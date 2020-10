Horóscopo para octubre 2020

0 0

Read Time 23 Minute, 11 Second

Consejo astral: traten de cultivar su apertura mental así como el deseo de aprender cosas nuevas y útiles. El impulso de Marte en Aries les dará la suficiente fuerza para salir adelante en nuevos proyectos.

ARIES

Amor: Podría atravesar momentos de inestabilidad en su vida sentimental debido al sol en su opuesto. Quizá se trate sólo de un deseo de más libertad, como el que le propone Urano en Tauro. Si el amor se encuentra en una situación estancada, hará lo que sea para superar viejos esquemas de comportamiento. Pero, si la pareja es sólida y están enamorados, disfrutará de un buen mes, a pesar de algunas peleas por temas económicos.

Trabajo: Venus en Virgo provocará situaciones molestas y necesitará prudencia, por lo que se le recomienda evitar reacciones impulsivas y excesivas. Si lo necesita, tómese un día de descanso, ya que le permitirá disminuir tensiones. Júpiter lo amplifica todo, por lo que será mejor alejarse de los problemas para poder ver la realidad desde una perspectiva distinta. Plutón en Capricornio estimula su ambición. Gozará de una extraordinaria creatividad y obtendrá buenos resultados profesionales.

Salud: Los peligros de este mes de Octubre son dos: los golpes especialmente en la cabeza, y la hipertensión. Además, será vital que desarrollen algún tipo de actividad física. Gastar energías y descargar broncas acumuladas mantendrá el organismo en perfecto estado.

TAURO

Amor: Con el ingreso de Venus en Virgo, podrá establecer una óptima complicidad con sus vínculos y entorno cercano. Estará siempre acompañado, pero sin renunciar a su vida privada. Está ante un momento interesante si desea organizar una reunión con familiares o amigos que no ve desde hace tiempo. Aproveche un día festivo para que todos puedan relajarse, charlar, disfrutar. Neptuno en Piscis le está haciendo comprender la importancia que los grupos y los amigos tienen en su vida.

Trabajo: Neptuno en Piscis resultará favorable, ya que le regalará sensibilidad, intuición y mucha simpatía para con sus vínculos, además de volverlo mucho más comprensivo. Mercurio y el Sol en Libra causarán cambios en el ámbito de trabajo. Contará con mucha energía y también se revelarán ciertos temas escondidos con compañeros y superiores.

Salud: Nada peor para la salud de los Toros que una permanente tensión emocional. Poner distancia sin llegar a sobresaltos, pero también sin indignarse interiormente más de la cuenta, será lo recomendable. Aunque los síntomas pueden ser diversos, deberán cuidarse especialmente de infecciones en la garganta y también de las infecciones urinarias. Será importante que no se dejen estar ante la aparición de síntomas. Otro punto vulnerable de estos nativos son los oídos. Por lo tanto, todas las medidas preventivas serán oportunas: no tomar frío, alimentarse bien y reforzar las defensas.

GÉMINIS

Amor: Con el Sol y Mercurio en Libra tenderá a poner en primer plano la necesidad de mostrar sus pensamientos. Tendrá el deseo de realizar proyectos que respeten sus posibilidades internas. Sin embargo, Venus en Virgo provocará tensiones con su pareja y en el hogar. Tal vez, la pareja está cansada de escuchar lo que debe hacer y no hacer, y reclama su derecho a elegir. Le conviene detenerse y pensar.

Trabajo: Mercurio y el Sol en Libra lo ayudarán a conseguir un buen diálogo y a lanzarse en sus proyectos. Quizá, podría tratarse de objetivos complejos, sin embargo, tendrá una visión clara. Será diplomático y amable, por eso sabrá manejarse del mejor modo con sus colegas. Sugestionado como nunca por Neptuno en Piscis, podrá acumular sensaciones y cierta conmoción emocional. Las experiencias de vida podrían enseñarle qué es lo que debe hacer en cuestiones de trabajo.

Salud: El aparato digestivo será el que reciba el impacto directo de las tensiones. Especialmente, deberán cuidarse los que tengan problemas intestinales, será necesario un equilibrio emocional. También deben cuidarse en las comidas para que el mal sea menor, ni fritos ni bebidas alcohólicas ni café ni cigarrillo, Frutas, verduras, cereales y al menos dos litros de agua al día, serán el mejor remedio contra los inconvenientes gastrointestinales.

