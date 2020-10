Jujuy: instan a la población a realizar un uso estrictamente racional del servicio de agua

0 0

Read Time 2 Minute, 2 Second

La sequía azota la provincia y el consumo de agua se duplicó

Jujuy al día® – La falta de agua en estado natural es escasa producto de la época de sequía que atraviesa la provincia de Jujuy; por lo que instamos a todos los usuarios hacer un uso estricto y solidario del servicio de agua ya que la emergencia hídrica es una realidad en todo el territorio provincial.

Desde Agua Potable de Jujuy piden la colaboración de toda la población a no utilizar mangueras para lavar autos, regar jardines, veredas, calles, etc; como también llenar y vaciar piletas y piletines; ya que el agua en nuestras fuentes naturales es escasa e impide poder aumentar los niveles de producción para abastecer la compulsiva demanda del servicio esencial para la vida.

Por otra parte; y en el mismo sentido de la temática hídrica la irregular topografía y los pronunciados desniveles de altitud en gran parte de los barrios ubicados en los sectores altos de la ciudad; que son los que primero tendrán baja presión producto de los bajos niveles en la conducción y distribución de elemento vital como consecuencia de los consumos desmedidos y compulsivos por parte de gran parte de los usuarios.

Por los motivos hidrológicos que son de público conocimiento, dese la empresa estatal instamos e invitamos a la población en general a realizar un uso racional estrictamente responsable y solidario del líquido elemento y quie para ello es necesario un cambio rotundo en los hábitos cotidianos y evitar el derroche de un elemento que resulta vital para todas las personas y nuestro equilibrio ambiental.

El necesario destacar que la compañía del estado lanzará paralelamente un programa de Control de “Derroche de Agua” que tiene por objetivo no sólo son controlar y evitar el mal uso del servicio de agua, sino también concientizar a todos los usuarios en general sobre el cuidado de este recurso esencial y escaso.

Los cambios culturales de hábitos en el uso racional del agua no es algo que se podrá cambiar de un día para el otros; pero si son acciones que se pueden revertir en un proceso de formación, por ejemplo: cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, no dejar correr el agua mientras lavamos los platos, no lavar el auto con la manguera, no lavar la vereda con manguera; etc. Cuidar el agua es responsabilidad de todos; cuidémosla y valóremela.