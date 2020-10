“Un solo ambiente, múltiples miradas”: concurso de documental fotográfico ambiental

0 0

Jujuy al día® – El Ministerio de Ambiente de Jujuy invita a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años a participar del Primer Concurso Provincial de Documental Fotográfico Ambiental bajo la consigna “Un solo Ambiente, múltiples miradas”, que se llevará a cabo desde el 05/10 al 05/11 inclusive.

El objetivo de la iniciativa tiene que ver con visibilizar y poner en valor la perspectiva de las adolescencias y juventudes – consideradas poblaciones clave, con una especial sensibilidad respecto de los hechos sociales- respecto del escenario que hoy nos atraviesa, y que está marcado por la emergencia sanitaria; poniendo el foco en la mirada sobre la relación del ser humano con el ambiente. Y de esta manera contribuir también a la discusión y reflexión sobre el vínculo con los ecosistemas, los recursos naturales y la biodiversidad.

Se trata de un espacio generado desde la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente, a partir del cual se propone motivar a las adolescencias y juventudes de Jujuy a que compartan su mirada respecto al contexto actual. Donde la salud de las personas y la del ambiente del que formamos parte están estrechamente relacionadas.

Una historia, 5 fotos

La participación en este concurso es libre y gratuita, y estará dividida en dos categorías: por un lado SUB 17, destinada a adolescentes de entre 14 y 17 años; y, por otro, SUB 21 para jóvenes de entre 18 y 21 años. Todas personas residentes en la provincia de Jujuy, que se dediquen o no a la fotografía de manera amateur. Ambas categorías deben desarrollar una propuesta fotográfica documental ambiental inédita y exclusiva de 3 a 5 piezas, de autoría propia e individual.

El jurado que tendrá a cargo evaluar los trabajos estará integrado por: María Inés Zigarán (Ministra de Ambiente de Jujuy), Luis Calisaya (fotógrafo publicitario y docente), Delfina Gronda (fotógrafa documentalista), Leandro Zerda (fotoperiodista) y Facundo Márquez (fotógrafo creativo). Las personas interesadas en participar de este Concurso Provincial pueden encontrar las Bases y Condiciones completas y la ficha de inscripción a través del siguiente link: http://www.ambientejujuy.gob.ar/concurso/. Para consultas: info@ambientejujuy.gob.ar