CÁNCER

Amor: Podrá recuperar las sensaciones más sensibles y entrañables, gracias a Venus en Virgo. Encontrará el modo de disfrutar y reírse juntos. Seguramente, descubrirá que este es el mejor método para fortalecer su relación de pareja. Neptuno en Piscis ayudará a rejuvenecer el vínculo haciéndolo más permeable y empático.

Trabajo: El Sol y Mercurio en Libra serán un desafío a pesar de regalarle mucha creatividad. Si una colaboración profesional muestra alguna brecha, no se dejará asustar y tranquilamente podrá remediar la relación mostrando otra actitud, luego de aclarar el conflicto. El ingreso de Venus en Virgo, será de gran apoyo con colegas y compañeros de trabajo. Podrá contar con ellos en ocasiones que le ofrecen mayor estabilidad a nivel profesional y económico.

Salud: Un mes de Octubre de vitalidad y salud, si no bloquean la gran necesidad que tienen en este momento de comunicar emociones. Teatro, artes plásticas, expresión corporal, canto, baile y otras mil disciplinas similares serán los mejores remedios para sus almas inquietas y rebosantes de amor. El deporte también será de mucha ayuda, pero tiene que ser un deporte en equipo, ya que el rol de la comunicación es importante en este ciclo vital.

LEO

Amor: Con tantos meses de Venus en Leo, pudo aprender a escuchar sus exigencias y las de su pareja. El amor siempre resulta muy estimulante para usted y ahora puede contribuir a satisfacer los deseos de ambos. Mercurio y el Sol en Libra regalaran largas conversaciones sobre los más extraños argumentos y lograrán entenderse mucho mejor. El mundo de los sentimientos pasará a primer plano. Habrá momentos muy excitantes en la intimidad y su corazón va a latir más fuerte que nunca. Excelente.

Trabajo: Tendrá mucha inventiva, espíritu de iniciativa, una visión global de las relaciones y también la posibilidad de evolucionar. Venus en Virgo le regala cambios importantes en sus recursos personales. Será hábil en capturar el momento oportuno para emprender tareas innovadoras sin perder tiempo aprovechando de la ayuda que le ofrecen. Plutón en Capricornio le regala mucha fuerza para abrirse camino y obtener lo que usted necesita.

Salud: Su escasa vitalidad física pondrá de mal humor a muchos de ustedes. Lo más apropiado será descansar un poco más, alimentarse con una mayor proporción de frutas e incluir frutas secas en sus dietas. Sería razonable adoptar el hábito de practicar alguna actividad física en forma sistemática.

VIRGO

Amor: Los planetas en Aries, ubicados en su Casa VIII, abren un período de profunda introspección en el cual hará un balance. Encontrará un poco de energía a partir del contacto intenso con el mundo interior. Ciertas sensaciones y alteraciones provocadas por Plutón en Capricornio los inducen sensualmente a intercambiar pasión y más pasión. Atención con la confusión, Neptuno en Piscis resultará un poco insidioso, pero les regalará mucha seducción.

Trabajo: Mercurio en Libra, ubicado en el sector de sus recursos, lo predispone a mantener una buena comunicación y relación con los demás. Recibirá apoyo e ideas excelentes, de las cuales podrá sacar ventaja a partir de la complicidad profesional con sus colegas.

Salud: Los hijos de Mercurio contarán con sobradas energías, por lo cual será octubre un mes más que oportuno para que, los que aún no se han plegado a una rutina deportiva, lo hagan cuanto antes o comiencen a planificar seriamente.

LIBRA

Amor: Habrá que enfrentar pequeñas pero significativas revoluciones dentro y fuera de sí mismo. Tenga cuidado, se sentirá lleno de incertidumbre y confusiones. Venus ingresa en Virgo. Este ingreso les permitirá activar asuntos pendientes que precisan ser aclarados, por lo menos, mentalmente. Habrá momentos de celos, dudas y tormentos. Sea cauto.

Trabajo: Ampliará su horizonte profesional escuchando los consejos y la experiencia de algunos de sus compañeros. Es más, podría sentir verdadero placer y divertirse trabajando con ellos. Sin embargo, tendrá que tener cuidado, habrá gente que querrá indagar compromisos que no le corresponden siendo muy amable con usted. El Sol y Mercurio en Libra le permitirán hacer mucho en lo profesional, pero no sin esfuerzo ni contrariedades. Neptuno en Piscis lo confundirá.

