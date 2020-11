Horóscopo para noviembre 2020

0 0

Debemos aprovechar estos dos últimos meses que quedan para reconocer hacia dónde queremos ir, ya que a partir del 20 de diciembre, del 2020 Júpiter se desplaza al signo de Acuario y su energía benefactora, nos dará como regalo, el comienzo de una nueva evolución humana.

Plutón retrógrado en el signo de Capricornio, nos tiene con nuestra basura emocional, al trote y no dejará ningún rincón oscuro de nuestra alma, sin depurar. Esto significa, que todo lo inarmónico, lo malo, lo feo y lo oscuro, saldrá a la luz y debemos aprovechar para limpiar nuestras emociones e ir mejorando lo que queremos para nosotros. Todos tendremos hasta Octubre del 2023, para decidir cómo queremos vivir.

ARIES: Este mes será realmente magnífico para todos los nativos de Aries, quienes podrán alcanzar muchos de sus objetivos si no dispersan el enorme caudal de energías que habitualmente tienen. El ámbito en el que se sentirán mejor y más dispuestos a disfrutar de una felicidad sin límites será el de los afectos, ya que les depara un sinfín de sorpresas sumamente agradables. Además de una excelente etapa para descansar, haciendo un breve viaje, si lo desean, también el período se presentará inmejorable para los buenos negocios, el arte en cualquiera de sus formas y la vida social. Esta última les permitirá relacionarse con personas afines, hacer nuevos y muy buenos contactos y distraerse de sus ocupaciones cotidianas. En cada situación que tengan que vivir, deberán actuar con calma, meditando acerca de los pasos a dar y no responder nunca agresivamente.

Amor:

En la pareja quienes vienen sufriendo serios problemas conyugales podrán ponerles fin, tomando firmes y definitivas determinaciones. Y las parejas bien conformadas vivirán una etapa de pasión y afirmándose en la relación. En fin, el periodo será excelente en el amor para la mayor parte de los Carneros, quienes estarán más seductores que nunca y dispuestos al romance.

Trabajo:

En líneas generales tendrá muchísimo trabajo, el que además será muy intenso, contando con el necesario apoyo que les permitirán lograr los objetivos que se hubieran propuesto. Eso sí. Tendrán que actuar con calma en todo momento y jamás responder con agresividad a sus pares, jefes o subordinados en el trabajo, por más que la otra parte se comporte agresivamente. Actúen, con toda la serenidad del mundo, ya que nada impedirá que avancen con la singular potencia que los caracteriza.

Salud:

Con toda la actividad que tendrán para hacer, los nativos de Aries no tendrán tiempo para las depresiones. Los cambios, el movimiento laboral, los buenos vientos que soplarán en las cuestiones del corazón. Todo le parecerá fascinante. Por ello, la salud se presentará buena, sin mayores complicaciones.

TAURO: Son Prácticos, confiables, amantes del lujo y la comodidad, muchos de sus ansiados sueños se transforman en realidad en Noviembre. Ustedes suelen conformarse con la cosecha de sus bien ganados frutos sin que la mala fortuna perturbe su sosiego, se sorprenderán del modo en que el éxito habrá de sonreírles, recompensándolos por su paciente y sistemático trabajo. Será excelente en este sentido y, gracias a un enorme poder de concentración, lograrán sacar el mayor provecho de su gran capacidad productiva. Aplicando adecuadamente la constancia, una virtud taurina por sobre todas. Ustedes manejan muy bien los asuntos comerciales que se les presenten, y así obtendrán muy buenos ingresos. Deberán hacerse valer y dedicarse plenamente a aquello que a ustedes les guste. Los más osados del signo podrán iniciarse en una actividad independiente.

Amor:

Será ordenado, tal como a ustedes les gusta. Aquellos que tuvieran conflictos de pareja pendientes tendrán la oportunidad de resolverlos o terminar con ellos de una vez. Las parejas bien constituidas nada deberán temer al respecto, pues podrán arreglar perfectamente sus problemas, viviendo una etapa de paz y tranquilidad.

