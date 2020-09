Sesionó el Consejo Consultivo de Finca El Pongo

Read Time 3 Minute, 18 Second

Jujuy al día® – El Consejo Consultivo de Finca El Pongo realizó una sesión extraordinaria para dar a conocer los detalles del balance de la Administración, así como los recursos que se generaron hasta la fecha y su destino.

Para la misma se convocó a todas las partes, incluyendo al Municipio de Perico.

Finalizada la reunión la referente de Desarrollo, Productivo Patricia Ríos, celebró que hayan estado casi todos los sectores que forman parte y lamentó que el Municipio de Perico finalmente no ingresara, “se presentaron afuera de la Administración de Finca El Pongo, pero no quisieron participar de la sesión”. Remarcó que es contradictorio lo que hacen ya que “salen por los medios de comunicación diciendo que quieren información de los fondos destinados de La Finca El Pongo al Hospital Arturo Zabala y cuando se reúne el Consejo Consultivo, no quieren participar”.

“En esta reunión se conocieron todos los detalles de la administración de la finca, ingresos, egresos y los recursos que fueron destinados al Hospital, contabilizando los activos y pasivos es decir toda la información que reclamaba el municipio, sin embargo, el intendente periqueño de manera premeditada y caprichosa no tomó parte. Es fácil salir por los medios a decir que tiene que defender a Perico, que quieren aportar no solamente con ideas sino también en el acompañamiento en la gestión, pero cuando realmente tiene que tomar el rol en reuniones importantes no se hacen presentes”.

Este Consejo Consultivo ha sido uno de los motores que ha permitido que la Finca pasara de darle un millón de pesos en el año 2015, a que actualmente estemos en un promedio de 800 mil pesos mensuales dirigidos al Hospital, remarcó Ríos, dejando en claro que desde el 2016, se hizo especial hincapié en el correcto control de los recursos que produce el predio.

Continuó destacando el balance que hizo la administradora de Finca El Pongo Sonia Leis, “recalco varios puntos fundamentales: primero el poder brindar al Consejo, con tantos detalles, la cual es un eje común que tiene la gestión de gobierno en lo que respecta a la transparencia y, además, poner a disposición toda la información a la población”.

Por otro lado, señaló que recorrieron no solo la inversión que hizo la Finca, sino también la recuperación en rentabilidad, los aportes que ha dado al Hospital Zabala y sobre todo cual ha sido el acompañamiento al sector productivo, sobre todo a los pequeños productores.

Por último, destacó que la finca también tiene una responsabilidad social, porque está inserta en el municipio de Perico, y porque también tienen que atender a todos los arrendatarios y los productores que componen esta gran familia de finca El Pongo. Con lo cual nos han dado detalles de cómo fue la gestión de la deuda que tienen con los arrendatarios, y cómo esa deuda ha podido disminuir, ya que nos hemos sentado con cada uno de los productores para ver cuáles son sus necesidades y esto es muy importante. Es por ello que el balance ha sido muy positivo ya que se pudo compartir con todos los integrantes del consejo consultivo, la información correspondiente a la Finca y al Hospital Arturo Zabala.

Por su parte la directora del Hospital Arturo Zabala, Paola Rondón dijo fue muy nutritiva esta reunión porque se hizo un análisis con respecto a la memoria del período 2012 – 2015 y del 2016 al 2019, se plantearon las inversiones que se hicieron y los balances de la Finca El Pongo, como así también la situación presupuestaria de la misma y los aportes realizados hacia el hospital.

Asimismo, dijo que actualmente en lo que va del año hubo un aporte de cuatro millones distribuidos más que nada en recursos humanos y también en algunos insumos del nosocomio periqueño.

En este contexto dijo que es una lástima que el municipio de Perico no haya designado a un participante, ya que la idea de esta reunión fue de aclarar la situación presupuestaria de la Finca.