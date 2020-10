El Gobierno de Jujuy espera que en diciembre se habiliten los vuelos turísticos a la provincia

0 0

El Gobierno jujeño espera que la reapertura del transporte aéreo hacia la provincia, que se inició ayer con llegada del primer vuelo regular de Aerolíneas Argentinas, lleve a la habilitación de los vuelos turísticos en diciembre.

La reapertura de los vuelos regulares «marca una expectativa que tiene que ver con que en diciembre puedan ser autorizados los vuelos turísticos, ya que Jujuy está lista para la temporada de verano para recibir a los turistas nacionales con la aplicación de todos los protocolos», aseguró ayer el ministro de Cultura y Turismo jujeño, Federico Posadas.

Ochenta pasajeros arribaron hoy a Jujuy provenientes de Buenos Aires en la reapertura de los vuelos regulares a la provincia desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus y en el marco del plan de reactivación progresiva del transporte en el país.

El arribo de la aeronave al aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán, después de 7 meses, se concretó en la mañana de ayer en medio de las medidas de bioseguridad estrictas, y los pasajeros no necesitaron realizarse ni presentar ningún test de coronavirus.

Además de la llegada de los 80 pasajeros, otros 91 viajaron a Buenos Aires en el vuelo de regreso, informaron fuentes oficiales.

«Es una satisfacción volver a contar con vuelos regulares a Jujuy como parte de los vuelos regulares de la Argentina con los protocolos sanitarios que han sido consensuados con el Comité Operativo de Emergencia, por los que no pedimos test PCR porque no garantizan que no haya falsos positivos ni falsos negativos», dijo Posadas.

El funcionario, quien saludó a los visitantes junto a las autoridades locales del aeropuerto jujeño, indicó que, de todos modos, «se aplica una logística para cuidar a los viajeros que arriben a la provincia a través de un sistema de telemedicina que es el mismo que viene realizando en la provincia» en el marco de los cuidados sanitarios por el coronavirus.

Según el protocolo, para los trabajadores esenciales que arriben a Jujuy, «todos son ingresados al sistema y luego le hacemos el seguimiento con llamadas diarias para tener un registro de su salud permanente», explicó. Hasta finalizar octubre, Jujuy tendrá 1 o 2 vuelos semanales para aumentar a 4 las frecuencias en noviembre y 9 en diciembre, ya que se sumaría la empresa Flybondi, estimaron las autoridades.