Trabajo:

Disfrutarán del trabajo, sobre todo aquellos que hayan podido avanzar en él, dando un salto importante en su profesión, lo mismo que quienes hayan apostado al cambio, aunque en un principio tuvieran miedo de enfrentar nuevos desafíos. Su inquebrantable voluntad les permitirá realizar todo lo que se propongan, por lo que se moverán lenta pero decididamente hacia sus metas. A partir de mediados de Noviembre, crecerán las posibilidades de efectuar inversiones importantes o llevar a cabo transacciones comerciales que les reporten jugosos dividendos, solos o junto con algún socio amigo.

Salud:

Si bien la fortuna les sonreirá en todas las áreas de sus vidas, no lo hará de tal manera en el ámbito de la salud, ya que los tránsitos planetarios no los favorecen en lo que se refiere a la energía personal y el buen resguardo contra las. Enfermedades. Por ello, deberán cuidarse especialmente en las comidas. Su aparato digestivo se mostrará bastante delicado. Lo mismo vale para su sistema nervioso, el que podría descompensar por exceso de trabajo, un disgusto o la falta del apropiado descanso. Pero no deben alarmarse. La prevención es la clave para que nada malo les ocurra.

GEMINIS: En Noviembre, se sentirán más que nunca atraídos por su necesidad de teorizar, proyectar, imaginar y analizar los hechos que acontezcan realmente y los acontecimientos que se encuentren dentro de los límites de lo posible. Al mismo tiempo, se moverán hacia objetivos concretos que desde hace tiempo desean alcanzar. Muchos nativos harán gala de su innata capacidad para comunicarse con el entorno, capacidad por la que serán muy apreciados por quienes los rodean, siempre y cuando eviten hablar de más o empecinarse en sostener ideas que no sean las más adecuadas a la ocasión.

Amor:

El amor será el ámbito de la vida más favorecido para ustedes. Los recompensará como es debido en lo que a las cuestiones del corazón se refiere. Los gemelos vivirán, intensas experiencias amorosas, llegando a inusuales niveles de entendimiento con la persona que esté a su lado, tanto en las tareas compartidas diariamente como en la intimidad. Cupido atravesará con sus flechas los corazones que estén a la espera del amor de sus vidas. Este llegará para que disfruten del placer y la ternura.

Trabajo:

Los que aún no hubiesen podido iniciar algún trámite relacionado con lo laboral, podrán cumplir en este mes de Noviembre. Lo mismo vale para aquellos nativos que estuvieran a la espera de que circulen expedientes. Los acuerdos monetarios con los socios o pareja también se verán beneficiados. Los que deseen efectuar inversiones obtendrán muy buenos réditos. Quienes trabajen en relación de dependencia tendrán que ser muy cuidadosos en la comunicación con jefes o compañeros de trabajo, ya que una palabra de más podría perjudicarlos mucho.

Salud:

En este mes tendrán que ocuparse especialmente de lo que atañe a su salud espiritual. Como ya deben saber, en este año estuvieron sufriendo la influencia benéfica y transformadora de Plutón, y aquellos nativos que se entreguen sin temor a la propuesta plutoniana de renacimiento, descubrirán en sí mismos un caudal de riqueza interior insospechada. En este último período del año será favorable para el cambio interior y, si se lo proponen, podrán salir airosos y renovados de este desafío.

CÁNCER: Afectuosos por naturaleza, los sensibles y sentimentales Cáncer podrán disfrutar plenamente de las delicias del amor. El aroma embriagador de la pasión se apoderó de todos sus sentidos junto a la persona que aman, viviendo ambos momentos de intenso goce y otros de apacible romanticismo. Por otra parte, la convivencia familiar será óptima. Así, padres, hijos, hermanos y otros parientes encontrarán innumerables puntos de concordancia entre ellos, poniéndose de acuerdo fácilmente con ustedes, lo cual a ustedes les dará placer y alegría verlos a las personas que ustedes quieren estén bien. Sin embargo, no todo será positivo ya que en el área laboral las cosas no marcharán de la manera más adecuada. Por lo que deberán evitar las disputas.

Amor:

Será un mes especialmente agradable y benéfico en lo que a la vida afectiva se refiere. las parejas ya establecidas profundizará el vínculo, reforzando los lazos que unen a sus miembros. Quienes se encuentren solos, por su parte, contarán con numerosas oportunidades de dar con la persona con la que soñaban formar pareja, ya que esa persona los estará esperando en algún lugar de diversión o esparcimiento, o se hallará en alguna fiesta o reunión a la que sean invitados. Pasión y romanticismo serán las notas sobresalientes de esta etapa.

