Jujuy: ex empleados del Correo requieren a senadores por las Acciones del Programa de Propiedad Participada

Jujuy al día® – Con fecha 28 del pasado mes , fueron recibidos por Mesa de Entradas en el Senado de la Nación, sendos pedidos cursados a los Senadores Representantes de la provincia de Jujuy, Senadora Silvia del Rosario Giacoppo, Senadores Mario R Fiad y Mario Guillermo Snopek, en los que se les solicita la intervención, para que, desde sus propias iniciativas, elaboren un nuevo Proyecto de Ley gestionando el reconocimiento de las Acciones del Programa de Propiedad Participada previsto en la Ley 23696, Decretos 584/93 y 1560/98, ya que, por mora del propio Estado, aun no se reconoció este Derecho Adquirido en lo que hace a los ex empleados de Correos de todo el país y aun, a los que se encuentran actualmente en actividad. Esta incautación que se nos produjo por distintas autoridades que pasaron por la Secretaria de Comunicaciones, Ministerio de Trabajo y últimamente Economía, solo han producido burocracia a los reclamos administrativos originados por un gran número de personal desde 1998 plasmados en el Expediente Original 115/98 luego agregado al EXP-S01:0262345/2002, cuerpo administrativo que se encuentra paralizado sin definición desde el 22 de mayo del 2014, habiendo pasado unos 22 años por distintos funcionarios y gobiernos políticos, dejando ver una desidia y discriminación hacia nuestros colegas trabajadores postales, mientras que para otras empresas, privatizadas y/o concesionadas como YPF, SOMISA, TELECOM, BCO HIPOTECARIO, ALTOS HORNOS ZAPLA, se les reconoció el derecho al P.P.P. mediante sendas leyes sancionadas por ambas Cámaras del Congreso.

Cuando decimos burocracia, dejamos asentado que, la Ex Secretaria de Comunicaciones dependiente de la Presidencia de la Nación, tenía la facultad de Crear y Organizar la Comisión que elaboraría las pautas del Programa de Propiedad Participada, ente que intento formar, mediante las Resoluciones 819/97, 2547/99, 18317/99, 18318/99, 351/2000 y finalmente la 181/02 que no fue publicadas en Boletín Oficial. En la mayoría de estas Resoluciones, se designaban nuevas autoridades por cada una de ellas y, no vimos resultados positivos esperados, porque sus integrantes, iban renunciando, otros retirados por jubilación y/o por cambios políticos. Es decir, una falta horrorosa al «Cumplimiento y Deberes de Funcionario Público». Se agrega que, la falta de publicación de una Resolución (medida Administrativa), deja ver el poco interés de tales responsables. ¿Nos causaron daño? SI. ¿Estos ex designados que no cumplieron sus tareas fueron sancionados?? NO. Estos ex, gozan hoy de sendas y jugosas jubilaciones, mientras nuestros ex colegas, han debido sufrir la desocupación, el Retiro Voluntario forzoso y mal pagado y otros que a hoy, pelean por una digna jubilación, mujeres y varones de todo el país como ex empleados de correos.

El derecho que se reclama, es que, por Decreto 1560/98, decía «art.3.-Aclarase que conforme al numeral 3.13 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación aprobada mediante Decreto 265/97, la cesión a favor de los trabajadores del CATORCE POR CIENTO (14%) del capital accionario que corresponde al Programa de Propiedad Participada en la Empresa Correo Argentino S.A., lo es de carácter gratuito etc…»

También, citamos otras medidas que nos golpeó profundamente. Cuando se creó el Correo Oficial de la Rep. Argentina por Decreto 721/2004, allí se excluyó los derechos al P.P.P, pasando esas acciones al Estado en un cien por cien. Mientras que por Decreto 304/2006 que dispuso la creación de AAYSA (Aguas Argentinas) y en el art. 2, se cita el otorgamiento del 10 por ciento de las acciones del P.P.P para los empleados de la nueva empresa.

Por eso es que, los citados decretos, fueron firmados por las mismas autoridades ejecutivas (2004/2006) e incluso casi como un calco, los considerando para sus articulados, pero con un resultado incomprensible.

A hoy, nuestros ex colegas de distintas zonas del país, nos encontramos de nuevo en movimiento para dar batalla tras de lograr este reconocimiento que nos fue incautado anticonstitucionalmente y por ello, le pedimos a nuestros senadores que, elaboren un nuevo Proyecto de Ley de sus autorías, teniendo en cuenta como lo fue el de la Senadora Sonia Escudero de Salta Expte S-842/12 y actualmente el similar S-2101/19 de la Senadora Silvina García Larraburu de la provincia de Rio Negro, salvo mejor criterio.

Silvia Flores Jorge Casiva