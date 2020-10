Despidieron a la última paciente del Hospital de Campaña

0 0

Jujuy al día® – El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto al Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, acompañaron a María Esther Toconas, última paciente con COVID-19 que recibió en la jornada el alta por parte de los médicos del Hospital de Campaña ubicado en la Ciudad Cultural.

El Gobernador Morales señaló, “recién acaban de dar el alta al último paciente que tuvo el Hospital Campaña, quien, agradeció la atención de este grupo humano maravilloso que se ha generado y que salvó vidas”.

En tal sentido, agregó que, “tuvo que pasar momentos difíciles este equipo de salud, pero siempre salieron adelante ante la adversidad”.

Morales, además, indicó que todo el personal de este hospital será reubicado en otras áreas de la cartera sanitaria para continuar trabajando”. “Vamos a continuar con la tarea de la pandemia, ya que si bien, está bajando la curva hay otro objetivo como el dengue y otras situaciones que ya el Ministerio de Salud va a definir”, afirmó.

Finalmente, el Mandatario provincial agradeció al equipo de salud y expresó, “estoy muy contento y agradecido con este equipo maravilloso, que primero se ha conformado en lo humano, y luego, en el profesionalismo que han puesto para salvar vidas”.

Por su parte, María Esther Toconas, última paciente de COVID-19, señaló que, “comienza una nueva etapa para mí. Cuando ingresé al hospital estaba muy grave, no podía respirar, y aquí me asistieron con plasma y me salvaron la vida”.

Por último, afirmó que “siendo una persona trabajadora y humilde pude acceder al plasma porque escuché que el plasma era para gente adinerada”.