Trabajo:

Lamentablemente, a los Cangrejos no les irá tan bien en el trabajo como en el amor. En el área laboral y profesional deberán enfrentar tormentas de gran magnitud para las que tendrán que estar muy bien preparados si no quieren naufragar. Se encontrarán con personas dispuestas a perjudicarlos y otras, deseosas de provocarlos en la cual estallan en cólera. Solamente la calma y el control de las situaciones podrá alejarlos del peligro. Tendrán que evitar las discusiones y no dejarse envolver por los manejos de quienes sólo quieren hacerles daño. De este modo, podrán salir airosos de un enorme desafío.

Salud:

En líneas generales, la salud física y espiritual será bastante buena en este mes, ya que la felicidad y la seguridad afectiva, tan importantes para ustedes estarán bien. Esto los alejará de las enfermedades. Igual quienes sufran de problemas respiratorios, digestivos o alergias crónicas tendrán que cuidarse. Especialmente deberán tener mucho cuidado con el estrés y la angustia que podrían apoderarse de ellos a raíz de los problemas laborales.

LEO: La familia será el centro de atención en su vida en Noviembre. Los necesitarán más que nunca el contacto con las personas que quieren, por lo que se reunirán más a menudo con ellos, harán paseos, compartirán comidas y se quedarán conversando juntos de temas que a ambos les agradan. Quienes pasen sus fines de semana afuera, en lugares al aire libre o tengan una gran casa, disfrutarán a lo grande de estos encuentros familiares de los que participarán las personas de todas las edades que componen la familia más cercana. Debido a este interés y a estas ganas de vivir momentos apacibles junto a sus seres queridos, los Leo destinarán gran parte de su tiempo a decorar su hogar, cambiando aquellas cosas que ya no les gustan y desechando todo lo inútil o lo viejo para reemplazarlo por nuevos elementos decorativos. De este modo, harán de su casa un sitio sumamente agradable en el cual no faltará el buen gusto.

Amor:

Vivirán apasionados momentos junto a la persona que aman, disfrutando como sólo ustedes saben hacerlo. También compartirán encuentros con la familia, en los que ambos se sentirán muy a gusto. Los nativos que tengan hijos, recibirán de éstos grandes satisfacciones, las que compartirán con la pareja y que los llenarán de felicidad. No deberán descartar la posibilidad de llevar a cabo un viaje con la persona que aman. El mismo les servirá para fortalecer la unión y hacer más pasional su amor. Divertirse es la consigna.

Trabajo:

Se presentarán algunas dificultades y la necesidad de hacer cambios. Sin embargo, no deberán llevarlos a cabo, evitando además la especulación financiera. Además por sobre todas las cosas, tendrán que cuidarse de los gastos imprudentes, que sólo servirán para gratificar deseos momentáneos causando más tarde problemas de difícil solución. Recién hacia finales de Noviembre, las inversiones y las compras de objetos de adorno y de arte podrán darles grandes satisfacciones. Pero no desesperen. Pronto podrán recoger los frutos de su labor, siendo recompensados.

Salud:

Es probable que algunos nativos del signo se sientan desvitalizados y, por momentos, la melancolía podría adueñarse de su ánimo sin motivo aparente. Sin embargo, los encuentros familiares y con amigos. Los ayudarán enormemente a salir de los momentos de nostalgia. Además, les resultará altamente beneficiosa la práctica de algún ejercicio físico en su tiempo libre, para reponer energías.

VIRGO: El mes será óptimo para ustedes en lo que respecta al trabajo, las finanzas, la profesión y los estudios. Muchos serán los que avancen en estos terrenos, obteniendo resultados deseados durante largo tiempo. Su capacidad de ordenar, poniendo especial atención en los detalles se verá incrementada y dará excelentes frutos en todas las áreas de su vida. Además, sentirán una enorme confianza en sí mismos, lo cual les permitirá enfrentar cualquier circunstancia que se les presente por imprevista o difícil que ésta sea. El hecho de compartir gratos momentos con su familia los ayudará mucho a sentirse bien con los demás y también consigo mismos. Eso sí. El énfasis puesto en el terreno profesional y social los puede hacer dejar en segundo plano su vida amorosa, lo cual los conduciría a discusiones por celos y otros motivos. Por eso, deben ocuparse de su pareja y no solo de las obligaciones.