Salud: Se sentirán seducidos ante la posibilidad de apartarse del mundanal ruido. El aislamiento los atrapará. Sin embargo, durante la primera semana de octubre estarán a gusto rodeados de amigos y conocidos.

ESCORPIO

Amor: Venus, quien vuelve a sonreírle, ingresará a Virgo. Es una excelente noticia. La relación tenderá a hacerse más cálida, transportadora, con una complicidad afectiva equilibrada. Tendrá una sintonía mental excelente, que lo estimula a explorar con entusiasmo y curiosidad. Tendrá la hermosa sensación de sentirse amigo, amante y enamorado de su pareja. Tiempo fértil y satisfactorio, propicio para hacer un viaje junto, descubrir otro mundo y conocer personas nuevas.

Trabajo: Está sostenido por una gran creatividad. Sabrá transformar también las situaciones más complejas en momentos productivos. Además, el entusiasmo aportado por Júpiter y la fuerza seductora de Venus en Virgo, harán que la actividad fluya sin problemas, aunque quizás tendrá la tendencia a examinar cada detalle y buscar resultados perfectos. El único problema que deberá enfrentar será la crítica. Corre el riesgo de no registrar las necesidades de sus colegas.

Salud: Excesos en las comidas traerán aparejados algunos problemas de salud a muchos nativos de Escorpio. Tendrá que tomar medidas para mejorar su salud, y que la desmesura con la alimentación suele no dar buenos resultados. Optar por una dieta en la que abunden las frutas y las verduras, les permitirá mantener un estado físico, más que, satisfactorio.

SAGITARIO

Amor: Turbulencias en el amor y la vida afectiva, algo que no le viene mal, ya que la monotonía siempre será su peor enemiga. Venus en Virgo señalan algún conflicto o imprevisto. Quizá, entre una caricia y rasguño, entre una sonrisa y un cierre de puerta, entre una declaración de guerra y una ofrenda de paz, la relación continúe y resista eventuales sacudidas.

Trabajo: Señales de cambios y mejoras interesantes en el ámbito de trabajo. Pero, tendrá que renovar la forma de trabajar, hacer actualizaciones que sin duda le generarán ventajas por la velocidad y el desarrollo de las mismas tareas. Obviamente, no será siempre fácil, pero saldrá adelante si se mantiene de buen ánimo y tiene paciencia. Podría sentirse fastidiado por el protagonismo de algún colega o la inseguridad de otro compañero. Trate de ser más tolerante. Plutón en Capricornio genera cambios.

Salud: Las dolencias que podrían aquejar a los Centauros, no sería razonable desentenderse del resultado de estudios y análisis. Por el contrario, debería darle importancia así evitaría males mayores.

CAPRICORNIO

Amor: Gran despertar del amor. A pesar de sus miradas poco atentas, como si estuviera controlado y frío, habrá espacio para desarrollar una naturaleza pasional e instintiva. Con Venus en Virgo le espera un período placentero y tranquilo en la cual se refuerza su fuego pasional. Estará más disponible a abrir el corazón, expresar sus sentimientos, y hacer sentir su amor y deseo a su pareja. Gracias a Neptuno en Piscis, dará mayor voz a su sensibilidad y a los sentimientos.

Trabajo: Se sentirá bien acompañado en su lugar de trabajo que lo estimularan, directa e indirectamente a apuntar a su creatividad, y su conocimiento e intuición, dotes que muy a menudo se olvida de cultivar. Neptuno en Piscis subraya su sensibilidad y comprensión.

Salud: Famosos por trabajar hasta terminar agotados, las Cabras harán bien en descansar lo necesario de lo contrario podrían sufrir un agudo agotamiento mental que les quitará lucidez para desenvolverse en el ámbito profesional.

ACUARIO

Amor: Las contradicciones finalmente desaparecen. Todo se vuelve más claro a sus ojos, tanto, que de la relación le encanta todo, lo que quiere cambiar y lo que desea que suceda entre los dos. El luminoso Mercurio en Libra aporta lucidez mental. Se promueven grandes impulsos en el interior de la pareja estable y también repentina atracciones por otros. La esfera sentimental será como un viaje hacia lugares profundos y muy íntimos.

