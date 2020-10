Coronavirus: Hospitales argentinos realizarán ensayos clínicos de la vacuna rusa en la población

0 0

Así lo aseguraron este lunes en la conferencia La vacuna Sputnik V: Estado de desarrollo, ventajas y perspectivas de cooperación con América Latina.

Jujuy al día® – El director del Fondo de Inversión Directo de Rusia, Kirill Dmitriev, aseguró este lunes que los hospitales argentinos “realizarán pronto ensayos clínicos” de la vacuna rusa “en la población” y que «esperan cerrar los acuerdos en noviembre».

Fue durante la conferencia de prensa La vacuna Sputnik V: Estado de desarrollo, ventajas y perspectivas de cooperación con América Latina, de la que participó NA.

“Hay dos provincias que están a punto de suministrar los contratos para la vacuna, y pronto los hospitales realizarán los ensayos clínicos en la población. Tratamos de acelerar nuestro diálogo y esperamos poder completar esos acuerdos en noviembre”, dijo expresamente Dmitriev.

Sobre cómo se coordinará la vacunación en diferentes lugares del mundo, explicó: “Varios países se unirán a la investigación, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela, Egipto y Brasil. También estamos en vías de diálogo con la Argentina y con Perú para poder realizar allí los ensayos clínicos”.

Asimismo, explicó que si bien están trabajando primero en satisfacer la demanda en Rusia, están trabajando activamente con países como Brasil, Venezuela o México para que produzcan la vacuna, con «mil millones de dosis”.

Sobre el estado de desarrollo y la seguridad de la vacuna, Dmitriev indicó: “Ha probado un 100% de efectividad en la población que fue vacunada. Nuestro mayor enfoque es la seguridad del ser humano al utilizar esta vacuna”.

Respecto a la inmunidad de la vacuna, explicó que duraría entre uno y dos años.

Y respecto a los efectos colaterales, señaló que “hay un pequeño porcentaje de personas que experimentaron fiebre, enrojecimiento en la zona de la inyección, pero no se presenta ninguna complicación grave ni moderada como ha sucedido con otras, y eso está relacionado con que nuestra vacuna presenta un gran nivel de purificación y tiene una ventaja ya que unifica dos vectores”.

Por su parte, Denis Logunov, doctor en Ciencias Biológicas, director del Centro Gamaleya y miembro de la Academia Rusa de Ciencias que lidera el grupo de desarrolladores de la vacuna rusa, dijo: «la forma de trabajar con esta vacuna ha sido elaborada hace mucho tiempo. Lo que hicimos fue trabajar en una plataforma ya desarrollada. Cambiamos e insertamos una proteína que es responsable por la producción de la proteína S, teniendo la tecnología se puede desarrollar en breve plazo, haciendo las modificaciones. Fue un camino muy largo para el que tuvimos que trabajar minuciosamente”.

Según Logunov, ya recibieron la vacuna en etapa de ensayo clínico unas 16 mil personas, mientras que todas las demás personas la recibieron inicialmente como voluntarios, al tiempo que también están vacunando al personal sanitario y de otras especialidades.

“También estamos llevando a cabo un plan de vacunación a personas que conforman los grupos de riesgo”, subrayó.

El pasado 9 de septiembre comenzó la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V, de la que participan 40.000 personas. Asimismo, más de 60.000 voluntarios se inscribieron en Moscú para entrar en las pruebas y más de 40 países se mostraron interesados en obtener la vacuna.

Dmitriev incluso contó que sus padres de 74 años se inscribieron como voluntarios para aplicarse la vacuna Sputnik V: “Recibieron la vacuna y mi padre ha logrado niveles muy altos de anticuerpos de acuerdo a los estudios de sangre que se realizaron posteriormente; realmente quedaron muy entusiasmados. A mediados de noviembre vamos a recibir un gran volumen de información tras la participación de las 40 mil personas que nos permitirá realizar conclusiones”.

La vacuna rusa, que ya fue registrada el pasado 11 de agosto, utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad5 y Ad26, para una primera y una segunda inyección. No obstante, no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales humanos que no son capaces de multiplicarse y son completamente seguros para la salud.