argentina.

La joven jujeña no sólo le hace frente al virus sino que además colabora en la Fundación Puna en donde ayuda y contiene a chicos que viven en varios pueblos del norte sin acceso a educación desde el inicio de la pandemia.

A poco de finalizar el concurso en el que quedó elegida entre 2500 participantes, Victoria dependerá de la voluntad del voto de la gente. «Tuvimos una instancia de talentos, de pasarela, de todo, como si fuera el certamen tradicional de Miss Mundo. Fueron cinco meses de trabajo durísimo porque tuve que ponerle muchas pilas».

«Fue muy lindo todo, hubo mucho aprendizaje, yo a la par me encontraba trabajando en el hospital de Campaña, hubo clases del certamen que las tomaba cuando tenía un tiempito libre en el hospital. Cuando salía a comer me conectaba a los zoom y me conectaba a las clases, la verdad que fue algo asombroso y raro porque había que adaptarse a la virtualidad».

Este domingo, el país elegirá a la representante argentina que se medirá con las de otros países de todo el mundo en el Miss Word. «No hay nada que me llene más de orgullo que poder representar a los jujeños en el certamen. Se viene la gran final y necesito de ustedes para poder llegar representar al país en Londres», expresó en sus redes.

Quienes quieran acompañarla con un voto deben seguir la cuenta de @missargentina.tv en Instagram, buscar la foto de Victoria y darle “me gusta”. «Tu ‘me gusta’ cuenta como un voto. La votación es solo esta semana».

Fuente