Trabajo: Podría descubrir afinidades insospechables con colegas de trabajo. La estima recíproca aumentará, y le ofrecerá ideas y estímulos para mejorar. También, se podrán presentar rivalidad y diferencias de opiniones con algún compañero que podría resultar algo quisquilloso. El orden y la organización serán los medios en los que tendrá que confiar para obtener éxito profesional.

Salud: Muchos acuario, siguiendo el consejo del profesional de la salud de su confianza, optarán por tratar la dolencia que los afecta. De todos modos, es importante que efectúen más de una consulta con el fin de asegurarse que se someterán a un tratamiento que más les conviene y que, posiblemente, resulte el más positivo para usted. Todo saldrá bien y pronto se olvidarán del tema.

PISCIS

Amor: Tendrá que esclarecer sus sentimientos y emociones. Venus en Virgo lo pondrá muy nervioso, por lo que podría reaccionar de modo exagerado ante las manifestaciones de su pareja. Polémicas, peleas, reproches pueden volverse moneda corriente, Neptuno en Piscis no le deja ver claramente, ya que lo volverá más confuso, emocional e indeciso. En un estado de ánimo vacilante, no sabrá si ama a su pareja o si no la soporta más. Trate de relajarse por algún medio.

Trabajo: Venus en Virgo incentiva y hablan de una gran insatisfacción en el plano profesional. Las relaciones con los colegas en el trabajo no serán de las mejores, ponga lo mejor de usted. Martes en Aries le regala ideas brillantes, iniciativas inteligentes y proyectos innovadores. Si algún compañero lo contradice o le dice algo fuera de lugar, trate de ignorarlo. De esta manera, las agresiones irán cayendo en el vacío, como debe ser.

Salud: Las buenas circunstancias que rodearán a los piscianos durante el mes de octubre ayudarán a que estén animados. Como estos nativos suelen somatizar sus conflictos, cuanto menos preocupaciones tengan mejor estará su salud. De cualquier modo, no estará de más tener presente que el exceso de dulces provoca en el organismo un efecto depresivo. Por lo tanto, se aconseja reemplazar las golosinas y postres por frutas cuyos azúcares no tienen ese efecto.

ARIES

Amor: Podría atravesar momentos de inestabilidad en su vida sentimental debido al sol en su opuesto. Quizá se trate sólo de un deseo de más libertad, como el que le propone Urano en Tauro. Si el amor se encuentra en una situación estancada, hará lo que sea para superar viejos esquemas de comportamiento. Pero, si la pareja es sólida y están enamorados, disfrutará de un buen mes, a pesar de algunas peleas por temas económicos.

Trabajo: Venus en Virgo provocará situaciones molestas y necesitará prudencia, por lo que se le recomienda evitar reacciones impulsivas y excesivas. Si lo necesita, tómese un día de descanso, ya que le permitirá disminuir tensiones. Júpiter lo amplifica todo, por lo que será mejor alejarse de los problemas para poder ver la realidad desde una perspectiva distinta. Plutón en Capricornio estimula su ambición. Gozará de una extraordinaria creatividad y obtendrá buenos resultados profesionales.

Salud: Los peligros de este mes de Octubre son dos: los golpes especialmente en la cabeza, y la hipertensión. Además, será vital que desarrollen algún tipo de actividad física. Gastar energías y descargar broncas acumuladas mantendrá el organismo en perfecto estado.

TAURO

Amor: Con el ingreso de Venus en Virgo, podrá establecer una óptima complicidad con sus vínculos y entorno cercano. Estará siempre acompañado, pero sin renunciar a su vida privada. Está ante un momento interesante si desea organizar una reunión con familiares o amigos que no ve desde hace tiempo. Aproveche un día festivo para que todos puedan relajarse, charlar, disfrutar. Neptuno en Piscis le está haciendo comprender la importancia que los grupos y los amigos tienen en su vida.

Trabajo: Neptuno en Piscis resultará favorable, ya que le regalará sensibilidad, intuición y mucha simpatía para con sus vínculos, además de volverlo mucho más comprensivo. Mercurio y el Sol en Libra causarán cambios en el ámbito de trabajo. Contará con mucha energía y también se revelarán ciertos temas escondidos con compañeros y superiores.

