Dos incendios forestales fueron contenidos, mientras que el “Unión seca” sigue activo

0 0

Read Time 2 Minute, 14 Second

Jujuy al día® – El Ministerio de Ambiente de la provincia informa que continúan los esfuerzos para combatir el incendio “Arroyo Yuto-Unión Seca” en Ledesma, con todos los recursos humanos y logísticos disponibles y con el compromiso de los organismos que participan en el operativo: de la Dirección de Incendios Forestales del Gobierno de Jujuy, del Ministerio de Seguridad, de la Administración de Parques Nacionales, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y las delegaciones de bomberos voluntarios de diferentes localidades.

A más de un mes de iniciado el incendio “Arroyo Yuto-Unión Seca”, que se lleva cobrada una superficie total de 19.745 hectáreas, continúan las tareas para instalar líneas cortafuego y establecer un perímetro que impida el avance de las llamas. De ese total, 13.347 has corresponde a superficie provincial, mientras que 6.398 has pertenecen a superficie del Parque Nacional Calilegua. Trabajaron y trabajan en el lugar más de 130 personas.

Participaron además cuadrillas de combatientes de incendios forestales de Jujuy, de los Parques Nacionales Calilegua, El Rey, El Impenetrable, Chaco, Lanin, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, Laguna Blanca y Lihue Calel. También personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la Provincia de Santa Cruz. Además de equipos técnicos y logísticos del Ministerio de Seguridad, de Salud, de Defensa Civil, de Jujuy Hidrocarburo, de la empresa Ledesma, y de cuarteles de Bomberos Voluntarios.

Entre los equipamientos se cuentan camiones hidrantes, cisterna, el helicóptero de la provincia, herramientas de zapa, camionetas 4×4 para recorrer algunas zonas, dos aviones hidrantes provistos por el SNMF,

Si bien es cierto en las últimas horas llovió en la zona, el agua no superó un total de 20 mm, lo que amén de aliviar un poco la situación general exige el mismo despliegue territorial y con la misma intensidad con que se viene llevando adelante hasta ahora para contener la situación.

Respecto a los incendios en El Bananal y el que se produjo en el cerro “El Hermoso”, el Ministerio de Ambiente de Jujuy reporta que ambos fueron contenidos, llegando a afectar una superficie de 130 has el primero y 460 has, el segundo. Un incendio contenido es aquel que por el momento detuvo su avance y está circunscripto, debido a que resultaron las tareas desarrolladas por los equipos, o porque alcanzaron sitios o lugares que le impiden continuar. Si bien están identificados los bordes de los mismos, no hay seguridad de que no puedan volver a avanzar o “saltar”, por eso se los monitorea hasta el momento en que se logra controlar y extinguir.

Finalmente, las previsiones meteorológicas indican que a partir de mañana comenzará a elevarse nuevamente la temperatura en la región.