Amor:

En este mes preferirán la vida social y las reuniones en familia antes que la intimidad. Además, estarán muy ocupados con el trabajo y los asuntos financieros, por lo que el riesgo inmediato que esto conlleva es el hecho de dejar a un lado a la pareja. Esta situación generará problemas con la persona que aman, la que justamente les hará reclamos que no les quedará más remedio que atender. Entonces, deberán reflexionar para, sin descuidar a la persona que tienen a su lado, cumplir también con las obligaciones cotidianas y con la activa vida social que tendrán en este período.

Trabajo:

El trabajo y la profesión serán las áreas más favorecidas de su vida. Lo mismo que las finanzas. Muchos de ustedes, obtendrán enorme confianza en sí mismos, verán que avanzan sin tregua en el terreno laboral, enfrentando y resolviendo con premura y eficacia cualquier situación difícil. Podrán, además, hacer óptimos acuerdos financieros. Los estudiantes del signo estarán mentalmente brillantes, pues su natural capacidad de análisis se sumará a una inédita tendencia a profundizar, ver la totalidad y extraer interesantes conclusiones de los temas a los que se aboquen.

Salud:

Para que su salud funcione perfectamente, les conviene, además de someterse a un chequeo médico antes de que termine Noviembre, disfrutar de algunos fines de semana al aire libre en compañía de los suyos. Lo mejor será compartir con la familia en jornadas de descanso, tranquilidad y esparcimiento. También, les convendrá practicar algún deporte o hacer algún tipo de actividad física para renovarse y distenderse.

LIBRA: En Noviembre, podrán dar cumplimiento a sus naturales deseos de paz, tranquilidad y armonía, ya que tendrán la posibilidad de llevarse bien con todo el mundo, conduciendo a la perfección y puntos de vista diferentes en el marco de una intensa y atractiva vida social. Quienes hubieran tenido problemas de comunicación con su familia los resolverán con facilidad, aclarando cualquier malentendido. Junto a sus seres queridos disfrutarán de gratos y apacibles momentos, compartiendo paseos, comidas, reuniones y amables conversaciones sobre diversos temas. Su natural agudeza de observación se verá incrementada. Cualidad que sumada a una increíble y poderosa intuición les abrirá muchísimos caminos nuevos por los cuales avanzar en busca de conocimientos que los harán crecer como personas. Si prestan atención a sus sueños, obtendrán de ellos claves fundamentales para comprender la realidad.

Amor:

Recibirán el maravilloso apoyo de Venus su planeta regente, que se encontrará en Libra, otorgándoles un enorme poder de magnetismo que los hará irresistibles. Gracias a este beneficio planetario, su natural tendencia a vivir el amor de manera especial se verá incrementada y podrán disfrutar de apasionados y románticos momentos. Si están sin pareja conquistarán a una persona especial, que mucho los atraerá y con la cual podrán iniciar una interesante relación que podría ser estable si ambos aceptan al otro como es y se proponen seguir adelante.

Trabajo:

El trabajo y la profesión, lo mismo que el de los estudios, brindará enormes satisfacciones. Especialmente a los viajantes, comerciantes y estudiantes del signo, por lo que resultará muy conveniente que estén preparados para aprovechar al máximo este momento. Noviembre será un mes para estudiar, pudiendo obtener excelentes resultados en trabajos de investigación, pruebas o exámenes, debido a la profundidad de sus análisis.

Salud:

Muy buen mes para la salud, ya que no solamente se sentirán perfectamente equilibrados en todas las áreas de su vida, sino también con enormes ganas de alimentarse bien, siguiendo un plan de actividad física que les sentará maravillosamente. Quienes aún no se hayan sometido a un chequeo médico completo en lo que va del año, tendrán que hacerlo en Noviembre, para quedarse tranquilos.