Salud: Nada peor para la salud de los Toros que una permanente tensión emocional. Poner distancia sin llegar a sobresaltos, pero también sin indignarse interiormente más de la cuenta, será lo recomendable. Aunque los síntomas pueden ser diversos, deberán cuidarse especialmente de infecciones en la garganta y también de las infecciones urinarias. Será importante que no se dejen estar ante la aparición de síntomas. Otro punto vulnerable de estos nativos son los oídos. Por lo tanto, todas las medidas preventivas serán oportunas: no tomar frío, alimentarse bien y reforzar las defensas.

GÉMINIS

Amor: Con el Sol y Mercurio en Libra tenderá a poner en primer plano la necesidad de mostrar sus pensamientos. Tendrá el deseo de realizar proyectos que respeten sus posibilidades internas. Sin embargo, Venus en Virgo provocará tensiones con su pareja y en el hogar. Tal vez, la pareja está cansada de escuchar lo que debe hacer y no hacer, y reclama su derecho a elegir. Le conviene detenerse y pensar.

Trabajo: Mercurio y el Sol en Libra lo ayudarán a conseguir un buen diálogo y a lanzarse en sus proyectos. Quizá, podría tratarse de objetivos complejos, sin embargo, tendrá una visión clara. Será diplomático y amable, por eso sabrá manejarse del mejor modo con sus colegas. Sugestionado como nunca por Neptuno en Piscis, podrá acumular sensaciones y cierta conmoción emocional. Las experiencias de vida podrían enseñarle qué es lo que debe hacer en cuestiones de trabajo.

Salud: El aparato digestivo será el que reciba el impacto directo de las tensiones. Especialmente, deberán cuidarse los que tengan problemas intestinales, será necesario un equilibrio emocional. También deben cuidarse en las comidas para que el mal sea menor, ni fritos ni bebidas alcohólicas ni café ni cigarrillo, Frutas, verduras, cereales y al menos dos litros de agua al día, serán el mejor remedio contra los inconvenientes gastrointestinales.

CÁNCER

Amor: Podrá recuperar las sensaciones más sensibles y entrañables, gracias a Venus en Virgo. Encontrará el modo de disfrutar y reírse juntos. Seguramente, descubrirá que este es el mejor método para fortalecer su relación de pareja. Neptuno en Piscis ayudará a rejuvenecer el vínculo haciéndolo más permeable y empático.

Trabajo: El Sol y Mercurio en Libra serán un desafío a pesar de regalarle mucha creatividad. Si una colaboración profesional muestra alguna brecha, no se dejará asustar y tranquilamente podrá remediar la relación mostrando otra actitud, luego de aclarar el conflicto. El ingreso de Venus en Virgo, será de gran apoyo con colegas y compañeros de trabajo. Podrá contar con ellos en ocasiones que le ofrecen mayor estabilidad a nivel profesional y económico.

Salud: Un mes de Octubre de vitalidad y salud, si no bloquean la gran necesidad que tienen en este momento de comunicar emociones. Teatro, artes plásticas, expresión corporal, canto, baile y otras mil disciplinas similares serán los mejores remedios para sus almas inquietas y rebosantes de amor. El deporte también será de mucha ayuda, pero tiene que ser un deporte en equipo, ya que el rol de la comunicación es importante en este ciclo vital.

LEO

Amor: Con tantos meses de Venus en Leo, pudo aprender a escuchar sus exigencias y las de su pareja. El amor siempre resulta muy estimulante para usted y ahora puede contribuir a satisfacer los deseos de ambos. Mercurio y el Sol en Libra regalaran largas conversaciones sobre los más extraños argumentos y lograrán entenderse mucho mejor. El mundo de los sentimientos pasará a primer plano. Habrá momentos muy excitantes en la intimidad y su corazón va a latir más fuerte que nunca. Excelente.

Trabajo: Tendrá mucha inventiva, espíritu de iniciativa, una visión global de las relaciones y también la posibilidad de evolucionar. Venus en Virgo le regala cambios importantes en sus recursos personales. Será hábil en capturar el momento oportuno para emprender tareas innovadoras sin perder tiempo aprovechando de la ayuda que le ofrecen. Plutón en Capricornio le regala mucha fuerza para abrirse camino y obtener lo que usted necesita.

