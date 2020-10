Rizzotti acompañó presupuesto 2021 con observaciones por una real federalización

0 0

Jujuy al día® – El diputado nacional Jorge “Colo” Rizzotti acompañó con voto afirmativo la Ley de Presupuesto 2021. En los argumentos, expresó que “es un acto de responsabilidad que discutamos y aprobemos el Presupuesto”. También, resaltó las asimetrías que hacen en provincias como Jujuy regiones “postergadas y frecuentemente ignoradas”, y analizó datos que lo confirman: las distribuciones para CABA, lo que recibe AySA, y que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no tiene presupuesto a ser ejecutado en Jujuy más allá de las transferencias pertinentes a servicios sociales, entre otros.

Rizzotti, quien ingresó los argumentos por escrito de acuerdo a modalidad prevista por la Cámara, destacó que acompañar la aprobación de lo que se conoce como “ley de leyes” se vincula con “la necesidad de que el gobierno se desarrolle en función de pautas fijadas por el Parlamento y no a través de la discrecionalidad de las decisiones administrativas”, además de “colaborar con la gestión del país asumiendo un rol de oposición constructiva, que no pretende asfixiar al Ejecutivo” y, en cambio, “sí, encauzar sus decisiones por vías institucionales preestablecidas”.

“La crisis nos ha puesto frente a un abismo, y ello requiere la máxima de las responsabilidades por parte de toda la dirigencia política”, enmarcó, y tras la votación expresó que la necesidad de “visualizar la oportunidad que representa enfrentar con una nueva conciencia ese abismo, que debemos necesariamente reconfigurar con nuevos modos”; “el pueblo argentino al que representamos lo hace así cada día en sus comunidades, más fuertemente desde marzo de 2020”, sumó.

En ese sentido, Rizzotti dejó expresado su llamado de atención sobre temas que emergen de la discusión, especialmente “el federalismo, una eterna deuda pendiente en la Argentina, que proclama este principio en su Constitución pero no ha podido jamás hacerle justicia”. “Ésa es una realidad que no podemos limitar al texto de esta ley o a la actual gestión, sino que se vincula con asimetrías e injusticias que hunden sus raíces en la historia de nuestra Nación”, sostuvo.

El diputado nacional señaló que hay “cuestiones que se vinculan con los programas y servicios que recibe cada jurisdicción, y que reflejan un desarrollo asimétrico que violenta el principio de federalismo al que estamos obligados por nuestra Constitución”. “Si tomamos el gasto total presupuestado con ubicación geográfica en CABA y lo dividimos por su número de habitantes, el resultado es $719.812. Si hacemos lo mismo con Jujuy, la suma es muy inferior: $111.583. Sabemos que muchos gastos comunes, de dirección o planificación, se imputan a la Capital, pero ello no basta para explicar esta asimetría, que también aparece en los subsidios al transporte o a los servicios”, indicó Rizzotti, y ejemplificó que “en AySA, empresa que le presta servicios a CABA y a parte del conurbano bonaerense (…) recibirá del Tesoro más de 94 mil millones de pesos. A ello se agregan los 8 mil millones que incorporamos en la planilla del art. 88 y los avales del Anexo IV”. Así, analizó, “el propio Mensaje del Ejecutivo pone a AySA como una de las destinatarias más importantes de transferencias de capital, a la altura de los gobiernos provinciales”.

Respecto a las políticas alimentarias, Rizzotti demostró que por ese concepto, al dividir por habitante, se destinan $4.140 a la CABA y sólo $2.887 a Jujuy. También, marcó que “hay muchos programas sociales de los que gozan muchas provincias y la Capital, pero que en Jujuy directamente no existen”, como las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen un abultado presupuesto de más de 2 mil millones para CABA y cero pesos para Jujuy”. Sobre otro ámbito, expresó que le preocupa que “el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene a cargo políticas muy sensibles, no tenga ningún presupuesto a ser ejecutado en Jujuy más allá de las transferencias pertinentes a servicios sociales”. “También es violentado el federalismo en casos como el del Impuesto País, cuya recaudación se incrementará en un 89% respecto al 2020 por el aumento del tipo de cambio y la reactivación del turismo. Este impuesto, que representa un 18% de lo recaudado por Ganancias y un 57% de lo recaudado por las retenciones, no se coparticipa. Es decir que se asigna discrecionalmente. ¿Cómo podemos lograr un federalismo auténtico si no hay reglas claras a la hora de distribuir los recursos?”.

El diputado destacó que en el análisis “hay que ver más allá de las negociaciones puntuales, del tironeo por la obra pública, de las comparaciones con ejercicios anteriores que muchas veces no toman en cuenta lo efectivamente ejecutado, e ingresar en un estudio más profundo del modo en el que los programas nacionales impactan sobre nuestras provincias”; “estos programas pueden significar la diferencia entre una educación más o menos robusta, entre una política social más contundente o más endeble, entre un desarrollo más equitativo o más asimétrico”. E interpretó que ésas “son cuestiones que merecen un análisis detenido, especialmente en el contexto actual de pandemia que atravesamos, un contexto que ha puesto en crisis muchas de las funciones esenciales del Estado”.

“Hoy hemos aprobado una ley muy necesaria para el gobierno en el país, y dimos una discusión honesta sobre los recursos y las prioridades; nos queda seguir, aunque aún sea largo, el camino para un consenso político que supere chicanas y pujas mezquinas”, instó Rizzotti tras la finalización de la sesión, en cuyas cuestiones previas al orden del día, el diputado nacional realizó un homenaje al recientemente fallecido Miguel Ángel Giubergia, quien también representó a Jujuy como diputado nacional la UCR.