ESCORPIO: El mes se presentará con un panorama en líneas generales óptimo para ustedes, quienes podrán obtener importantes mejoras en su panorama financiero y disfrutar del amor de manera apasionada, como solamente ustedes saben hacerlo. Su capacidad de comprender el alma humana, su energía y su natural magnetismo se hallarán muy exaltados. Por eso, si saben conducirse con cuidado, dejando de lado su innata tendencia a la obstinación y al resentimiento, podrán obtener grandes beneficios de este período. Su personalidad se verá notablemente valorizada. Tendrán prestigio, demostrarán gran confianza en sí mismos y se manejan con un destacado sentimiento de superioridad que les permitirá avanzar a toda costa, derribando sin piedad los obstáculos que se presenten en su camino. Sin embargo, si no aprenden a dominar su temperamento agresivo y en ocasiones vengativo, podrán sentirse mal de ánimo.

Amor:

Apasionados en extremo, celosos y de fuertes sentimientos sexuales, así son los escorpio en el amor, estarán dotados de un poder de seducción mayor que el que habitualmente tienen, todo esto está a su favor gracias a Venus, este planeta les permitirá lanzarse a la conquista y obtener lo que desean en lo que al amor y al sexo se refiere. Las parejas ya formadas vivirán, una apasionada intimidad, llegando a un entendimiento perfecto en todos los planos, por lo que quedarán atrás los desencuentros y se aclararon rápidamente pasados malentendidos. Quienes estén solos, vivirán numerosas aventuras y a lo mejor encuentren a la persona que buscan.

Trabajo:

En tema financiero se aclarará recién en la segunda quincena de Noviembre, en esta etapa recibirán interesantes propuestas comerciales. Les conviene analizar muy bien dichas propuestas antes de decidir nada, para evitar equivocaciones. La fuerza de su pensamiento y su capacidad para razonar de manera admirable les permitirán tener ideas brillantes, obtener los recursos necesarios para resolver sus problemas y salir adelante. Durante la última semana del mes, los ingresos serán muy buenos y probablemente reciban una propuesta profesional interesante.

Salud:

Si ustedes se dejan llevar por actitudes mezquinas, sólo lograrán que éstas se vuelvan en su contra, perjudicándolos especialmente en lo que a la salud se refiere, ya que las actitudes negativas suelen transformarse en un verdadero veneno para el cuerpo y el espíritu. Deberán tener presente que la consigna propia de su signo es yo deseo. Y que ese deseo los lleva a querer controlarlo todo. Aprovechen esa necesidad de control para con ustedes mismos, evitando los estallidos temperamentales y los arrebatos, en lugar de querer controlar a los demás. Su sistema nervioso se lo agradecerá enormemente.

SAGITARIO: Los grandes aventureros de todos los signos concretan viejas aspiraciones y hacen realidad interesantes proyectos que tenían en mente desde hacía tiempo. Este mes se presentará, altamente favorable en lo que respecta a la profesión y también a la economía siempre y cuando sepan actuar con total prudencia, evitando por todos los medios hablar de más, ya que habrá problemas con quienes lo rodean en el ámbito laboral. Tendrán que evitar también los gastos innecesarios. No derroche el dinero, por difícil que le resulte aceptar cumplir con esta restrictiva consigna. En cambio, procure administrar su hogar con la mayor mesura posible para no tener problemas financieros. Si ustedes logran actuar con moderación en todas las áreas de su existencia, Noviembre resultará un mes altamente productivo, de lo contrario, las cosas no marcharán muy bien.

Amor:

Tendrán que definir muy bien las características de sus relaciones que mantienen en el plano de sus amistades, ya que si se encuentran sin pareja será en este ámbito en donde podrán dar con la persona indicada para iniciar una relación amorosa. Cupido andará rondando sus vidas en Noviembre y es muy probable que surja una simpatía profunda en las áreas de la amistad, el trabajo o el estudio y que esa simpatía y atracción se conviertan en verdadero amor con el paso del tiempo. La claridad en las ideas y sentimientos les evitará inútiles confusiones.

Trabajo:

En este mes del año, los Sagitarianos continuarán progresando en el ámbito laboral y profesional, pero surgirán peleas y problemas en esta área, relacionados con conflictos de poder. Cuentan con gran apoyo para defenderse de los ataques y hacer valer sus derechos como debe ser. Tengan muy en cuenta que con el apoyo de algunas personas con poder, nadie se atreverá a tocarlos y actúen en consecuencia, pero siendo siempre prudentes en lo que digan y hagan. Los proyectos demorados podrán salir a la luz y comenzar a andar, si se lo proponen y tienen objetivos bien claros.

