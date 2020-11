7ma. entrega de cargos nivel inicial – nivel primario – educación especial y materias especiales

0 0

Jujuy al día® – Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Sala Primaria, continúan con los ofrecimientos de Cargos Regionales (provisionales y reemplazantes), por lo que se convoca a los Docentes inscriptos en estas Salas, según LUOM 2020, que no posean un empleo remunerado en ninguna de las dependencias públicas, municipales y/o privadas de la Provincia de Jujuy a postularse.

La inscripción se realiza en una (1) sola Región, en la cantidad de Escuelas que estime conveniente.

Procedimiento:

Vacantes:

El listado de cargos vacantes se publica el martes 03 de noviembre del corriente año en página web del Ministerio de Educación:

(http://educacion.jujuy.gob.ar/2020/01/28/sala-inicial-y-primaria/).

El mismo es informado por la Dirección de Educación Inicial y de Educación Primaria.

Inscripción:

Aquellos interesados en participar del ofrecimiento completarán el siguiente formulario on-line a través del siguiente link: https://forms.gle/ABjgeqE4wikzqSAWA

El mismo ya se encuentra habilitado para tal fin y hasta las 23:59 hs del miércoles 04 de noviembre.

El docente deberá inscribirse en una sola Región, en la especialidad que esté calificado según L.U.O.M. 2020 y establecer el orden de prelación en todas las vacantes correspondientes a la Región y cargo que se postula.

Cuadro provisorio:

El lunes 09 de noviembre se publicará en la página web del Ministerio de Educación el listado provisorio de los Docentes aspirantes a los que les corresponde ocupar los cargos ofrecidos, conforme L.U.O.M. 2020.

Reclamo y Aceptación:

A partir de la publicación del listado provisorio y hasta las 23:59 horas del lunes 09 de noviembre, los docentes podrán efectuar el reclamo pertinente si correspondiere, además de enviar un archivo adjunto con la siguiente documentación para la aceptación del cargo (escaneada en su anverso y reverso):

Declaración Jurada Nº 3416/77 (en caso de no tener otro trabajo, completar solamente con los datos personales correspondientes, debidamente firmada en ambos lados y sin consignar la escuela asignada)

D.N.I.

En caso de incurrir en falseamiento y/o adulteración de los datos declarados serán pasibles de la sanción prevista por Ley 3416/77 art. 17 “……La falsedad de las declaraciones juradas será sancionada con la inmediata cesantía”.

La información declarada será corroborada con el Área de Sección Personal y de Liquidaciones a fin de confirmar que el Docente asignado no posee remuneración por otro cargo.

La mencionada documentación se enviará, según nivel, a:

mesaentradajuntasalaprimaria@gmail.com o mesaentradajuntasalainicial@gmail.com

Cuadro definitivo de Designación de cargo:

Nivel Inicial: publicará el martes 10 de noviembre

Nivel Primario: lo hará el miércoles 11 de noviembre

por página web del Ministerio de Educación.

Designación:

Sala Inicial: enviará el 10 de noviembre

Sala Primaria: el 11 de noviembre

ambas, vía e-mail. La misma se hará efectiva a partir de la toma de posesión en la Institución Educativa asignada.

Observaciones:

1. Solo será válido el formulario de inscripción que esté completo SIN ERRORES ni OMISIONES.

2. La aceptación del cargo se efectiviza cuando el docente remite a LA DIRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, en formato digital, su DNI, Declaración Jurada 3416/77 SOLO CON LOS DATOS PERSONALES y si no posee otro cargo o empleo.

3. La designación del cargo se enviará a la dirección de correo electrónico que el docente detalla en el formulario de inscripción por lo que se solicita, declare de manera correcta.

4. Si el Docente RENUNCIA AL CARGO ASIGNADO en esta instancia, no podrá participar de una nueva, hasta transcurridos los 90 (noventa) días corridos a partir de la renuncia, salvo que la misma sea debidamente justificada y certificada por el organismo dependiente (Reglamento de cobertura de cargos provisionales y reemplazantes – Cap. III– Inc. 17). –También cabe la misma sanción al Docente que no enviará en tiempo y forma la documentación requerida.

5. El falseamiento u omisión de los datos en el formulario de inscripción, Declaración Jurada de cargos o cualquier otra documentación que deba adjuntarse al legajo del Docente, será pasible de cancelación de designación si hubiere y exclusión del Listado de Orden de Mérito del aspirante por dos períodos lectivos (Reglamento para la Cobertura de cargos provisionales y reemplazantes Cap. I – Inc. 5). –

Por consultas contactarse con:

Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Primaria:

Otero N° 118 – San Salvador de Jujuy

mesaentradajuntasalaprimaria@gmail.com;

mesaentradajuntasalainicial@gmail.com

Teléfono: 4249525