Se reactivó el Registro Provincial de Personas con Celiaquía

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud aspira a completar el padrón de quienes ya tienen diagnóstico para avanzar en políticas específicas y la definición de más Hospitales y Puestos de Salud de referencia. Se estima que cerca de 8000 personas tienen la enfermedad en Jujuy aunque un 80% no lo sabe.

Con las herramientas virtuales a disposición en el contexto de la pandemia, la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) busca ampliar el registro actual de 300 pacientes con celiaquía para visibilizar la enfermedad y por ello, instan a quienes cuentan con diagnóstico a sumarse y/o consultar en caso de antecedentes en la familia.

“La enfermedad celíaca no se cura ni se trata con medicación sino con lo que la persona come. Además conlleva otras enfermedades autoinmunes y puede o no ser hereditaria. De base genética, está asociada a las formas de alimentación actuales, que causan mucho daño en el intestino y por ello, es fundamental un diagnóstico prematuro”, explicó el especialista en Nutrición de ECNT, Claudio Barraza.

En el mismo sentido, remarcó que “puede presentar múltiples síntomas y por ejemplo, manifestarse a través de una anemia que persiste en el tiempo aun con la toma de suplementos de hierro o afecciones en la piel como dermatitis, pero también puede ser asintomática” y precisó que “los casos se multiplican aunque tenemos una Ley en vigencia y protocolos que indican que cada 3 años debe realizarse un examen de anticuerpos que no es habitual por lo que necesitamos reforzar el diagnóstico”.

Además, “resulta fundamental poner en evidencia la problemática de quienes deben pagar precios altísimos por sus alimentos, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica sumado al acceso limitado en los comercios. Tampoco tienen lugares para salir a comer y momentos especiales como fiestas escolares, cumpleaños, reuniones de trabajo pueden ser realmente dificultosos”, indicó Barraza.

En la actualidad, el registro de Salud cuenta con pacientes jujeños de diferentes edades, incluso menores de 5 años, que disponen de los Hospitales Materno Infantil y Pablo Soria como referentes respectivamente. Para la atención de los niños, los días miércoles de 9 a 11 horas, funciona el consultorio exclusivo para la atención de celiaquía. Asimismo, la página web del Ministerio de Salud ofrece a la comunidad un Recetario con diferentes preparaciones libres de TACC, con detalle en platos principales, postres y aquellas que se requieren en todo tipo de eventos.

Para ser parte del Registro Provincial se solicita ingresar desde la web http://salud.jujuy.gob.ar/ al botón de “Unidad Programas”, luego “ECNT” y desde allí a “Registro Celiaquía” donde se abrirá la “Encuesta Celíaca” para completar con los datos personales. Es importante destacar que también pueden acceder las personas con enfermedades afines como sensibilidad o alergia al gluten.

Por consultas con ECNT se encuentra disponible el 4245500, internos 5681 o 5682 de lunes a viernes de 7 a 13 horas y la línea 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Igualmente, el contacto puede realizarse desde http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ o vía redes sociales del Ministerio de Salud de Jujuy.