Salud:

Una intensa sensación de angustia se apoderó de muchos de ustedes durante la primera quincena de Noviembre, llevándolos a tener molestias físicas. Debido a esta sensación, algunos nativos se imprimirán, sintiéndose presa de un inevitable e inexplicable cansancio crónico que amenazará con quitarles todas las fuerzas que les quedan. No se dejen abatir. Lo importante será que tengan en cuenta este llamado de atención y que recuerden que este mal trago pasará por lo que en la segunda quincena se sentirán francamente renovados.

CAPRICORNIO: Son fríos y conservadores. Pero en este mes darán rienda suelta a sus sentimientos, especialmente hacia sus amistades. Se sentirán con ganas de volcar su afecto hacia las personas que realmente aprecian, y éstas lo aceptarán felizmente, atribuyéndose. Por ello, vivirán gratos momentos junto a los que quieren e incluso conocerán personas con las cuales relacionarse no sólo por simpatía sino por la posibilidad de establecer contactos de orden laboral o para hacer buenos negocios. Tengan cuidado, en este caso, de no ser demasiado acomodaticios para conseguir sus objetivos. Por otra parte, si abandonan su natural tendencia a quejarse y la reemplazan por una sonrisa, las cosas marcharán mucho mejor. La vida social y profesional resultará a todas luces muy gratificante para ustedes, pudiendo resolver con facilidad problemas de meses anteriores.

Amor:

Si les resulta posible, conviene que ustedes realicen un viaje aunque sea muy breve para acercarse a la persona que aman, pues el distanciamiento resultará inevitable en Noviembre. De todos modos, no se tratará de nada grave. Los obstáculos que deberán salvar se relacionarán en general con desencuentros debidos a inconvenientes con la familia primaria. Hacia mediados de mes, los Capricornio sentirán profundos deseos de aislarse de todo y estar más en contacto consigo mismos que con los demás, por lo que deberán hacer entender este deseo a la persona que tienen a su lado, para no hacerle mal.

Trabajo:

En relación al tema laboral los que hayan tenido problemas de relación en sus trabajos. En meses anteriores tendrán la posibilidad ineludible de aclarar malentendidos. Esto les permitirá obtener el apoyo de fieles compañeros de tareas para lanzarse a la conquista de sus objetivos. Muchas de sus amistades a las que se acercarán más que de costumbre en algunos momentos los apoyarán con algunas ideas y contactos para mejorar sus ingresos. La vida profesional les resultará sumamente gratificante, ya que en ella podrán volcar todo su espíritu de trabajo y organización, sumado esta vez a una notable creatividad.

Salud:

Resultará sumamente conveniente que en Noviembre realicen alguna actividad física que les permita descargar tensiones. Aprovechando que tendrán ganas de aislarse y meditar, podrían iniciarse en el yoga, actividad que les servirá de mucho, permitiéndoles mejorar tanto física como espiritualmente. Quienes sufren de molestias articulares, problemas óseos o trastornos digestivos es probable que no se sientan demasiado bien, por lo que sería bueno que se sometieran a un chequeo médico completo. Si controlan su temperamento y ven las cosas con optimismo, todo mejorará

ACUARIO: Por ser un signo fijo, suele adolecer de una marcada tendencia a aferrarse de manera excesiva a sus puntos de vista, sin querer ceder por ningún motivo. Este defecto llevará en este mes a los nativos del signo a tener problemas con sus socios o su pareja por asuntos relacionados con la administración del dinero o los bienes que tengan en común. Sin embargo, sí tienen en cuenta este dato y lo capitalizan tratando de ser más flexibles en sus opiniones y considerando el punto de vista del otro, podrán relacionarse adecuadamente con su entorno y sentirse más a gusto también consigo mismos. En este período, la voluntad acuariana se verá fortalecida y sus intereses sociales y culturales les resultan muy útiles para ejercitar la mente y darle sentido a su tiempo libre. La actividad social será intensa y muy agradable. Nuevas amistades les permitirán hacer cambios importantes en sus vidas.

