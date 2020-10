Agua Potable finalizó exitosamente el sistema integral de saneamiento de Lozano-Yala-San Pablo de Reyes

0 0

Es la segunda obra sanitaria más emblemática de los últimos 30 años de la provincia

Jujuy al día® – La obra que beneficia a más de 9.000 habitantes de la zona que comprende Lozano, Yala y San Pablo de Reyes con 28.000 metros de cañería de material pvc y pead, 3 sistemas de bombeos, 204 bocas de registro instaladas entre los componentes del sistema sanitario de mayor relevancia tiene una inversión de 117 millones de pesos (precio actualizado)

Agua Potable de Jujuy finalizo exitosamente la obra sanitaria de mayor relevancia en toda la provincia de los últimos 30 años y de este modo hacer realidad uno de los objetivos encomendados por el Gobernador Gerardo Morales que más jujeños accedan a los servicios esenciales y por ende mejoren su calidad de vida y contribuir a nuestro cuidado ambiental. La Obra ejecutada consistió en la ejecución de redes cloacales y colector cloacal para la localidad de Lozano, lo que dará solución a una de las principales necesidades sanitarias en la zona; la presente obra de Infraestructura Sanitaria pone en servicio la recolección de líquidos cloacales a toda la localidad de Lozano y la Quebrada de Lozano, posibilitando, además, la prestación del servicio de recolección de líquidos cloacales a la localidad de Yala.

Debido a las consecuencias de las crecientes en la confluencia del Rio Yala con el rio Grande, fue necesario que parte de la traza del colector cloacal pase por calles internas de la localidad de Yala, permitiendo que parte de esa localidad también pueda contar con el servicio de recolección de líquidos cloacales posibilitando en acceso al servicio a una población futura de 9000 habitantes consiste en:

Se han instalado aquí aproximadamente 22.000 mts. de cañería de PVC Ø 160 y se construyeron 204 bocas de registro de hormigón del tipo premoldeada de distintas alturas según topografía de la zona. En la obra no solo se ha trabajado en calles consolidadas sino también con pavimentos de hormigón y adoquinadas por lo que fue necesario tomar los recaudos necesarios para su reconstrucción; además se ejecutaron 937 conexiones domiciliarias hasta la línea municipal.

Asimismo; de manera paralela se instalaron 6.810 metros de colector cloacal en Lozano que transporta los efluentes que llegan desde la red cloacal y consistió en: construcción de 3 estaciones de bombeo (debido a la topografía con pendientes pronunciadas); con sus respectivos sistemas de impulsión para cada estación de 160 mm de diámetro y construcción de sifones para optimizar su rendimiento.

Por otra parte, es necesario destacar que la primer estación de bombeo se ubica en predios del Complejo las Vertientes, la segunda en la ex ruta nacional Nº 9 y la tercera en los límites próximo al cruce bajo nivel de ex ferrocarril Belgrano, destacando que las mismas se vinculan a través de tramos de cañería a impulsión y a gravedad, según la topografía de la traza.; dicha cañería cruza el rio Yala de manera aérea apoyándose en la estructura del antiguo puente carretero de ex ruta nacional 9, luego por calles de la localidad de Yala y posteriormente por margen derecho del Rio Grande hasta el Arroyo Barcaza.

Por este arroyo cruza ex vías del Ferrocarril, la actual ruta Nacional 9 y se empalma en boca de registro existente en colectora en proximidades de complejo Centro de Ingenieros en San Pablo de Reyes. Desde allí, por cañerías existentes, los efluentes llegarán hasta Finca El Pongo para su tratamiento y disposición final.

Por último, es menester describir que se tuvo que reubicar la cañería del colector cloacal cuya traza original estaba por la margen derecha del Rio Grande y que, fue dañada por a las crecientes extraordinarias del periodo estival del 2018, en una longitud mayor a 800 metros donde se utilizaron 1470 mts de cañería de PVC Ø 250, 14 Bocas de registro combinadas entre premoldeadas de hormigón y de PEAD y de este modo poder hacer realidad el sueño de los residentes de la zona y al mismo tiempo concretar una política pública que incluye, integra y preserva nuestra armonía social y ambiental.