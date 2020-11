En pandemia, se realizó la primera cirugía en el Hospital Gallardo de Palpalá

0 0

Jujuy al día® – La intervención de tipo ginecológica se realizó este miércoles y fue posible luego de la refuncionalización del quirófano de la institución. “Es un enorme beneficio para toda la población y marca un hito para nuestro Hospital que avanza en capacidad resolutiva”, aseguró el Director, Mauricio Cucchiaro.

“Es un día muy especial para todo el equipo, en particular, para los 7 especialistas en Ginecología y para quienes empezamos hace 21 años en este Hospital cuando fue inaugurado. Siempre fue el gran anhelo poder llevar adelante cirugías y es un gran orgullo y una gran emoción que esto ocurra hoy, cuando circunstancialmente soy Director; justamente, en este quirófano que tiene el nombre de un gran amigo que ya no está con nosotros, Ramiro Bustamante, y por eso, sentimos que no es una casualidad que las primeras cirugías sean ginecológicas”, agregó y remarcó además que “estamos muy agradecidos a la gestión de Gobierno y al Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, que ha permitido que esto sea posible”.

Respecto a la capacidad operativa, Cucchiaro explicó que “hoy tenemos un quirófano que fue remodelado, refuncionalizado e inaugurado hace un año y esto nos permite que las cirugías, en este caso ginecológicas, se realicen en anestesia general. Previamente, cumplimos con procedimientos quirúrgicos en el área de oftalmología, de cataratas por ejemplo, pero que pueden resolverse de manera ambulatoria, es decir con anestesia local. A partir de ahora, aspiramos a realizar todo tipo de cirugías de baja complejidad para agilizar y aliviar la demanda de turnos quirúrgicos al sistema sanitario y esto significa que llevamos adelante aquellas intervenciones sin requerimiento de Terapia Intensiva posterior, aunque coordinamos con el Hospital Pablo Soria y el SAME, cuya base se encuentra en nuestra institución, por una eventual necesidad de traslado”.

Por último, remarcó que frente al Covid, “las cirugías se concretan con la mayor de las precauciones. Los pacientes con turnos para quirófano, más allá de los estudios prequirúrgicos necesarios, cuentan también con PCR negativo de 48 horas como máximo, para seguridad de la propia persona y del equipo. Por supuesto, se utilizan los elementos de protección descartables e hidrorepelentes”.