Amor:

Aprender a ceder será la lección de este mes de Noviembre en lo que a la pareja se refiere. Tendrán con la persona que aman problemas relacionados por asuntos de dinero o el manejo de bienes comunes. Abrirse al diálogo ameno y tranquilo les permitirá encontrar la salida adecuada para las dificultades que a lo largo de Noviembre se les presentarán. Recuerden que deberán ser flexibles y abrir sus mentes a otras maneras de pensar. Solamente de esta forma podrán llegar a un apropiado entendimiento. Los solos del signo podrán tener alguna relación interesante pero pasajera, que dependerá de la intensa vida social que tendrán.

Trabajo:

Los que trabajen con socios, tendrán que ser cuidadosos con relación a la administración de los bienes que tengan en común y por lo cual les costará ponerse de acuerdo al respecto, aunque si se lo proponen firmemente y dejan a un lado sus rígidos puntos de vista, sin duda lo lograrán. Los contactos con el extranjero se incrementarán, permitiéndoles en muchos casos hacer interesantes negocios y, en otros, la posibilidad concreta de cambiar el rumbo de la actividad que realicen. La intensa vida social y el contacto con nuevas amistades les permitirán ponerse en contacto con interesantes salidas laborales.

Salud:

Si usted está excedido de peso y se ha decidido a poner en marcha un programa para adelgazar, tenga en cuenta que necesitará del consejo y el control del médico para que le dé el resultado que busca. Por eso, lo mejor será que visite a un profesional de la salud y se disponga a seguir al pie de la letra sus indicaciones, si realmente quiere llegar a resultados positivos. Considere además que tendrá que ser constante en el tratamiento y que deberá cuidarse siempre para mantenerse en línea. Por otra parte, quienes no tengan problema de obesidad, deberán cuidar su aparato digestivo, evitando las indigestiones.

PISCIS: Ustedes suelen estar en estrecha relación con su entorno, siendo muy influenciables y formando casi una misma persona con los seres que quieren. Esta relación con el entorno será especial en este mes de Noviembre, porque no solamente estarán en contacto con aquellos a quienes aprecian, sino también con personas nuevas que acaban de conocer y que quedarán ligadas a ustedes por el magnetismo que se desprende. Mucha de esta gente estará relacionada con lugares o asuntos de poder, por lo que resultará muy beneficiosa para ustedes en lo que se refiere a la vida social y laboral. Por otra parte, las cosas marcharán muy bien en todos los ámbitos, pudiendo disfrutar de agradables momentos con la familia, los amigos y la pareja, además de tener importantes satisfacciones en su trabajo, su estudio o su profesión. Los Piscis alcanzarán el equilibrio en todas las áreas, con lo cual se sentirán seguros y reconfortados.

Amor:

Durante este mes, el panorama se presenta sumamente auspicioso en el amor. Los que se encuentren solos tendrán la oportunidad de hallar a la persona con la que soñaban y de disfrutar junto a ella de plácidos y románticos momentos. Quienes tengan una pareja estable y la relación con ella sea de larga data, vivirán una temporada excelente en la que no faltarán el buen entendimiento, la ternura y una mutua y perfecta comprensión.

Trabajo:

Avanzan sin tregua en el terreno laboral, conquistando los objetivos que se han propuesto en esta área. Muchos recibirán el reconocimiento que merecen por sus tareas y esto les llegará en forma de aumentos, ascensos y nuevas propuestas de trabajo. Quienes establezcan contactos con el extranjero o con extranjeros podrán hacer muy buenos negocios, conseguir un trabajo en el exterior o bien, una interesante propuesta en su propia tierra. Las personas influyentes, relacionadas con espacios de poder, estarán muy cerca de ustedes y podrán ayudarlos en todo lo que necesiten.

Salud:

Su salud no podría quedar exenta de la buena fortuna que en Noviembre les sonríe. Por esta razón, se sentirán muy bien tanto física como espiritualmente, habiendo alcanzado el equilibrio tanto en lo interior como en lo que hacen en el mundo. La felicidad inundará el corazón de ustedes y esto será el mejor antídoto contra las enfermedades que pudieran afectarlos. Deberán procurar, eso sí, tomar la distancia necesaria de las personas a las que les brinden ayuda, para evitar deprimirse a causa de problemas que afectan a los otros. Con este recaudo, todo funcionará bien.

Por astrologamarga@gmail.com