Jujuy: ofreció a su hijastra como pago de una deuda y desapareció

Jujuy al día® – Una mujer denunció a personas anónimas, que serían allegados a su expareja, por una serie de amenazas que le llegaron a través de las redes sociales, donde afirmaban que «cobrarían una deuda pendiente», secuestrando a una de sus hijas.

Hace más de un mes que esta familia vive este calvario y ahora, gracias a las denuncias que realizó en la Seccional 50 de Campo Verde, consiguió que hace algunos días se apostara fuera de su domicilio una custodia policial, aunque el temor perdura. Según relató, tuvo una relación con un hombre de la zona por algunos meses, pero cuando la historia terminó, comenzaron a aparecer estos mensajes intimidatorios, donde personas no identificadas solicitaban la cancelación de una deuda por una importante suma de dinero. La deuda correspondería a su expareja, aunque no se aclararon los motivos por los cuales se habrían originado.

«Estamos frente a tu casa», «sabemos cómo está vestida», «cancela la deuda o sino ya sabes que cosas podrían pasarle a tu hija», y todo tipo de cosas indescriptibles, comenzaron a llegar a las redes sociales de la atemorizada madre, que denunció este acoso en la seccional 50 de Campo Verde. Luego de mucho insistir, hace algunos días y por el grado de violencia que había en los mensajes que recibía, la policía le concedió una custodia permanente, a fin de resguardarla a ella y a sus dos hijas, de 13 y 6 años.

Pero igualmente el temor sigue latente. Afirma no poder salir «ni a comprar» por miedo a que algo le pueda suceder y mucho menos, enviar a alguna de sus hijas a realizar algún recado por el temor de que las amenazas se hagan realidad. En los mensajes, no solamente hablan de tomar a la menor a cuenta del pago, sino que además están explícitamente las amenazas de muerte para la joven. Primero, solamente involucraban a la mayor de sus hijas, pero luego incluyeron en sus amenazas a la más chica de las niñas.

«Con todo lo que está pasando y la situación que estamos viviendo, tengo realmente mucho miedo de todo lo que pueda suceder. Quiero que se haga algo concreto, porque hasta aquí no tengo respuestas firmes sobre cómo marcha todo. Necesito que detengan a quienes me amenazan y amenazan a mis hijas», le dijo a nuestro medio la atemorizada mujer. «No los conozco», amplió y agregó que «no se quiénes son o de que zona son. Nunca los había visto. Dicen que pague una deuda que no es mía. Yo no tengo esa deuda, pero me dijeron que mi expareja dijo que la cobraran con mi hija. Que ella quedaba para el pago de esa deuda».

«Vinieron incluso a golpearme la ventana y las puertas. Me apedrearon la casa, el techo. Se sentían los cuchillos en mi ventana y me gritaban que salga y que la saque a mi hija. Que se las entregue, pero no se quiénes son», recordó la mujer que reside en el barrio Campo Verde. Actualmente dijo que desconoce el paradero de su ex pareja, quien sería el causante de este calvario que ahora vive esta madre junto a sus dos hijas, recluida en su casa, con el miedo de salir a la calle y bajo custodia policial.

