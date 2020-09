Jujuy: Joven salva a su madre con Calefón Eléctrico

Read Time 39 Second

Jujuy al día® – Mauricio Tejerina, joven de la localidad de Palpalá, recurrió a un calefón de baño para dar oxígeno a su madre que padece un problema crónico pulmonar.

“Su baja saturación; tan solo de un 20% de su capacidad; nos llevo a recorrer todas las clínicas, donde nos recomendaron no internarla con personas con Covid-19, ya que por su edad y afección no resistiría un contagio, pero a su vez necesitaba asistencia inmediata sino no pasaba la noche” dijo Mauricio y relató además que “allí se me ocurrió la idea de utilizar éste artefacto, que le brindó a mi madre un fuerte vapor y una rápida recuperación”.

Hoy ya recuperada la madre de Mauricio, se asiste con un respirador, y una situación de salud más estable.