Salud: Su escasa vitalidad física pondrá de mal humor a muchos de ustedes. Lo más apropiado será descansar un poco más, alimentarse con una mayor proporción de frutas e incluir frutas secas en sus dietas. Sería razonable adoptar el hábito de practicar alguna actividad física en forma sistemática.

VIRGO

Amor: Los planetas en Aries, ubicados en su Casa VIII, abren un período de profunda introspección en el cual hará un balance. Encontrará un poco de energía a partir del contacto intenso con el mundo interior. Ciertas sensaciones y alteraciones provocadas por Plutón en Capricornio los inducen sensualmente a intercambiar pasión y más pasión. Atención con la confusión, Neptuno en Piscis resultará un poco insidioso, pero les regalará mucha seducción.

Trabajo: Mercurio en Libra, ubicado en el sector de sus recursos, lo predispone a mantener una buena comunicación y relación con los demás. Recibirá apoyo e ideas excelentes, de las cuales podrá sacar ventaja a partir de la complicidad profesional con sus colegas.

Salud: Los hijos de Mercurio contarán con sobradas energías, por lo cual será octubre un mes más que oportuno para que, los que aún no se han plegado a una rutina deportiva, lo hagan cuanto antes o comiencen a planificar seriamente.

LIBRA

Amor: Habrá que enfrentar pequeñas pero significativas revoluciones dentro y fuera de sí mismo. Tenga cuidado, se sentirá lleno de incertidumbre y confusiones. Venus ingresa en Virgo. Este ingreso les permitirá activar asuntos pendientes que precisan ser aclarados, por lo menos, mentalmente. Habrá momentos de celos, dudas y tormentos. Sea cauto.

Trabajo: Ampliará su horizonte profesional escuchando los consejos y la experiencia de algunos de sus compañeros. Es más, podría sentir verdadero placer y divertirse trabajando con ellos. Sin embargo, tendrá que tener cuidado, habrá gente que querrá indagar compromisos que no le corresponden siendo muy amable con usted. El Sol y Mercurio en Libra le permitirán hacer mucho en lo profesional, pero no sin esfuerzo ni contrariedades. Neptuno en Piscis lo confundirá.

Salud: Se sentirán seducidos ante la posibilidad de apartarse del mundanal ruido. El aislamiento los atrapará. Sin embargo, durante la primera semana de octubre estarán a gusto rodeados de amigos y conocidos.

ESCORPIO

Amor: Venus, quien vuelve a sonreírle, ingresará a Virgo. Es una excelente noticia. La relación tenderá a hacerse más cálida, transportadora, con una complicidad afectiva equilibrada. Tendrá una sintonía mental excelente, que lo estimula a explorar con entusiasmo y curiosidad. Tendrá la hermosa sensación de sentirse amigo, amante y enamorado de su pareja. Tiempo fértil y satisfactorio, propicio para hacer un viaje junto, descubrir otro mundo y conocer personas nuevas.

Trabajo: Está sostenido por una gran creatividad. Sabrá transformar también las situaciones más complejas en momentos productivos. Además, el entusiasmo aportado por Júpiter y la fuerza seductora de Venus en Virgo, harán que la actividad fluya sin problemas, aunque quizás tendrá la tendencia a examinar cada detalle y buscar resultados perfectos. El único problema que deberá enfrentar será la crítica. Corre el riesgo de no registrar las necesidades de sus colegas.

Salud: Excesos en las comidas traerán aparejados algunos problemas de salud a muchos nativos de Escorpio. Tendrá que tomar medidas para mejorar su salud, y que la desmesura con la alimentación suele no dar buenos resultados. Optar por una dieta en la que abunden las frutas y las verduras, les permitirá mantener un estado físico, más que, satisfactorio.

SAGITARIO

Amor: Turbulencias en el amor y la vida afectiva, algo que no le viene mal, ya que la monotonía siempre será su peor enemiga. Venus en Virgo señalan algún conflicto o imprevisto. Quizá, entre una caricia y rasguño, entre una sonrisa y un cierre de puerta, entre una declaración de guerra y una ofrenda de paz, la relación continúe y resista eventuales sacudidas.

