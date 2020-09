Jujuy: Joven de 20 años muere tras sufrir un brutal accidente a bordo de una moto

Read Time 1 Minute, 17 Second

Un violento accidente ocurrido en la madrugada se cobró la vida de un joven. Según las primeras informaciones la víctima conducía sin casco.

Jujuy al día® – Durante la madrugada del domingo, tuvo lugar un brutal accidente de tránsito que dejó como saldo un joven de 20 años de edad fallecido. El trágico siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mosconi con la calle Providencia, en el barrio Chijra de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Por causas que todavía son materia de investigación, el joven que se dirigía a bordo de una moto Zanella RX 150, perdió el control de la misma e impactó contra la cinta asfáltica. Según destacaron fuentes policiales, el accidente se habría producido alrededor de las 04:30 de la madrugada.

Cuando los efectivos arribaron al lugar del hecho, dieron con el joven tendido en el suelo gravemente herido. Asimismo, se confirmó que éste no llevaba casco y que la motocicleta no tenía patente ni espejos retrovisores.

Las primeras pericias destacan que en el accidente no habría participado otro vehículo, dado que no fueron encontradas otras huellas. Personal médico del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), trasladó al joven de urgencia al Hospital Pablo Soria. Luego de varias horas de recibir asistencia, los médicos confirmaron que el joven había perdido la vida como consecuencia de un severo traumatismo encefalocraneano.

En el lugar del accidente trabaja un equipo de Policía Científica, a fin de obtener mayores precisiones acerca de la causa del despiste.