Jujuy: Denuncian que el kirchnerismo pretende avalar la toma de tierras

0 0

Read Time 1 Minute, 39 Second

Diego Rotela

Jujuy al día® – De esta manera se refirió el secretario de Gobierno, Diego Rotela, al accionar de diputados kirchneristas que pretenden avalar la toma ilegal de tierras en Jujuy, defendiendo el accionar de grupos de usurpadores que violentan el legítimo derecho a la propiedad.

No solo que incumplen el derecho vigente, sino que quieren impedir la ejecución de órdenes judiciales y obstruyen el accionar de la Policía, en nuestra Provincia no solo que se respeta y garantiza el derecho y el acceso a la tierra de Comunidades Originarias legítimamente constituidas sino que existe una política clara al respecto, hoy contamos con una Secretaría de Pueblos indígenas, que no solo trabaja articuladamente junto a todo el gobierno con los pueblos originarios, prueba de ello es la sociedad que se llevó adelante con diversas comunidades en el departamento Susques y que permitió que sus miembros sean parte de los procesos formativos, se empleen y participen en las ganancias de Cauchari Solar que hoy vende energía limpia al sistema interconectado nacional.

Pero este accionar anomico de un sector minoritario de la oposición no es producto de su pretendido ingenio, sino más bien buscan crear la versión local de las tomas de la Provincia de Buenos Aires que afectaron a más de 315 legítimos propietarios y continúan sin resolver o dar cumplimiento a órdenes judiciales, las usurpación es en el sur donde grupos radicalizados bajo el amparo de dirigentes políticos azotan a distintas localidades bajo el velo de pretendidos derechos y es la misma línea que pretende justificar Grabbois respecto de situaciones delictivas.

Les pido a estos dirigentes que reflexionen su accionar y no avalen el incumplimiento de la ley, que recuerden que ese accionar en 2011 costó la vida de Jujeños y hoy por más que pretendan negarlo, en Jujuy hay una política clara de tierra y vivienda, pero por sobre todo una firme convicción del gobierno y de la Sociedad de vivir en Paz y en ello no claudicaremos.