Trabajo: Señales de cambios y mejoras interesantes en el ámbito de trabajo. Pero, tendrá que renovar la forma de trabajar, hacer actualizaciones que sin duda le generarán ventajas por la velocidad y el desarrollo de las mismas tareas. Obviamente, no será siempre fácil, pero saldrá adelante si se mantiene de buen ánimo y tiene paciencia. Podría sentirse fastidiado por el protagonismo de algún colega o la inseguridad de otro compañero. Trate de ser más tolerante. Plutón en Capricornio genera cambios.

Salud: Las dolencias que podrían aquejar a los Centauros, no sería razonable desentenderse del resultado de estudios y análisis. Por el contrario, debería darle importancia así evitaría males mayores.

CAPRICORNIO

Amor: Gran despertar del amor. A pesar de sus miradas poco atentas, como si estuviera controlado y frío, habrá espacio para desarrollar una naturaleza pasional e instintiva. Con Venus en Virgo le espera un período placentero y tranquilo en la cual se refuerza su fuego pasional. Estará más disponible a abrir el corazón, expresar sus sentimientos, y hacer sentir su amor y deseo a su pareja. Gracias a Neptuno en Piscis, dará mayor voz a su sensibilidad y a los sentimientos.

Trabajo: Se sentirá bien acompañado en su lugar de trabajo que lo estimularan, directa e indirectamente a apuntar a su creatividad, y su conocimiento e intuición, dotes que muy a menudo se olvida de cultivar. Neptuno en Piscis subraya su sensibilidad y comprensión.

Salud: Famosos por trabajar hasta terminar agotados, las Cabras harán bien en descansar lo necesario de lo contrario podrían sufrir un agudo agotamiento mental que les quitará lucidez para desenvolverse en el ámbito profesional.

ACUARIO

Amor: Las contradicciones finalmente desaparecen. Todo se vuelve más claro a sus ojos, tanto, que de la relación le encanta todo, lo que quiere cambiar y lo que desea que suceda entre los dos. El luminoso Mercurio en Libra aporta lucidez mental. Se promueven grandes impulsos en el interior de la pareja estable y también repentina atracciones por otros. La esfera sentimental será como un viaje hacia lugares profundos y muy íntimos.

Trabajo: Podría descubrir afinidades insospechables con colegas de trabajo. La estima recíproca aumentará, y le ofrecerá ideas y estímulos para mejorar. También, se podrán presentar rivalidad y diferencias de opiniones con algún compañero que podría resultar algo quisquilloso. El orden y la organización serán los medios en los que tendrá que confiar para obtener éxito profesional.

Salud: Muchos acuario, siguiendo el consejo del profesional de la salud de su confianza, optarán por tratar la dolencia que los afecta. De todos modos, es importante que efectúen más de una consulta con el fin de asegurarse que se someterán a un tratamiento que más les conviene y que, posiblemente, resulte el más positivo para usted. Todo saldrá bien y pronto se olvidarán del tema.

PISCIS

Amor: Tendrá que esclarecer sus sentimientos y emociones. Venus en Virgo lo pondrá muy nervioso, por lo que podría reaccionar de modo exagerado ante las manifestaciones de su pareja. Polémicas, peleas, reproches pueden volverse moneda corriente, Neptuno en Piscis no le deja ver claramente, ya que lo volverá más confuso, emocional e indeciso. En un estado de ánimo vacilante, no sabrá si ama a su pareja o si no la soporta más. Trate de relajarse por algún medio.

Trabajo: Venus en Virgo incentiva y hablan de una gran insatisfacción en el plano profesional. Las relaciones con los colegas en el trabajo no serán de las mejores, ponga lo mejor de usted. Martes en Aries le regala ideas brillantes, iniciativas inteligentes y proyectos innovadores. Si algún compañero lo contradice o le dice algo fuera de lugar, trate de ignorarlo. De esta manera, las agresiones irán cayendo en el vacío, como debe ser.

Salud: Las buenas circunstancias que rodearán a los piscianos durante el mes de octubre ayudarán a que estén animados. Como estos nativos suelen somatizar sus conflictos, cuanto menos preocupaciones tengan mejor estará su salud. De cualquier modo, no estará de más tener presente que el exceso de dulces provoca en el organismo un efecto depresivo. Por lo tanto, se aconseja reemplazar las golosinas y postres por frutas cuyos azúcares no tienen ese efecto.

Por astrologamarga@gmail.com